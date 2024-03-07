Швеція офіційно вступила в НАТО: що відомо

Швеція офіційно приєдналася до Північноатлантичного альянсу сьогодні, 7 березня. Вона стала 32-м членом НАТО.
Про це повідомляє із посиланням на відповідний протокол, опублікований на сайті Держдепу США. Протокол про приєднання країни до альянсу набув чинності, повідомив Держдепартамент США.
Зазначимо, що церемонія підняття прапора Швеції над штаб-квартирою НАТО в Брюсселі має відбутись у понеділок, 11 березня, в ній візьме участь шведський прем'єр-міністр Ульф Крістерссон.
Що відомо про НАТО?
НАТО, Північноатлантичний альянс - міжнародна міжурядова організація, військово-політичний союз 31 держави Північної Америки і Європи, які прагнуть досягти мети Північноатлантичного договору, підписаного у Вашингтоні 4 квітня 1949.
Відповідно до статутних документів Альянсу головна роль НАТО полягає у забезпеченні свободи та безпеки країн-членів із використанням політичних і військових засобів, пише Вікіпедія.
7 березня 2024 року НАТО офіційно прийняло Швецію, тож тепер Північноатлантичний альянс має союз із 32 державами.
Нагадаємо, що Франція звернулася до НАТО про відправку військ в Україну ще до заяви Макрона. Пропозиція начальника штабу оборони Франції генерала Тьєррі Буркхарда містила укомплектування оборонних систем, навчання сил в Україні, початок кібероперацій і пропозицію допомоги ву розмінуванні.
Названо головну причину побоювання НАТО відправляти в Україну війська. НАТО не готове до розміщення своїх військ в Україну. Їхня загибель у ході бойових дій розглядатиметься як напад на Альянс.
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