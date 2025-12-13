Велике місто на сході майже втрачено, ЗСУ потрібні резерви для звільнення - ЗМІ

Останніми тижнями ЗСУ утримували окремі райони Сіверська переважно за рахунок безпілотників, а не наземних підрозділів.

https://glavred.net/ukraine/krupnyy-gorod-na-vostoke-pochti-poteryan-vsu-nuzhny-rezervy-dlya-osvobozhdeniya-smi-10723862.html Посилання скопійоване

ЗСУ відбивають атаки РФ / колаж: Главред, фото: 53 ОМБр

Головне:

Населений пункт Сіверськ фактично втрачено

Для відновлення позицій потрібні резерви

Ситуація в місті Сіверськ Донецької області різко погіршилася: після активного просування російських підрозділів, що почалося наприкінці жовтня в умовах щільних туманів, населений пункт фактично втрачено.

Для спроби повернути контроль українській стороні необхідні додаткові сили, яких на цій ділянці наразі бракує, повідомили УП джерела в системі військового управління, а також військовослужбовці підрозділів, що діють безпосередньо на Сіверському напрямку. За їхніми словами, присутність противника зафіксовано майже на всій території міста, за винятком ділянки за річкою Бахмутка.

відео дня

Військові оцінюють обстановку як критичну. Для відновлення позицій потрібні резерви, однак у 11-го корпусу, який відповідає за цю ділянку фронту, їх немає. Неясно також, чи зможе надати підкріплення командування оперативного напрямку "Схід" і чи буде такий крок ефективним. Питання про можливе втручання головнокомандувача залишається відкритим.

Зазначається, що проведення контрнаступальних дій без попередньої підготовки практично неможливе. Мінімальним завданням для ЗСУ є стримування тиску противника з двох напрямків і придушення його вогневих засобів артилерією.

/ Інфографіка: Главред

Бої за Сіверськ: що відомо

За інформацією УП, останніми тижнями українська сторона утримувала окремі райони Сіверська переважно за рахунок безпілотників, а не наземних підрозділів. Після того як російські сили зайняли панівні висоти на північ від міста, дії в низинній забудові Сіверська стали вкрай ускладненими, а постачання - майже некерованим.

Безпосередньо в місті раніше перебувала 54-та бригада, тоді як на південь від неї - в районах Званівки і Свято-Покровського - діяла 10-та бригада.

За найсприятливішою оцінкою на 13 грудня, лінія бойового зіткнення проходить уздовж річки Бахмутка: східна, більша частина Сіверська вже контролюється російськими військами, а в західній зберігаються лише окремі українські позиції. За більш негативного сценарію все місто, в межах адміністративних кордонів, перебуває під контролем РФ.

Джерела також повідомляють, що російські військові вільно переміщаються Сіверськом, іноді навіть без повної екіпіровки. Крім того, противника вже фіксували на південь від міста - у районах Свято-Покровського та Званівки.

Що відбувається на фронті: дані військових ЗСУ

На Донеччині російські підрозділи посилюють наступальні дії на Лиманському напрямку, намагаючись вийти до ключових ділянок оборони. Українські військові продовжують тримати позиції і роблять усе можливе, щоб стримати просування ворога. Про це повідомив молодший сержант 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго Василь Денисюк.

Ситуація на фронті: новини за темою

Раніше в ДШВ розкрили деталі відходу ЗСУ з позицій біля Покровська. Росіяни намагаються проникнути і закріпитися на південно-східних околицях міста Мирноград.

Нагадаємо, раніше в DeepState розповіли, що відбувається в Сіверську. Російські сили намагаються закріпитися в місті, встановлюючи прапори для пропаганди.

Як писав Главред, російські окупаційні війська знову використовують тимчасово захоплений Маріуполь для перекидання підрозділів морської піхоти в напрямку Гуляйполя. Це дозволить окупантам швидше реагувати на ситуацію на фронті.

Читайте також:

Про джерело: Українська правда Українська правда — українське суспільно-політичне інтернет-ЗМІ, яке заснував Георгій Гонгадзе у квітні 2000 року. Після смерті Гонгадзе у вересні 2000 року редакцію очолила співзасновниця видання Олена Притула, яка залишалась головним редактором "Української правди" до 2014 року, поки не передала посаду Севгіль Мусаєвій. У травні 2021 року новим власником видання став генеральний директор Dragon Capital Томаш Фіала, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред