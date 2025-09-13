Путін "підставив" Лукашенка на тлі угоди Мінська і Трампа: названа причина

Для Олександра Лукашенка було критично важливо не зірвати угоду, а політ дронів міг поставити її під загрозу.

Володимир Путін міг підставити Олександра Лукашенка перед Дональдом Трампом

Важливе із заяв Усова:

Для Лукашенка було критично важливо не зірвати угоду зі США Атака дронів РФ могла поставити під загрозу угоду зі США відео дня

Керівник Центру політичного аналізу та прогнозу, доктор політичних наук Павло Усов прокоментував атаку дронів РФ на Польщу на тлі звільнення білоруським диктатором Олександром Лукашенком політв'язнів.

"Ця зустріч (Лукашенка і представників США, - ред.) і звільнення ув'язнених могли зірватися через дронову атаку Росії на Польщу в контексті атаки на Україну. Влада Білорусі продемонструвала готовність діяти обережно, щоб не зірвати досягнуту домовленість", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

Експерт каже, що звільнення політв'язнів за узгодженими списками і задоволення вимог Лукашенка - наприклад, скасування санкцій проти державної компанії "Белавіа" - готувалося довго і не могло бути реалізовано за один день, особливо в таких складних умовах.

"Для Лукашенка було критично важливо не зірвати угоду, а політ дронів міг поставити її під загрозу. Тут можна лише спекулювати, чи не намагалася Москва таким чином перешкоджати початку цього процесу, атакувавши країну НАТО. Білоруська сторона попередила Польщу про можливі прильоти дронів із території Білорусі, що раніше ніколи не робилося", - зазначив він.

За його словами, можна припустити, що Лукашенко дійсно був зацікавлений у розвитку цих напрямків. Також можна припустити, що Росія прагнула припинити будь-які можливості дистанціювання або політичного лавірування, і Лукашенко в цьому плані діє обережно.

"Цікаво, що всі ці події збіглися в часі: ніхто, окрім американської сторони і, можливо, російської сторони, не знав про проведення високої зустрічі та звільнення політичних в'язнів. І так вийшло, що саме перед цією зустріччю і приїздом спеціального посланця Дональда Трампа було запущено дрони, виникла критична ситуація в регіоні, і Білорусь певною мірою теж виявилася залученою", - пояснив співрозмовник.

Усов додав, що ці висновки є припущеннями: "У нас немає точної інформації про те, як Лукашенко поводитиметься за таких обставин. Проте, це виглядає логічно з урахуванням того, що ми спостерігаємо".

Олександр Коваленко, військово-політичний аналітик групи "Інформаційний спротив", прокоментував нещодавнє звільнення Сергія Тихановського, який перебував в ув'язненні в Білорусі. За його словами, Олександр Лукашенко звільнив людей, яких можна вважати проросійськими агентами, які раніше діяли проти нього самого всередині країни.

Коваленко також пояснив можливі мотиви такого кроку з боку Лукашенка - на думку експерта, йдеться не про лібералізацію, а про спробу заручитися додатковою підтримкою з боку Дональда Трампа, якщо той повернеться до влади у США.

Раніше повідомлялося, що 52 колишніх політичних в'язнів у Білорусі безпечно перетнули литовський кордон. Серед звільнених було шестеро литовців, а також громадяни Великої Британії, Латвії, Польщі, Німеччини та Франції.

Як повідомляв Главред, у ніч на 10 вересня російські безпілотники атакували Польщу. За даними Der Spiegel, головною метою став логістичний центр НАТО в Жешуві, який забезпечує західні поставки озброєння для України.

Нагадаємо, Главред писав, що ще 2020 року колишній заступник Державного секретаря США Стівен Біген закликав Білорусь звільнити всіх політв'язнів, адже країна-поплічниця Росії грубо порушує права людини.

Про персону: Павло Усов Павло Усов - білоруський політолог, родом із Могильова. Випускник історичного факультету Могильовського держуніверситету, пізніше навчався в аспірантурі БДУ і продовжив наукову кар'єру в Польщі, де захистив докторську дисертацію. Директор Центру політичного аналізу та прогнозу (Польща). У публічних виступах він регулярно критикує режим Олександра Лукашенка, аналізує відносини Мінська і Москви, а також дає прогнози щодо політичної ситуації в регіоні. Часто виступає в українських та європейських медіа як коментатор з питань білоруської внутрішньої політики, міжнародних відносин, ролі Лукашенка, а також взаємодії Білорусі з Росією, ЄС, США та Китаєм. Його спеціалізація - авторитарні режими, політичні трансформації, гібридні війни, інтеграційні процеси Росії та Білорусі.

