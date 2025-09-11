Лукашенко звільнив понад 50 політв’язнів: що натомість приготували США

Самопроголошений президент Білорусі готовий говорити про подальше звільнення політв'язнів.

https://glavred.net/politics/lukashenko-osvobodil-bolee-50-politzaklyuchennyh-chto-vzamen-prigotovili-ssha-10697195.html Посилання скопійоване

Колишні ув'язнені перетнули кордон Литви / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, x.com/GitanasNauseda

Головне:

Через литовський кордон перейшли 52 колишні політичні в'язні Білорусі

США зняли санкції з "Белавіа"

Лукашенко готовий говорити з Трампом про звільнення ув'язнених

Сьогодні, 11 вересня, 52 колишніх політичних ув'язнених у Білорусі безпечно перетнули литовський кордон. Про це у соцмережі X повідомив президент Литви Гітанас Науседа.

Серед звільнених було шестеро литовців, а також громадяни Великої Британії, Латвії, Польщі, Німеччини та Франції. Науседа подякував за це звільнення президенту США Дональду Трампу.

відео дня

"52 в’язні сьогодні безпечно перетнули литовський кордон із Білорусі, залишивши позаду колючий дріт, заґратовані вікна та постійний страх. Серед них, що особливо важливо для мене, було шестеро литовців. Я глибоко вдячний Сполученим Штатам та особисто президенту Дональду Трампу за їхні постійні зусилля щодо звільнення політичних в’язнів", - написав він.

Скільки ще політв'язнів утримують в Білорусі

Президент Литви зазначив, що ще понад 1000 політичних в'язнів залишаються у білоруських в'язницях. Він наголосив, що світ не може зупинятися, поки вони не побачать свободу.

Що отримала Білорусь в обмін на звільнення політв'язнів

Сьогодні ж заступник спецпосланця США Джон Коул під час зустрічі із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком заявив, що Штати скасовують санкції проти білоруського державного авіаперевізника "Белавіа". Ймовірно, саме це Лукашенку запропонували США в обмін на ув'язнених.

В свою чергу сам Лукашенко під час зустрічі заявив про можливість звільнення ув’язнених.

"Я готовий обговорити цю тему, і якщо Дональд (Трамп – ред.) наполягатиме на тому, що готовий прийняти всіх цих звільнених осіб… спробуймо виробити глобальну угоду, як любить пан Трамп, велику угоду. Він це так називає. Я скажу відверто: ми нічого не приховуємо. Обговорімо і це питання, хоча для мене воно абсолютно не головне. І, мабуть, не для вас. У світі є більші проблеми", – цитує самопроголошеного президента Білорусі Радіо Свобода.

Повернення та обмін ув'язнених - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що ще 2020 року колишній заступник Державного секретаря США Стівен Біген закликав Білорусь звільнити всіх політв'язнів, адже країна-поплічниця Росії грубо порушує права людини.

У серпні 2024 року відбувся великий обмін ув'язненими між Росією, США, Німеччиною і ще трьома країнами. Країни обмінялися зокрема російським убивцею Вадимом Красіковим і заарештованим російським режимом опозиціонером Володимиром Кара-Мурзою.

Що цікаво, тоді ще кандидат на посаду президента США Дональд Трамп розкритикував Адміністрацію Байдена після проведеного обміну ув'язненими з Росією. Путіна ж він іронічно "похвалив".

Читайте також:

Про персону: Ґітанас Науседа Ґітанас Науседа — литовський державний діяч, економіст, банкір і викладач університету. Чинний Президент Литви з 12 липня 2019 року, пише Вікіпедія. Президент Литви неодноразово виступав за підтримку України. У своїх заявах політик згадував, що Крим — це Україна та засуджував російську агресію щодо України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред