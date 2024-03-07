Швеція офіційно вступила в НАТО: що відомо

Сьогодні, 7 березня, НАТО офіційно прийняло Швецію у свої ряди.

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Швеція вступила до НАТО / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, pexels

Швеція офіційно приєдналася до Північноатлантичного альянсу сьогодні, 7 березня. Вона стала 32-м членом НАТО.

Про це повідомляє із посиланням на відповідний протокол, опублікований на сайті Держдепу США. Протокол про приєднання країни до альянсу набув чинності, повідомив Держдепартамент США.

НАТО прийняло Швецію / скріншот: НАТО

Зазначимо, що церемонія підняття прапора Швеції над штаб-квартирою НАТО в Брюсселі має відбутись у понеділок, 11 березня, в ній візьме участь шведський прем'єр-міністр Ульф Крістерссон.

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Що відомо про НАТО? НАТО, Північноатлантичний альянс - міжнародна міжурядова організація, військово-політичний союз 31 держави Північної Америки і Європи, які прагнуть досягти мети Північноатлантичного договору, підписаного у Вашингтоні 4 квітня 1949. Відповідно до статутних документів Альянсу головна роль НАТО полягає у забезпеченні свободи та безпеки країн-членів із використанням політичних і військових засобів, пише Вікіпедія. 7 березня 2024 року НАТО офіційно прийняло Швецію, тож тепер Північноатлантичний альянс має союз із 32 державами.

Нагадаємо, що Франція звернулася до НАТО про відправку військ в Україну ще до заяви Макрона. Пропозиція начальника штабу оборони Франції генерала Тьєррі Буркхарда містила укомплектування оборонних систем, навчання сил в Україні, початок кібероперацій і пропозицію допомоги ву розмінуванні.

Названо головну причину побоювання НАТО відправляти в Україну війська. НАТО не готове до розміщення своїх військ в Україну. Їхня загибель у ході бойових дій розглядатиметься як напад на Альянс.

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