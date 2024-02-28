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Війська НАТО в Україні "вже не табу": FT дізналася подробиці пропозиції Макрона

Яна Ставська
28 лютого 2024, 19:13
Ба більше, неофіційно деякі фахівці НАТО вже присутні в Україні.
Еммануель Макрон, британські військові
Еммануель Макрон зробив заяву щодо військ НАТО в Україні / Колаж: Главред, фото: nato.int, president.gov.ua

Пропозиція щодо розміщення військ НАТО в Україні вже не є табу, йдеться у статті Financial Times з приводу нещодавно висловленої Еммануелем Макроном ініціативи про відправку західних військових.

Однак у заяви Макрона було інше завдання, розповів у коментарі газеті високопоставлений представник МО однієї з країн Європи.

За його словами, сигнал Макрона був спрямований "на створення стримування і двозначності щодо Росії".

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Ба більше, в Україні вже присутній певний контингент західних військових.

"Всі знають, що в Україні є західні спецпризначенці - вони просто не визнали це офіційно", - відповів чиновник.

Курс України на членство в НАТО та ЄС

7 лютого 2019 року Верховна Рада ухвалила закон Про внесення змін до Конституції України (про стратегічний курс держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору), ініційований президентом.

За відповідне рішення проголосували 334 народних депутати.

19 лютого цей закон урочисто підписав у парламенті п'ятий президент України Петро Порошенко.

21 лютого 2019 року Зміни до Конституції вступили в силу.

Проте, пишуть журналісти, участь натівських військ вже не є табу.

Як було проговорено раніше, західні війська потенційно можуть бути задіяні для виконання обмежених завдань, таких як розмінування, обслуговування і ремонт систем озброєння або допомога у забезпеченні безпеки кордонів інших країн, яким загрожує Росія, таких як Молдова.

Макрон не виключив відправку військ НАТО в Україну

Під час українського саміту в Парижі французький президент Еммануель Макрон не виключив відправку військових країн Заходу в Україну.

"Ми зробимо все необхідне, щоб Росія не виграла цю війну. Для досягнення цієї мети можливо все", - заявив Макрон.

Однак, як зазначив глава МЗС Франції Стефан Сежурне, війська західних країн, які теоретично можуть бути відправлені в Україну за пропозицією президента Макрона, не будуть залучені до бойових дій.

Коментуючи слова Макрона, Зеленський відповів, що "будь-які ініціативи світових лідерів, які спрямовані на посилення України для відбиття військової агресії Росії, є позитивними для всього світу".

"Я не був на тому саміті (де Макрон озвучив ідею), він сказав, що поговорить про певні нові ідеї, яким чином посилити Україну, і поділиться інформацією, коли прибуде в Україну. Він повинен бути в середині березня... Якщо будь-які ініціативи в світі посилюють Україну, вони хороші для всього світу", - пояснив позицію Києва український гарант.

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війна в Україні НАТО Еммануель Макрон війна Росії та України
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