Хто з українців потрапить під мобілізацію в січні 2026: повний список категорій

Дар'я Пшеничник
13 грудня 2025, 18:06
Законодавство досі містить визначення "обмежено придатні".
Мобилизация
Кого з українців мобілізують у січні 2026 року / Колаж: Главред, фото: t.me_V_Zelenskiy_official, ua.depositphotos.com

Головні тези:

  • Воєнний стан і мобілізацію продовжено до 3 лютого
  • Призову підлягають чоловіки 25–60 років без відстрочки
  • Можуть мобілізувати й тих, кого раніше визнали непридатними, після повторного огляду

Верховна Рада ухвалила рішення продовжити дію воєнного стану та загальної мобілізації до 3 лютого наступного року. До цього часу в країні діятимуть чинні правила призову, а військовозобов’язані, які не мають підстав для відстрочки чи бронювання, можуть отримати повістку та бути призваними до війська.

Главред розповідає, хто підлягає мобілізації у січні.

відео дня

Найбільшою категорією, яку можуть мобілізувати, залишаються чоловіки віком від 25 до 60 років, які не мають бойового досвіду. Якщо громадянин цієї вікової групи не має права на відстрочку, а стан здоров’я дозволяє проходити службу, він може бути призваний ТЦК та СП.

Для тих, хто має військовий досвід, перебуває у резерві або має офіцерське звання, вікові рамки ширші — від 18 до 60 років. Такі громадяни можуть бути мобілізовані першочергово, якщо військово-лікарська комісія визнає їх придатними.

Повторний огляд і категорія "обмежено придатні"

Мобілізації можуть підлягати й ті, хто раніше був списаний за станом здоров’я. Якщо під час повторного медичного огляду громадянин отримує інший висновок, його можуть призвати на загальних підставах.

У законодавстві зберігається категорія "обмежено придатні". Такі громадяни можуть бути мобілізовані, якщо комісія визначить, що вони здатні виконувати службу в певних умовах — наприклад, у тилових підрозділах.

Мобілізація молодших вікових груп

Громадяни віком 18–24 роки можуть бути мобілізовані лише за умови, що вони вже мають статус військовозобов’язаних, наприклад, після проходження строкової служби. Для інших мобілізація можлива після досягнення 25 років або добровільно — у межах контракту "18–24", який пропонує Міністерство оборони.

Коли може закінчитись мобілізація – думка експерта

Колишній співробітник СБУ та військовий аналітик Іван Ступак вважає, що мобілізація в Україні триватиме, незалежно від перебігу переговорів між Путіним, Трампом та Зеленським.

"Підрозділам необхідні ротації та навчання нових сил. Цей процес триватиме навіть у разі дипломатичних домовленостей. Мобілізація буде продовжуватися до моменту офіційного оголошення демобілізації", — зазначив Ступак.

Він підкреслив, що підтримка боєздатності підрозділів та підготовка нових резервів залишаються ключовими завданнями для української армії, і саме на цьому фокусуватиметься військове керівництво, незалежно від зовнішньополітичної ситуації.

Мобілізація в Україні - останні новини

У додатку "Резерв+" наступного року з’явиться функція сповіщень про повістки. Користувачі зможуть за бажанням отримувати повідомлення про виклики до територіальних центрів комплектування (ТЦК) або інші повідомлення, зокрема щодо розгляду справ про порушення військового обліку.

Також Главред розповідав, що Кабінет Міністрів ухвалив зміни до Порядку бронювання військовозобов’язаних. Рішення спрямоване на захист працівників оборонно-промислового комплексу та підприємств, що забезпечують економічну стійкість країни.

Крім того, Кабінет Міністрів України оновив порядок оформлення військово-облікових документів, зробивши їх повністю електронними.

Мобілізація в Україні

Мобілізація в Україні - комплекс заходів, які проводяться з 2014 року у зв'язку з військовим вторгненням Російської Федерації.

У період із 2014 до 2015 року Київ провів шість хвиль часткової мобілізації, під час якої до армії призивали переважно громадян із досвідом військових дій або строкової служби в армії віком від 20 до 60 років.

24 лютого 2022 року Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Київ оголосив загальну мобілізацію. До лав Сил оборони і безпеки призиваються військовозобов'язані громадяни (переважно - чоловіки) віком від 25 до 60 років.

мобілізація війна в Україні ТЦК та СП
