Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Путін "підставив" Лукашенка на тлі угоди Мінська і Трампа: названа причина

Олексій Тесля
13 вересня 2025, 13:46
213
Для Олександра Лукашенка було критично важливо не зірвати угоду, а політ дронів міг поставити її під загрозу.
Лукашенко, Путин, Трамп
Володимир Путін міг підставити Олександра Лукашенка перед Дональдом Трампом / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео, сайт Кремля

Важливе із заяв Усова:

Для Лукашенка було критично важливо не зірвати угоду зі США

Атака дронів РФ могла поставити під загрозу угоду зі США

відео дня

Керівник Центру політичного аналізу та прогнозу, доктор політичних наук Павло Усов прокоментував атаку дронів РФ на Польщу на тлі звільнення білоруським диктатором Олександром Лукашенком політв'язнів.

"Ця зустріч (Лукашенка і представників США, - ред.) і звільнення ув'язнених могли зірватися через дронову атаку Росії на Польщу в контексті атаки на Україну. Влада Білорусі продемонструвала готовність діяти обережно, щоб не зірвати досягнуту домовленість", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

Експерт каже, що звільнення політв'язнів за узгодженими списками і задоволення вимог Лукашенка - наприклад, скасування санкцій проти державної компанії "Белавіа" - готувалося довго і не могло бути реалізовано за один день, особливо в таких складних умовах.

"Для Лукашенка було критично важливо не зірвати угоду, а політ дронів міг поставити її під загрозу. Тут можна лише спекулювати, чи не намагалася Москва таким чином перешкоджати початку цього процесу, атакувавши країну НАТО. Білоруська сторона попередила Польщу про можливі прильоти дронів із території Білорусі, що раніше ніколи не робилося", - зазначив він.

За його словами, можна припустити, що Лукашенко дійсно був зацікавлений у розвитку цих напрямків. Також можна припустити, що Росія прагнула припинити будь-які можливості дистанціювання або політичного лавірування, і Лукашенко в цьому плані діє обережно.

"Цікаво, що всі ці події збіглися в часі: ніхто, окрім американської сторони і, можливо, російської сторони, не знав про проведення високої зустрічі та звільнення політичних в'язнів. І так вийшло, що саме перед цією зустріччю і приїздом спеціального посланця Дональда Трампа було запущено дрони, виникла критична ситуація в регіоні, і Білорусь певною мірою теж виявилася залученою", - пояснив співрозмовник.

Усов додав, що ці висновки є припущеннями: "У нас немає точної інформації про те, як Лукашенко поводитиметься за таких обставин. Проте, це виглядає логічно з урахуванням того, що ми спостерігаємо".

Дивіться відео - інтерв'ю Павла Усова:

Звільнення Лукашенком політв'язнів: думка експерта

Олександр Коваленко, військово-політичний аналітик групи "Інформаційний спротив", прокоментував нещодавнє звільнення Сергія Тихановського, який перебував в ув'язненні в Білорусі. За його словами, Олександр Лукашенко звільнив людей, яких можна вважати проросійськими агентами, які раніше діяли проти нього самого всередині країни.

Коваленко також пояснив можливі мотиви такого кроку з боку Лукашенка - на думку експерта, йдеться не про лібералізацію, а про спробу заручитися додатковою підтримкою з боку Дональда Трампа, якщо той повернеться до влади у США.

Раніше повідомлялося, що 52 колишніх політичних в'язнів у Білорусі безпечно перетнули литовський кордон. Серед звільнених було шестеро литовців, а також громадяни Великої Британії, Латвії, Польщі, Німеччини та Франції.

Як повідомляв Главред, у ніч на 10 вересня російські безпілотники атакували Польщу. За даними Der Spiegel, головною метою став логістичний центр НАТО в Жешуві, який забезпечує західні поставки озброєння для України.

