"Путін може послати Трампа": Лукашенко оскандалився через зухвалі заяви

Самопроголошений президент Білорусі заявив, що російські війська нібито не вторгалися в Україну під час свого наступу на Київ.

Лукашенко видав скандальні заяви / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, сайт Кремля

Про що говорить Лукашенко:

"РФ не нападала на Україну з боку Білорусі"

"Путін може послати Трампа"

"Білорусь може набити морду Польщі та країнам Балтії

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко зробив зухвалі заяви. Він відверто сказав, що російський диктатор Володимир Путін може послати американського лідера Дональда Трампа. Відео вже розлетілось в Мережі.

Так він відреагував на ультиматум Трампа щодо санкцій та припинення вогню.

"Слухай, я прийшов, сказав, 50 днів дав. Він має завжди розуміти, що його можуть послати на...", - сказав Лукашенко.

Він наголосив на тому, що Путін цього ще не зробив, але може зробити.

"Поки не посилає, але може послати. Ну, так не роблять! Це не Іран, що взяв і скинув три бомби, а потім відзвітував і "все, більше не буду, давайте, мужики, миритимемося". Ні, так це не обійдеться!" – сказав Лукашенко.

Лукашенко видав скандальні заяви / фото: скріншот

Війна з Польщею та країнами Балтії

Олександр Лукашенко заговорив про ймовірну з Польщею та країнами Балтії. Він наголосив на тому, що Білорусь може не перемогти у цій битві, але "морду наб'є".

"РФ не вторгалася 24 лютого в Україну"

Лукашенко раптово здивував заявою про початок повномасштабної війни в Україні. Він заявив, що росіяни нібито не вторгались в Україну, коли йшли в наступ на Київ.

Лукашенко намагається всіх переконати в тому, що окупанти просто "поверталися з навчань".

"24 лютого 2022 року просто поверталися до РФ через Київ після навчань у Білорусі. Вони не вторгалися в Україну", - сказав Лукашенко.

Інші новини про Лукашенка

Раніше повідомлялося про те, що Келлог планував візит до Лукашенка. Келлог став найвищою посадовою особою США, яка відвідає авторитарну державу за останні роки.

Нагадаємо, радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк говорив про те, що Вашингтон розглядає візит Кіта Келлога в Білорусь як спробу створити додатковий канал впливу на президента РФ Володимира Путіна.

Як повідомляв раніше Главред, Тихановська закликала опозицію готуватися на випадок смерті диктатора РБ. Вона зазначила, що необхідно "повернути Білорусь на шлях демократії і не допустити втручання Росії".

