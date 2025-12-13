Дитяче Євробачення-2025: який результат прогнозують Україні

Перед початком фіналу Дитячого Євробачення-2025 єврофани розкрили свої симпатії.

Софія Нерсесян представляє Україну на Дитячому Євробаченні / колаж: Главред, фото: instagram.com, junioreurovisionofficial

Ви дізнаєтеся:

Сьогодні відбудеться фінал Дитячого Євробачення 2025

Яке місце посяде Україна

Сьогодні, 13 грудня, відбудеться фінал Дитячого Євробачення-2025. Україну на конкурсі представляє 10-річна Софія Нерсесян із Києва - вона виступить у фіналі під номером 6 із піснею "Мотанка". Напередодні ефіру єврофани визначилися зі своїми симпатіями і дали прогноз на платформі Eurovision World, яке місце може посісти українська представниця.

Згідно з результатами опитування, напередодні фіналу Дитячого Євробачення Софія Нерсесян посідає третє місце в рейтингу глядацьких симпатій. Представницю України обійшли Albert із Вірменії, який набрав понад 5 тисяч голосів, а також Маріанна Клось із Польщі - вона обійшла українку менш ніж на 300 голосів.

Софія Нерсесян посідає третє місце за прогнозами єврофанів / фото: instagram.com, Софія Нерсесян

Топ-10 на Дитячому Євробаченні 2025 за прогнозом розподілився в такому порядку:

Вірменія

Польща

Україна

Іспанія

Франція

Грузія

Сан-Марино

Азербайджан

Північна Македонія

Португалія

Топ пісень Дитячого Євробачення-2025 / Eurovision World

Де дивитися Дитяче Євробачення-2025

О 18.00 на сайті Суспільне Культура розпочнеться трансляція конкурсу, коментувати фінал буде Тимур Мірошниченко. Окрема трансляція з жестовою мовою буде доступна на офіційному сайті Суспільне Євробачення.

Як голосувати за Україну на Дитячому Євробаченні-2025

На цьому конкурсі можна голосувати за представника своєї країни. Голосувати можна онлайн через сайт JESC.TV після виконання пісень усіх країн-учасниць Євробачення.

