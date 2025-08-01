Лукашенко "наїхав" на Зеленського через зустріч із Путіним і "дав вказівку" Трампу

Лукашенко озвучив маячню про ситуацію у війні і заявив, що Мінськ і Москву, мовляв, не вдасться поставити на коліна.

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Трамп, мовляв, не зможе вказувати Росії - Лукашенко / Колаж: Главред, фото: скріншот соцмережі

Коротко:

Лукашенко звинуватив Зеленського в нібито небажанні говорити з Путіним

Лукашенко "повчив" Трампа, як вести перемовини щодо завершення війни

Лукашенко "просить" для Росії "повітряне перемир'я"

Уявний президент Білорусі Олександр Лукашенко звинуватив президента України Володимира Зеленського в нібито небажанні вести перемовини з главою країни-окупанта Росії Володимиром Путіним. Водночас Лукашенко, коментуючи ультиматум Трампа, сказав, що, мовляв, вказувати не вийде.

"Просто сісти за стіл перемовин"

Під час зустрічі Лукашенко і Путін 1 серпня зробили низку цинічних заяв. Лукашенко звернувся до Зеленського і сказав, що йому, мовляв, потрібно "просто сісти за стіл перемовин" із Путіним, а не "кидати каміння одне в одного".

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"Ну не подобається в Білорусі - ну добре, та хоч на Місяць, куди завгодно, але треба просто сідати за стіл перемовин", - сказав Лукашенко.

За його словами, для зустрічі Зеленського і Путіна, мовляв, треба "підготувати відповідний ґрунт", а президент України буцімто не робить для цього необхідних кроків.

"Вказувати не вийде"

Крім того, Лукашенко вирішив і "повчити" Трампа: він прокоментував ультиматум президента США і "порадив", мовляв, акуратно підключатися до переговорного процесу.

"Вказувати не вийде", - "пригрозив" Лукашенко

Росії потрібне "повітряне перемир'я"

Також Лукашенко заявив, що РФ, мовляв, потрібне "повітряне перемир'я", і він сам нібито передав цей сигнал адміністрації Трампа.

"Знову, "повітряне перемир'я". Я кажу: "Так Росія в цьому зацікавлена, і президент Путін. Але ви ж цього не хочете. Скажіть Зеленському, нехай на це йде, щоб не було ось цих літаючих апаратів, і на голову людям не падали". Уже останній, ви знаєте, випадок, коли в Білорусь (залетів дрон із) 59 кг вибухівки, начинений кульками та інше. Ну добре, що не вибухнула, вдарив по десятиповерховому будинку, де жили звичайні прості люди. Тому це небезпечна ось ця ескалація. Нам треба припиняти", - додав Лукашенко.

Також Олександр Лукашенко наголосив, що, мовляв, нікому "не вдасться поставити на коліна Мінськ і Москву". Мовляв, Білорусь і Росія "сповнені рішучості" відстоювати свої так звані інтереси.

Війна Росії проти України - головні новини:

Як повідомляв Главред, Володимир Путін 1 серпня повторив свої ультиматуми на адресу України: мовляв, лише повне виведення українських військ з Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, невступ до НАТО, нейтралітет і виконання інших "вимог" призведе до миру.

"Я готовий закінчити війну на умовах, які були в червні 2024-го... Вогонь припиниться в той момент, коли Україна повністю виведе війська з території Запорізької та Херсонської областей, а також із "ДНР" (терористична організація. - ред.) і ЛНР (терористичні організації - ред.) у межах їхніх адміністративних кордонів", - сказав Путін.

Україна готова до перемовин із Росією на рівні лідерів у будь-який час, сказав Володимир Зеленський. За його словами, час перейти від обміну заявами та діалогу на рівні технічних груп до зустрічі на вищому політичному рівні.

Мета України - закінчити війну цього року, сказав міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Як зазначив дипломат, Путін боїться лише Трампа, а санкції проти Росії наближають мир.

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Про персону: Олександр Лукашенко Олександр Лукашенко – білоруський політик та державний діяч. На посаді президента Білорусі більше 30 років – з 20 липня 1994 року. З 2020 року Україна, США, Канада, ЄС та низка інших держав не визнають його президентом Білорусі. Це сталося після того, як президентські виборі у Білорусь 2020 року були розкритиковані через масштабні фальсифікації та викликали наймасштабніші протестні акції у країні. В 2022 рокі Лукашенко підтримав повномасштабне військове вторгнення Росії в Україну. Він надав окупантам територію Білорусі для здійснення військової інтервенції на українську територію та здійснення ракетних обстрілів, пише Вікіпедія.

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