Нагадаємо, Главред писав, що ще 2020 року колишній заступник Державного секретаря США Стівен Біген закликав Білорусь звільнити всіх політв'язнів, адже країна-поплічниця Росії грубо порушує права людини.

Більше новин:

Про персону: Павло Усов

Павло Усов - білоруський політолог, родом із Могильова. Випускник історичного факультету Могильовського держуніверситету, пізніше навчався в аспірантурі БДУ і продовжив наукову кар'єру в Польщі, де захистив докторську дисертацію.

Директор Центру політичного аналізу та прогнозу (Польща). У публічних виступах він регулярно критикує режим Олександра Лукашенка, аналізує відносини Мінська і Москви, а також дає прогнози щодо політичної ситуації в регіоні.

Часто виступає в українських та європейських медіа як коментатор з питань білоруської внутрішньої політики, міжнародних відносин, ролі Лукашенка, а також взаємодії Білорусі з Росією, ЄС, США та Китаєм.

Його спеціалізація - авторитарні режими, політичні трансформації, гібридні війни, інтеграційні процеси Росії та Білорусі.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Олександр Лукашенко Павло Усов
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Потужний удар по РФ і важлива умова НАТО: Трамп зробив гучну заяву

Потужний удар по РФ і важлива умова НАТО: Трамп зробив гучну заяву

15:51Світ
Росіян в Куп'янську немає: Генштаб повідомив про контрдиверсійну операцію

Росіян в Куп'янську немає: Генштаб повідомив про контрдиверсійну операцію

13:53Фронт
Дрони підірвали танкери "тіньового флоту" РФ: ЗМІ про удар по порту Приморськ

Дрони підірвали танкери "тіньового флоту" РФ: ЗМІ про удар по порту Приморськ

12:55Україна
Реклама

Популярне

Більше
Гороскоп на завтра 14 вересня: Близнюкам - несподіваний подарунок, Стрільцям - біль

Гороскоп на завтра 14 вересня: Близнюкам - несподіваний подарунок, Стрільцям - біль

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності в картинці з хлопчиком на вокзалі за 31 секунду

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності в картинці з хлопчиком на вокзалі за 31 секунду

Забуті світом: покинуті міста-привиди України, де зупинився час

Забуті світом: покинуті міста-привиди України, де зупинився час

Китайський гороскоп на сьогодні 13 вересня: Мавпам час діяти, Зміям - тривога

Китайський гороскоп на сьогодні 13 вересня: Мавпам час діяти, Зміям - тривога

Варто запастись зараз: українцям сказали, коли подорожчає базовий продукт

Варто запастись зараз: українцям сказали, коли подорожчає базовий продукт

Останні новини

15:58

Кармічний союз: які знаки зодіаку знаходять одне одного знову і знову

15:56

"Підказав його батько": де і на яку професію син Осадчої навчається в США

15:51

Потужний удар по РФ і важлива умова НАТО: Трамп зробив гучну заяву

15:41

Як діє гарячка: коли збивати температуру, а коли дозволити організму боротися

15:19

Чому 14 вересня не можна голосно веселитися: яке церковне свято

Подорожчає хліб і не лише: Марчук розповів, яких цін на продукти чекати до кінця рокуПодорожчає хліб і не лише: Марчук розповів, яких цін на продукти чекати до кінця року
15:19

Місто у 25 разів більше за Київ: де в Україні була ще одна столицяВідео

14:56

Психологи розповіли, як знайти другу "половинку": ТОП-4 прості кроки

14:53

Жир просто тане на очах: копійчана заміна оцту творить справжні дива

14:46

Невідома Житомирщина: що приховують старі вулиці міста і вікові ліси Полісся

Реклама
14:35

Де відмінності між двома футболістами: тільки найуважніші знайдуть три деталі

14:27

"Зимове пальто" для троянд: як підготувати рослини до холодівВідео

14:24

Модні кольори в одязі на осінь 2025: як зробити образ яскравим у похмуру поруВідео

