Країну жорстко штормить: Україну накрила потужна магнітна буря

Ця магнітна буря може негативно впливати на здоров'я і погіршити самопочуття.

https://glavred.net/synoptic/stranu-zhestko-shtormit-ukrainu-nakryla-moshchnaya-magnitnaya-burya-10723730.html Посилання скопійоване

Україну атакувала потужна буря / ілюстрація: штучний інтелект (ChatGPT)

Що дізнаєтеся:

Як магнітна буря впливає на людину

Коли буде пік наступної магнітної бурі

Коли закінчиться магнітна буря

Україну накрила практично найсильніша магнітна буря. Вона може негативно вплинути на самопочуття людини. Про це повідомляє meteoagent.

Регіони довго були під впливом магнітної бурі. 8-9 грудня було затишшя, проте вже 10 грудня Україну різко атакувала дуже сильна буря. Вона влупила одразу з потужністю 8 балів.

відео дня

Наступного дня потужність геомагнітного шторму опустилася до семи балів. 12 грудня вона стала 6-бальною. На такому рівні вона протримається і 13 грудня.

Очікується, що 14-15 грудня потужність бурі опуститься до мінімуму і триматиметься на рівні 2-3 балів.

Україну накрила 6-бальна магнітна буря / фото: meteoagent

За даними meteoprog, за останні 24 години відбулося 9 спалахів класу С і М. Повідомляють, що 13 грудня можуть статися на Сонці нові спалахи класу М. Їхня ймовірність становить 60%. Імовірність спалахів класу Х становить 5%. Повідомляється, що зараз на Сонці помічено 61 сонячну пляму.

"Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ", - ідеться в повідомленні.

Вплив магнітної бурі / Інфографіка Главред

Що відбувається з людиною під час магнітної бурі

Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:

головний біль,

запаморочення,

нудота,

біль у серці,

слабкість і сонливість,

біль у спині та суглобах,

підвищений тиск,

загострення хронічних захворювань.

Що робити під час магнітної бурі

Як повідомляє Главред, щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя під час бурі та за кілька днів до неї.

Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої та борошняної їжі. Їжте більше сезонних фруктів і горіхів, риби, горіхів.

Відмовтеся від кави, алкоголю та сигарет. Шкідливі напої замініть трав'яним чаєм. Частіше бувайте на свіжому повітрі та більше ходіть пішки. Регулярно провітрюйте кімнату.

Вас також зацікавить:

Що таке магнітна буря? Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі. Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред