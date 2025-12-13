Співачка-зрадниця тепер може опинитися в зоні ризику.

Анна Сєдокова і Яніс Тімма були одружені кілька років / колаж: Главред, фото: instagram.com/annasedokova, instagram.com/janis.timma

Адвокат сім'ї Яніса Тімми Маргарита Гаврилова, яка продовжує боротьбу проти його колишньої дружини - співачки-зрадниці Анни Сєдокової, повідомила важливу новину.

Як пишуть російські пропагандисти, адвокату нарешті вдалося домогтися отримання мобільних телефонів Яніса Тімми, який наклав на себе руки в день народження співачки-зрадниці минулого року.

Сєдокова - у зоні ризику / Фото Instagram/liza_u, annasedokova

"Ну що, шановні, п'ятниця - пора відпочивати! Давайте я поділюся новиною, і будемо відпочивати. Нам повернули телефони громадянина Яніса Тімма! Телефони сьогодні розкрив фахівець, будемо наступного тижня вивчати вміст, якщо такий має місце бути! Вдовиці приготуватися", - каже адвокат.

Зазначимо, що адвокат сім'ї покійного спортсмена Маргарита Гаврилова продовжує боротьбу з Сєдоковою. Сім'я намагається домогтися права розпоряджатися майном померлого Тімми. Батьки Яніса вважають, що спадок має дістатися синові від першого шлюбу Тімми з Санею Ошею - Крістіану.

Сім'я і шанувальники латвійського баскетболіста твердо вважають, що Сєдокова незаконно привласнила майно колишнього чоловіка.

Про персону: Анна Сєдокова Анна Сєдокова - українська поп-співачка. Здобула популярність 2000 року, ставши ведучою ранкового шоу "Підйом". Вона потрапила у "ВІА Гру" 2002 року після рішення продюсерів розширити склад до тріо. Покинувши групу 2004 року, Сєдокова почала сольну кар'єру. Вона була одружена тричі і має трьох дітей від різних чоловіків. Останній чоловік Сєдокової Яніс Тімма покінчив життя самогубством. Його родичі намагаються притягнути до відповідальності Сєдокову, вважаючи її винною у смерті баскетболіста. Сєдокова зрадницьки мовчить про війну в Україні, а також продовжує будувати свою кар'єру в терористичній Росії.