13:55

Розкрито всю правду про "Мівіну": що додають у вермішель і навіщоВідео

13:53

Росіян в Куп'янську немає: Генштаб повідомив про контрдиверсійну операцію

13:50

Зарплати вчителів в Україні зміняться: як тепер збільшаться доплати та премії

13:46

Путін "підставив" Лукашенка на тлі угоди Мінська і Трампа: названа причинаВідео

13:06

"Шльопанці - це не взуття": п'ять жорстких правил взуттєвого етикету

13:02

Росія в злиднях, а Путін витрачає сотні мільйонів на дослідження старіння - ЗМІ

12:55

Дрони підірвали танкери "тіньового флоту" РФ: ЗМІ про удар по порту Приморськ

12:52

Хвороба змусила Кіркорова вжити заходів щодо дітей - що сталося

Реклама
12:40

Після обстрілу дронами: НАТО розпочало операцію "Східний страж", що грозить РФ

12:35

Елтон Джон ошелешив шанувальників виглядом із лікарняної палати

12:12

Гороскоп Таро на завтра 14 вересня: Ракам - вірити в себе, Рибам - випробування

12:05

Ідеальний варіант сніданку, обіду, чи вечері: рецепт корисного хачапурі

11:57

Територіальні поступки України та завершення війни: в ЄС зробили важливу заяву

11:52

Як правильно обрізати виноград, щоб він родив: проста схема для початківцівВідео

11:32

Українцям у Польщі обмежили допомогу: кому перестануть виплачувати кошти

11:31

Знову з колишнім чоловіком: Камалія шокувала возз'єднанням із Захуром

11:26

Сердечникам і гіпертонікам варто бути обережними: Землю накриває магнітна буря

10:40

На ньому лиця не було: ексдружина Розового зізналась, як викрила зраду на весіллі

10:30

Змінили риторику: ISW оцінили, що тепер кажуть про навчання "Захід-2025"

10:26

Як обрізати грушу, щоб плоди були великими та смачними: покрокове керівництво

10:00

Трамп намагається підготуватися до торгу з Путіним і відтягнути Лукашенка від Росії - Усов

09:57

Українців за кордоном можуть призвати до армії у ЄС: пояснення юриста

09:21

Росія перекидає елітні війська на Донеччину: аналітик назвав причину

09:16

Знову майорить синьо-жовтий: ЗСУ звільнили важливе село на межах двох областей

09:02

Які дерева можуть обернутися бідою: що не варто садити біля будинку

08:18

На Камчатці стався потужний землетрус: росіяни б'ють на сполох

08:10

Ось про що на Алясці Путін домовився з ТрампомПогляд

07:34

"Війна має припинитися": у США заявили, що готові захищати території НАТО

Реклама
07:10

Де три відмінності між офісними працівниками: лише найуважніші їх помітять

06:10

У Заходу є два сценарії, як зупинити ПутінаПогляд

05:45

До трьох знаків зодіаку гроші поллються рікою: хто розбагатіє до кінця вересня

05:13

Гороскоп на завтра 14 вересня: Близнюкам - несподіваний подарунок, Стрільцям - біль

04:30

Унікальне відкриття: у NASA виявили явні ознаки життя на Марсі

04:02

Ворог проривається до ключових міст Донеччини: аналітик пояснив задум Росії

03:37

Що буде з цінами в Україні: експерт сказав, чи потрібно скуповувати гречку

03:30

Супертест на IQ: знайдіть 4 відмінності на картинці з горами за 10 секунд

02:40

Початок нового рівня: чотирьох знаків зодіаку чекає трансформація 13 вересня

01:45

Опора, джерело сили та натхнення: чотири найсімейніші знаки зодіаку

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Новини шоу бізнесу
Ольга СумськаМаксим ГалкінФіліп КіркоровНастя КаменськихОлена ЗеленськаВіталій КозловськийАні ЛоракПотапКейт МіддлтонСофія РотаруАлла Пугачова
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти