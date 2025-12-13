Особисті вороги Лукашенка вже в Україні: Мінськ передав 114 українців і білорусів

Захід із повернення цивільних є прикладом успішної спільної роботи між США та Україною.

В Україну передали білоруських та українських політв'язнів / Колаж Главред, фото t.me/Koord_shtab

Головне:

Україні передано 114 цивільних, серед них - українці, утримувані на території Білорусі

Передано громадян Білорусі, які були ув'язнені за політичними мотивами

Між Україною та Білоруссю відбувся захід із повернення цивільних осіб у суботу, 13 грудня.

Україні передано 114 цивільних, серед них - українці, яких утримували на території Республіки Білорусь, повідомив Координаційний штаб із питань поводження з військовополоненими (КШПОВ).

Зазначається, що захід відбувся внаслідок попередніх домовленостей і результативних перемовин із білоруською стороною, за запитом і сприянням американських партнерів та роботи Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

"Наймолодшому звільненому українцю виповнилося 25 років. Його дружину повернули під час попереднього звільнення. Він та інші українці - цивільні, які були затримані в Білорусі та звинувачувалися в роботі на українські спецслужби", - йдеться в повідомленні.

Також Україні передані громадяни Білорусі, які були ув'язнені з політичних мотивів і відбували тривалі терміни покарання. Серед них - відомі білоруські громадські та політичні діячі, зокрема Марія Александрова, Віктор Бабарико, журналістка Марина Золотова та інші.

"Звільнені громадяни Білорусі після надання необхідної медичної допомоги та за їхнім бажанням будуть доправлені до Польщі та Литви", - йдеться в повідомленні.

Там зазначили, що цьогорічний захід із повернення цивільних є прикладом успішної спільної роботи між США та Україною.

"Висловлюємо подяку Сполученим Штатам Америки та Президенту Дональду Трампу за плідну роботу з повернення цивільних та військових українців з території Білорусі та РФ. Дякуємо також усім залученим державним структурам за допомогу та спільну роботу", - йдеться в повідомленні.

Реакція президента Володимира Зеленського

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що на батьківщину з Білорусі повернуться 5 українців.

"Завдяки активній ролі Сполучених Штатів і співпраці наших розвідок зараз повертаються на волю близько сотні людей, зокрема п'ятеро українців. Допомагаємо нашим американським партнерам, щоб відповідна допомога була Україні. За необхідності залучаються спеціальні служби наших сусідів у Європі", - написав він.

Зеленський також доручив ГУР і всім службам, представленим у нашому Координаційному штабі, максимально активізувати роботу на російському напрямі, щоб до нового року могло відбутися звільнення українських військовополонених.

Звільнення ув'язнених: що говорять у ГУР

У Головному управлінні розвідки Міноборони уточнили, що за дорученням президента України, відбувся захід із повернення 114 цивільних осіб, утримуваних на території Республіки Білорусь.

Серед звільнених - українці, ув'язнені за звинуваченнями у шпигунстві, а також білоруські громадські та політичні діячі, зокрема Марія Александрова, Віктор Бабарико, журналістка Марина Золотова та інші.

"Спасибі Сполученим Штатам Америки і президенту Дональду Трампу за сприяння в поверненні наших громадян з території Білорусі", - повідомив начальник ГУР Кирило Буданов.

Експерт про розбіжності Путіна і Лукашенка

Політолог Павло Усов прокоментував атаку російських дронів на Польщу, що сталася на тлі звільнення політв'язнів режимом Лукашенка. Він припустив, що удар міг бути спробою Москви зірвати цей процес, націлившись на країну НАТО. Також експерт відзначив незвичайний крок білоруської влади, яка заздалегідь попередила Варшаву про можливі прольоти безпілотників.

Раніше повідомлялося, що 52 колишніх політичних в'язнів у Білорусі безпечно перетнули литовський кордон. Серед звільнених було шестеро литовців, а також громадяни Великої Британії, Латвії, Польщі, Німеччини та Франції.

Як повідомляв Главред, у ніч на 10 вересня російські безпілотники атакували Польщу. За даними Der Spiegel, головною метою став логістичний центр НАТО в Жешуві, який забезпечує західні поставки озброєння для України.

Нагадаємо, Главред писав, що ще 2020 року колишній заступник Державного секретаря США Стівен Біген закликав Білорусь звільнити всіх політв'язнів, адже країна-поплічниця Росії грубо порушує права людини.

