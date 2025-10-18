Рус
Терміни закінчення війни в Україні: у МВФ дали невтішний прогноз

Олексій Тесля
18 жовтня 2025, 19:26
Погіршення прогнозу відображає реальну обстановку - регулярні удари РФ по критичній інфраструктурі України.
Міжнародний валютний фонд пояснив, чому економічні прогнози для України на поточний і наступні роки не були переглянуті в бік поліпшення.

Як зазначив директор Європейського департаменту МВФ Альфред Каммер у коментарі для Укрінформу, причиною є триваюча атака Росії на українську енергетичну інфраструктуру, а також очікування, що війна затягнеться щонайменше до 2026 року.

За його словами, погіршення прогнозу відображає реальну обстановку - регулярні удари по критичній інфраструктурі, які зачіпають не тільки економіку, а й цивільне населення. Крім того, МВФ взяв до уваги офіційні заяви української влади про те, що бойові дії, ймовірно, продовжаться.

Каммер також пояснив, що зміни в прогнозах за поточним рахунком на 2025 рік пов'язані зі зростанням імпорту: з одного боку - життєво важливих товарів для потреб оборони, з іншого - продукції для особистого споживання на тлі зниження конкурентоспроможності економіки.

Водночас він наголосив, що Україні необхідно продовжувати активні реформи у сфері боротьби з корупцією, поліпшення державного управління та зміцнення ключових інститутів. Ці заходи, за його словами, є критично важливими для майбутньої економічної реструктуризації та європейської інтеграції.

Крім того, він наголосив на важливості внутрішньої мобілізації ресурсів: незважаючи на масштабну міжнародну підтримку, Україна має докладати зусиль для збільшення власних доходів і стійкості державного бюджету.

Прогноз закінчення війни: думка експерта

Голова Комітету економістів України Андрій Новак прокоментував, скільки ще часу Росія може продовжувати війну в Україні. За його словами, економічне становище в РФ стрімко погіршується - особливо за межами військово-промислового комплексу, який залишається єдиною галуззю зі зростанням. У першому кварталі поточного року інші сектори економіки продемонстрували спад.

Новак охарактеризував ситуацію як "цугцванг" для російської влади - будь-яка її дія тільки посилює економічну кризу. На думку експерта, у Кремля немає виграшних варіантів: кожен наступний крок веде до подальшого погіршення.

Раніше повідомлялося про те, що країни Балтії побоюються закінчення війни в Україні. Естонія, Латвія і Литва стурбовані тим, що Москва не зупиниться на Україні.

Нагадаємо, раніше було названо ключову умову переговорів про закінчення війни. Ключовим є питання про те, які реальні гарантії безпеки повинна отримати Україна.

Як повідомляв Главред, раніше Костенко пояснив, що може гарантувати безпеку ЄС. Країни з ядерним статусом фактично припинили отримувати військові загрози з боку потенційних агресорів.

Про джерело: Укрінформ

Державне інформаційне агентство, яке щодня публікує близько 500 інформаційних та аналітичних повідомлень українською, англійською, іспанською, німецькою, французькою, польською та японською мовами і майже 200 оригінальних фотознімків. Попередник Укрінформу - Українське телеграфне агентство почало діяти 16 березня 1918 року.

