Путін пішов ва-банк: у Раді назвали єдину умову зупинення війни

Андрій Ганчук
18 жовтня 2025, 15:57
Путін зазнав низки геополітичних поразок і поставив усе на знищення України, вважає Олександр Мережко.
Головне:

  • Війна навряд чи закінчиться незабаром
  • Путін має намір знищити Україну

Прогнози щодо швидкого завершення війни Росії проти України найближчим часом навряд чи заслуговують на довіру. Очільник Кремля Володимир Путін зазнав низки геополітичних поразок і зосередив усі свої сили на спробі знищити українську державу. Путін може зупинити війну лише в тому разі, якщо буде загроза його владі. Про це заявив голова комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко.

Прогнози про швидке завершення війни

В інтерв'ю Главреду він розповів, що не вірить у прогнози про можливе швидке завершення війни.

"Чесно кажучи, я в це не вірю. Швидше, це видають бажане за дійсне. Тому що Путін може зупинити війну тільки за однієї умови: коли в нього не залишиться іншого шляху зберегти владу. Він від нас не відчепиться, адже він поставив на карту знищення України абсолютно все", - зазначив нардеп.

"Він - одержимий і тотально сфокусувався на одній меті"

Політик нагадав, що Путін зазнав геополітичних поразок у декількох регіонах і зосередився на спробі знищити Україну.

"Навіть приклади з попередніх ситуацій це показують: він не врятував Башара Асада, він фактично втратив вплив у Сирії; він не зреагував, коли Азербайджан звільнив Карабах. Він - одержимий і тотально сфокусувався на одній меті: знищенні України, і так просто він не відступить. Він це зробить лише тоді, коли тиск стане настільки сильним, що він зрозуміє: якщо не припинить бойові дії, то втратить владу. Поки що я не бачу передумов для такого сценарію - навпаки, можна очікувати ескалації з боку Кремля. Як бачите, Путін намагається напередодні зими наносити удари по критичній інфраструктурі. Він не зацікавлений у мирі, адже для нього зупинка війни означатиме ризик втрати влади - і він це дуже добре розуміє", - наголосив Олександр Мережко.

Що каже експерт

У теорії, війна справді може завершитися в період від 2 місяців до року, сказав в інтерв'ю Главреду виконавчий директор Українського центру безпеки та співробітництва Дмитро Жмайло.

Але для цього має збігтися низка факторів, один з основних - припинення підтримки Росії з боку Китаю.

"Тому багато що залежить від того, чи відбудуться переговори між Трампом і Сі Цзіньпіном. Якщо справді буде перекрито "кран" військової допомоги Росії, якщо світ погодиться на нашу пропозицію і ми здійснимо великий компроміс - наприклад, погодимося на заморожування лінії бойового зіткнення за умови, що ми й надалі повертатимемо наші території дипломатичним шляхом, і, що не менш важливо, якщо Україна ввійде в європейську безпекову архітектуру, - тоді картина може змінитися. Саме тому ми пропонуємо допомогу у збиванні російських дронів і ухвалили суперечливе для суспільства рішення про відкриття ринку зброї.

Якщо пазл складеться правильно, то це можливо - і за два місяці, і за рік. Але для цього потрібна політична воля західного світу (насамперед США) і відсутність зовнішньої допомоги для Росії. Тобто все реалістично, проте "але" дуже і дуже багато", - підкреслив Жмайло.

Чи можливе швидке завершення війни в Україні - прогнози:

Як повідомляв Главред, керівник Миколаївської ОВА Віталій Кім раніше припустив, що війна може завершитися "в діапазоні від двох місяців до року". Війна закінчиться дипломатією, сторони підпишуть певні папери.

Сподіваюся, війна закінчиться до кінця 2025 року, сказав журналістам начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов. Утім, на його думку, згодом на Україну чекають неспокійні часи.

Кінця війни поки що не видно, треба готуватися до продовження бойових дій, вважає командир 3-ї роти батальйону безпілотних систем Black Raven 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр Едуард Боднюк. Росія не має наміру зупинятися.

Інші новини:

Про персону: Олександр Мережко

Олександр Олександрович Мережко (нар. 14 лютого 1971, м. Бобринець, Кіровоградська область, УРСР) — український правознавець, юрист-міжнародник, доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України.

Голова Комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, пише Вікіпедія.

Верховна Рада Володимир Путін Олександр Мережко війна Росії та України
