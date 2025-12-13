У 33 роки померла популярна блогерка: що сталося

Блогерка напередодні зробила низку дій, які змусили замислитися її шанувальників.

Знайдена мертвою популярна блогерка / Колаж Главред, фото Instagram/marymagdalenedied

У Таїланді знайдена мертвою зірка соціальних мереж Мері Магдалина, яка страждала від пристрасті до пластичної хірургії.

Як пише The Sun, повідомляється, що модель, справжнє ім'я якої Деніз Івонн Джарвіс Гонгора, загинула, впавши з балкона дев'ятого поверху висотного готелю всього через кілька годин після прибуття на одну ніч.

За даними Phuket News, 33-річна інтернет-зірка, яка витратила понад 380 000 фунтів стерлінгів (понад 21 млн гривень) на пластичні операції, впала з вежі Патонг.

Блогерка зробила величезну кількість процедур / Фото Instagram/marymagdalenedied

Поліція Пхукета повідомила, що тіло мексикансько-канадської моделі було знайдено співробітниками готелю на парковці незабаром після 13:30 за місцевим часом.

Тіло Мері було перевезено з лікарні Патонга в лікарню Вачіра Пхукета для з'ясування точної причини смерті.

Ця шокуюча трагедія сталася всього через кілька годин після того, як вона загадковим чином опублікувала в соціальних мережах заключну сцену з фільму "Шоу Трумана" разом зі своєю дитячою фотографією.

У цій сцені персонаж Джима Керрі, Труман Бербанк, кланяється і каже: "А якщо я вас не побачу, добрий день, добрий вечір і на добраніч".

Улюблена зірка також змінила ім'я користувача в одному зі своїх акаунтів в Instagram на "MaryMagdaleneDied".

На адресу покійної ікони соціальних мереж надходять несамовиті слова співчуття.

Також учора, 12 грудня, стало відомо про смерть легендарного українського співака Степана Гіги. Як повідомляється, прощання зі Степаном Гігою розпочнеться о 16:00 у неділю, 14 грудня, в Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла у Львові.

