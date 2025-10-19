Дрони-перехоплювачі ЗСУ змінюють правила війни: у Business Insider розкрили деталі

Головне:
- Україна вже розробила недорогі дрони-перехоплювачі
- Інновація радикально змінює підхід до ведення повітряної війни
Українські інженери розробили недорогі дрони-перехоплювачі, які вже успішно знищують сотні російських "Шахедів".
Ця інноваційна технологія радикально змінює підхід до ведення повітряної війни і стала найважливішою частиною системи захисту України, пише Business Insider.
Через приблизно рік після початку повномасштабного вторгнення Росії один з українських інструкторів з управління БПЛА запропонував ідею, яка спочатку здавалася армійському керівництву фантастичною - використовувати квадрокоптери для перехоплення ворожих розвідувальних дронів.
Багато військових тоді скептично сприйняли ініціативу, посміюючись, що автор ідеї переглянув "Зоряні війни". Однак концепція виявилася життєздатною: те, що раніше виглядало як наукова фантастика, тепер активно використовується на практиці і стало невід'ємною частиною оборонної стратегії країни.
За інформацією Business Insider, Україна дедалі ширше застосовує ці недорогі дрони-перехоплювачі для відбиття атак ворожих безпілотників. Під час однієї з недавніх масових атак українські сили з їхньою допомогою змогли збити понад 150 дронів.
Нині Україна прагне вийти на виробництво до тисячі таких перехоплювачів щодня.
Ця розробка має значення далеко за межами самої України: вона показує, як масові дронові атаки можна ефективно стримувати за допомогою простих і доступних технічних рішень.
Протидія дронам РФ: що говорять в ОП
Україна вже має у своєму розпорядженні дрони-перехоплювачі, здатні знищувати реактивні безпілотники типу "Шахед". Про це повідомив заступник глави Офісу президента Павло Паліса.
За його словами, ефективність таких перехоплювачів може варіюватися залежно від безлічі чинників - починаючи від конкретної моделі дрона і рівня підготовки операторів і закінчуючи погодними умовами.
Раніше ЗМІ розкрили, що ховається за новою зброєю проти БПЛА. Застосування цих боєприпасів дозволяє уникнути додаткового навантаження на солдатів і замінити магазин без зміни зброї.
Як повідомляв Главред, російські окупанти почали застосовувати на фронті нові ударні дрони - так звані міні-"Шахеди". Про це розповів український фахівець і консультант у галузі військових радіотехнологій Безкрестнов Сергій із позивним "Флеш".
Про джерело: Business Insider?
Business Insider — американський новинний вебсайт бізнесу та технологій, запущений в лютому 2009 року із штаб-квартирою в Нью-Йорку. Портал заснований відомим інтернет-підприємцем Кевіном П. Райаном і є авторитетним аналітичним агентством на яке посилаються такі видання як "Нью-Йорк Таймс" та засоби масової інформації як National Public Radio. За даними самого порталу, які базуються на Google Analytics, він досяг у 2014 році відвідуваності 221 мільйонів чоловік на місяць, пише Вікіпедія.
