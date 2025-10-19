Дрони-перехоплювачі ЗСУ змінюють правила війни: у Business Insider розкрили деталі

Інноваційна технологія радикально змінює підхід до ведення повітряної війни.

Українські інженери розробили недорогі дрони-перехоплювачі, які вже успішно знищують сотні російських "Шахедів".

Ця інноваційна технологія радикально змінює підхід до ведення повітряної війни і стала найважливішою частиною системи захисту України, пише Business Insider.

Через приблизно рік після початку повномасштабного вторгнення Росії один з українських інструкторів з управління БПЛА запропонував ідею, яка спочатку здавалася армійському керівництву фантастичною - використовувати квадрокоптери для перехоплення ворожих розвідувальних дронів.

Багато військових тоді скептично сприйняли ініціативу, посміюючись, що автор ідеї переглянув "Зоряні війни". Однак концепція виявилася життєздатною: те, що раніше виглядало як наукова фантастика, тепер активно використовується на практиці і стало невід'ємною частиною оборонної стратегії країни.

За інформацією Business Insider, Україна дедалі ширше застосовує ці недорогі дрони-перехоплювачі для відбиття атак ворожих безпілотників. Під час однієї з недавніх масових атак українські сили з їхньою допомогою змогли збити понад 150 дронів.

Нині Україна прагне вийти на виробництво до тисячі таких перехоплювачів щодня.

Ця розробка має значення далеко за межами самої України: вона показує, як масові дронові атаки можна ефективно стримувати за допомогою простих і доступних технічних рішень.

Протидія дронам РФ: що говорять в ОП

Україна вже має у своєму розпорядженні дрони-перехоплювачі, здатні знищувати реактивні безпілотники типу "Шахед". Про це повідомив заступник глави Офісу президента Павло Паліса.

За його словами, ефективність таких перехоплювачів може варіюватися залежно від безлічі чинників - починаючи від конкретної моделі дрона і рівня підготовки операторів і закінчуючи погодними умовами.

Раніше ЗМІ розкрили, що ховається за новою зброєю проти БПЛА. Застосування цих боєприпасів дозволяє уникнути додаткового навантаження на солдатів і замінити магазин без зміни зброї.

Як повідомляв Главред, російські окупанти почали застосовувати на фронті нові ударні дрони - так звані міні-"Шахеди". Про це розповів український фахівець і консультант у галузі військових радіотехнологій Безкрестнов Сергій із позивним "Флеш".

