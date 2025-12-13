Україна запалила у фіналі Дитячого Євробачення-2025: як виступила Софія Нерсесян

Ви дізнаєтеся:
- Як Україна виступила у фіналі Дитячого Євробачення-2025
- Що Софія Нерсесян сказала після виступу
Сьогодні, 13 грудня, у Тбілісі відбувається фінал Дитячого Євробачення-2025. Україну гідно представила Софія Нерсесян із піснею "Мотанка".
Представниця України вийшла на сцену під номером шість, одразу після фаворита єврофанів - Альберта Арменякана. Попри потужну конкуренцію, виступ Софії впевнено прозвучав на конкурсі.
Пісня "Мотанка", слова та мелодію до якої написала українська співачка Світлана Тарабарова, поєднала в собі енергію танцювального ритму та сильну ліричну частину. 10-річна артистка впоралася не лише з хореографією, а й із вокально складним твором, зірвавши гучні овації залу.
Завершила свій виступ Софія словами подяки фанатам Євробачення та своїй рідній країні.
"Дякую, Україно!", - звернулася вона до співвітчизників.
Нагадаємо, раніше єврофани в Тбілісі особливо підтримали представницю України - коли Софія Нерсесян із нашим прапором з'явилася на сцені конкурсу, зал вибухнув оваціями та криками підтримки.
Дитяче Євробачення 2025 Україна - дивіться відео:
Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.
Останні новини Дитячого Євробачення-2025
Раніше Главред повідомляв, що сьогодні, 13 грудня 2025 року в місті Тбілісі (Грузія) проходить фінал міжнародного дитячого конкурсу Євробачення 2025. Цього року Україну особливо тепло зустрічали глядачі під час пришестя. Конкурувати з нею може тільки Грузія.
Також напередодні ефіру єврофани визначилися зі своїми симпатіями і дали прогноз на платформі Eurovision World, яке місце може посісти українська представниця. Згідно з результатами опитування, Софія Нерсесян посідає третє місце в рейтингу глядацьких симпатій.
Вас може зацікавити:
- "Покинув нас": близькі та колеги Степана Гіги висловилися про його смерть
- Прощання зі Степаном Гігою: де і коли пройде похорон легендарного співака
- Дитяче Євробачення-2025: який результат прогнозують Україні
Дитяче Євробачення
Дитяче Євробачення - щорічний міжнародний телевізійний пісенний конкурс, у якому беруть участь представники країн-членів Європейської мовної спілки. Аналог пісенного конкурсу Євробачення з тією відмінністю, що виконавцями виступають діти та підлітки до 14 років, повідомляє Вікіпедія.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред