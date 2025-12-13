Рус
Україна запалила у фіналі Дитячого Євробачення-2025: як виступила Софія Нерсесян

Христина Трохимчук
13 грудня 2025, 19:15
204
Представниця України підірвала сцену енергійною піснею "Мотанка".
Софія Нерсесян
Софія Нерсесян виступила у фіналі Дитячого Євробачення / скрін із відео

Ви дізнаєтеся:

  • Як Україна виступила у фіналі Дитячого Євробачення-2025
  • Що Софія Нерсесян сказала після виступу

Сьогодні, 13 грудня, у Тбілісі відбувається фінал Дитячого Євробачення-2025. Україну гідно представила Софія Нерсесян із піснею "Мотанка".

Представниця України вийшла на сцену під номером шість, одразу після фаворита єврофанів - Альберта Арменякана. Попри потужну конкуренцію, виступ Софії впевнено прозвучав на конкурсі.

відео дня
Софія Нерсесян
Софія Нерсесян - "Мотанка" / скрін із відео

Пісня "Мотанка", слова та мелодію до якої написала українська співачка Світлана Тарабарова, поєднала в собі енергію танцювального ритму та сильну ліричну частину. 10-річна артистка впоралася не лише з хореографією, а й із вокально складним твором, зірвавши гучні овації залу.

Завершила свій виступ Софія словами подяки фанатам Євробачення та своїй рідній країні.

Дитяче Євробачення 2025
Дитяче Євробачення 2025 - виступ України / скрін із відео

"Дякую, Україно!", - звернулася вона до співвітчизників.

Нагадаємо, раніше єврофани в Тбілісі особливо підтримали представницю України - коли Софія Нерсесян із нашим прапором з'явилася на сцені конкурсу, зал вибухнув оваціями та криками підтримки.

Дитяче Євробачення 2025 Україна - дивіться відео:

Останні новини Дитячого Євробачення-2025

Раніше Главред повідомляв, що сьогодні, 13 грудня 2025 року в місті Тбілісі (Грузія) проходить фінал міжнародного дитячого конкурсу Євробачення 2025. Цього року Україну особливо тепло зустрічали глядачі під час пришестя. Конкурувати з нею може тільки Грузія.

Також напередодні ефіру єврофани визначилися зі своїми симпатіями і дали прогноз на платформі Eurovision World, яке місце може посісти українська представниця. Згідно з результатами опитування, Софія Нерсесян посідає третє місце в рейтингу глядацьких симпатій.

Дитяче Євробачення

Дитяче Євробачення - щорічний міжнародний телевізійний пісенний конкурс, у якому беруть участь представники країн-членів Європейської мовної спілки. Аналог пісенного конкурсу Євробачення з тією відмінністю, що виконавцями виступають діти та підлітки до 14 років, повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Дитяче Євробачення новини шоу бізнесу
