Військовозобов'язаних ставитимуть на облік по-новому: у Міноборони розкрили зміни

В Україні стартував новий експериментальний проєкт, який дозволяє військовозобов'язаним та призовникам стати на військовий облік автоматично, без необхідності особисто звертатися до ТЦК та стояти в чергах. Відповідну постанову ухвалив Кабінет Міністрів України. Про це повідомило Міністерство оборони України.

У Міноборони наголосили, що це рішення є кроком до зменшення бюрократії для громадян й завантаженості ТЦК. Водночас новий підхід дозволяє державі оперативно отримувати актуальні й точні дані про військовозобов'язаних.

Автоматичний механізм постановки на військовий облік поширюється на дві категорії громадян:

чоловіки, які не стали на облік у 17 років, автоматично отримають статус призовника з моменту досягнення ними 18-річного віку;

чоловіки віком від 18 до 60 років, які перебувають за кордоном.

Українці, які перебувають за кордоном ставатимуть на облік під час отримання або обміну паспортних документів у підрозділах Державної міграційної служби. Для цього їм не потрібно відвідувати ТЦК та СП або проходити військово-лікарську комісію.

Як зазначила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку Оксана Ферчук, держава вже володіє всією необхідною інформацією для автоматичного обліку.

"Ми налагодили обмін інформацією між Міноборони, Державною міграційною службою, демографічним реєстром і реєстром актів цивільного стану. Людям більше не доведеться ходити по кабінетах і стояти в чергах - система зробить це автоматично", - пояснила вона.

Військовий експерт Ігор Романенко пояснив, що навіть після завершення війни та встановлення миру Україні потрібна буде мобілізація. Для ротації військових, які воюють із 2014 року, знадобиться близько 300-500 тис. людей.

"У них відбувається вигорання, бо вони на війні вже понад 10 років, а хтось на фронті вже майже чотири роки. Їх потрібно буде кимось замінити. Без подальшої мобілізації не обійтися", - сказав він.

Нагадаємо, нещодавно Кабінет Міністрів України зробив військово-облікові документи повністю електронними. Тепер основним документом для призовників, військовозобов’язаних і резервістів стане Резерв ID, який можна отримати через мобільний застосунок Резерв+.

Також з 4 грудня 2025 року набув чинності новий порядок бронювання працівників для підприємств та організацій. Підприємства оборонно-промислового комплексу та критично важливі організації можуть бронювати співробітників без обмежень за кількістю.

Як повідомляв Главред, станом на зараз в Україні немає підстав для масової мобілізації жінок, оскільки це не критично для Сил оборони. На військовий облік наразі зобов’язані ставати тільки жінки медичних і фармацевтичних спеціальностей.

