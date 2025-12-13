Зірку "Кримінального чтива" знайдено мертвим у Нью-Йорку

Акторові Пітеру Гріну було 60 років на момент смерті.

Помер актор Пітер Грін / Колаж Главред, фото Вікіпедія

Актора Пітера Гріна, найвідомішого за ролями у фільмах "Маска" і "Кримінальне чтиво", було знайдено мертвим у своїй квартирі в Нижньому Іст-Сайді в п'ятницю вдень, підтвердив його менеджер виданню The Post.

Гріну, який зарекомендував себе як екранний лиходій у 1990-х роках, було 60 років.

Його знайшли без ознак життя в його квартирі на Клінтон-стріт близько 15:25, і його оголосили мертвим на місці події, згідно із заявою поліції і Грегга Едвардса, його менеджера, з яким він працював понад 10 років.

Помер Пітер Грін / Фото Instagram/badass_petergreene

"Воістину один із найвидатніших акторів нашого покоління. У нього було величезне серце. Мені буде його дуже не вистачати. Він був чудовим другом", - повідомив приголомшений представник актора.

Він додав, що Грін, який також знімався у фільмі "Звичайні підозрювані", мав розпочати зйомки в січні з Міккі Рурком у незалежному трилері під назвою "Талісмани".

Помер Пітер Грін / Фото Instagram/badass_petergreene

Едвардс, який мешкає в Каліфорнії, повідомив сценаристу і режисеру фільму Керрі Мондрагону про смерть актора і, за його словами, розплакався.

"Вони були дуже засмучені", - додав менеджер.

Про персону: Пітер Грін Пітер Грін - американський характерний актор, відомий втіленням негативних персонажів у фільмах. Найприкметніші ролі - у кінострічках "Кримінальне чтиво" і "Маска".

