РФ вдарила по Україні десятками БпЛА: є прильоти, поранені та руйнування

Олексій Тесля
19 жовтня 2025, 10:49
Зафіксовано влучання 19 ударних БпЛА РФ на 7 локаціях, атака ворога триває.
РФ вдарила по Україні / Колаж Главред, фото t.me/mykola_lukashuk, ДСНС

Головне:

  • РФ атакувала Україну 62 ударними БпЛА типу Shahed
  • Зафіксовано влучання 19 ударних БпЛА на 7 локаціях

У ніч на 19 жовтня російські окупанти атакували територію України 62 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера та безпілотниками інших типів.

"За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/пригнічено 40 ворожих БПЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів на півночі та сході країни", - повідомили в Повітряних силах Збройних сил України.

Крім того, зафіксовано влучання 19 ударних БпЛА на 7 локаціях. Атака триває, у повітряному просторі кілька ворожих БпЛА.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Удари РФ по Дніпропетровській області

Ворог атакував Синельниківський і Нікопольський райони Дніпропетровської області, завдавши ударів безпілотниками й артилерією, унаслідок атак у Шахтарському районі поранено 10 осіб.

У Шахтарському влучили у три п'ятиповерхові житлові будинки, сталися пожежі у квартирах. "На жаль, постраждали 10 жителів. Усім надали допомогу. Рятувальники відвели в безпечні місця ще 50 осіб, із них - двоє дітей", - повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

Також постраждали приватний будинок та інфраструктура.

З вечора і до ранку не припинялися атаки по Нікопольщині. Ворог цілиться дронами та артилерією по Покровській громаді та Нікополю. Сталася пожежа, пошкоджено приватний будинок, ще один будинок, два автомобілі та лінію електропередачі.

  РФ атакувала Дніпропетровщину
    РФ атакувала Дніпропетровщину t.me/dnipr_gp_gov_ua, t.me/dnipropetrovskaODA
Пізніше прокуратура уточнила, що кількість поранених зросла до 11. Загалом пошкоджено 7 багатоповерхових будинків, 27 автомобілів (9 із них знищено), магазин і електроопору.

Чому стало складніше збивати дрони РФ: що кажуть у ЗСУ

Російські безпілотники стало складніше перехоплювати через погіршення погодних умов, повідомив в ефірі телемарафону начальник управління комунікацій командування Повітряних сил Юрій Ігнат. За його словами, найбільші складнощі виникають при спробах збити дрони поблизу російського кордону.

РФ вдарила по Україні десятками БпЛА: є прильоти, поранені та руйнування
/ Главред

Удари РФ по Україні: новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що РФ била дронами і КАБами по Сумах, Херсону, Кривому Рогу. У низці регіонів України прогриміли вибухи.

Як писав Главред, восени 2025 року армія РФ щодня армія РФ атакує енергетичну інфраструктуру України. Водночас окупанти застосовують подвійний терор - б'ють "Шахедами" з касетними боєприпасами, наносять повторні удари, щоб поранити пожежників і енергетиків, які працюють над відновленням після пошкоджень.

Нагадаємо, що жовтень 2025 року став одним із найважчих місяців у війні з точки зору атак на енергосистему України. Детальніше читайте в матеріалі: Нова тактика РФ: які міста і області будуть без опалення і світла взимку, список

Про джерело: Повітряні сили Збройних сил України

Повітряні сили Збройних сил України — вид збройних сил у складі Збройних сил України, який має на озброєнні винищувальну, бомбардувальну і транспортну авіацію, а також зенітні ракетні війська і радіотехнічні війська. Військово-повітряні сили у цьому вигляді були створені у 2004 році шляхом об'єднання двох видів: Військово-повітряних сил та Військ протиповітряної оборони України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Повітряні Сили війна Росії та України атака дронів





