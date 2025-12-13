Рус
Нема води і тепла: Одеса пережила одну з наймасованіших атак

Ангеліна Підвисоцька
13 грудня 2025, 11:20
Внаслідок ворожого обстрілу зруйновані енергооб'єкти і не тільки, постраждали люди.
обстрел Одесской области
Наслідки ударів по Одеській області / Колаж: Главред, фото: ДСНС

Що відомо:

  • РФ завдала масованих ударів по Одеській області
  • Внаслідок атаки пошкоджені енергетичні об'єкти
  • Є постраждалі внаслідок ворожого обстрілу

Одещина пережила одну з найбільш масованих атак. Внаслідок цього були пошкоджені об'єкти цивільного призначення, енергетичної та промислової інфраструктури. Про це заявив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

"Внаслідок ударів виникли займання, пошкоджено адміністративні будівлі та обʼєкти енергетики. Рятувальники працюють над ліквідацією наслідків. В окремих районах області спостерігаються перебої з електропостачанням", - йдеться у повідомленні.

Вже відомо про те, що внаслідок атаки постраждали дві людини. Інформації про загиблих поки нема.

  Атака на Одеську область 13 грудня
    Атака на Одеську область 13 грудня фото: ДСНС
  Атака на Одеську область 13 грудня
    Атака на Одеську область 13 грудня фото: ДСНС
  Атака на Одеську область 13 грудня
    Атака на Одеську область 13 грудня фото: ДСНС
  Атака на Одеську область 13 грудня
    Атака на Одеську область 13 грудня фото: ДСНС
  Атака на Одеську область 13 грудня
    Атака на Одеську область 13 грудня фото: ДСНС

Начальник Одеської МВА Сергій Лисак наголосив на тому, що внаслідок атаки були знеструмлені об'єкти енергетичної інфраструктури. У більшій частині міста нема опалення та водопостачання.

"Цілодобово працюють пункти незламності, також підзарядити гаджети можна у магазинах торгових мереж Таврія-В, Обжора, Точка, Копійка, Сільпо. Прошу бізнес не закриватися і йти на зустріч нашим людям", - йдеться у повідомленні.

Міські лікарні перевели на автономну роботу від альтернативних джерел живлення. Також був забезпечений запас води і палива. Від генераторів працюють бюветні комплекси і був організований підвіз технічної води в райони.

Російські атаки на Україну - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що 12 грудня Росія атакувала ударними дронами цивільну інфраструктуру міста Шостка, що у Сумській області. Під удар окупантів потрапила спортивна школа.

За декілька годин до цього, у ніч на 12 грудня, російська окупаційна армія атакувала Одесу та область ударними безпілотниками. Як повідомили в Одеській ОДА, попри активну роботу сил ППО, було пошкоджено об'єкт енергетичної інфраструктури, а також складські приміщення, адміністративну будівлю та гараж.

Напередодні російські окупанти завдали комбінованого удару по Україні. Під атакою були об'єкти критичної інфраструктури. Ворог бив по регіонах ракетами та ударними дронами.

Інші новини:

Про персону: Олег Кіпер

Олег Олександрович Кіпер (нар. 1 травня 1980, Тимкове, Одеська область) — голова Одеської обласної військової адміністрації з 30 травня 2023 року, заслужений юрист України, кандидат юридичних наук, повідомляє Вікіпедія.

Розпочав свою кар'єру в органах прокуратури в 2001 році. Згодом він обіймав різні посади, зокрема:

  • слідчого в Котовській міжрайонній прокуратурі;
  • прокурора відділу в Генеральній прокуратурі України;
  • керівника Київської міської прокуратури (з 2020 по 2023 рік).

У 2014 році Олег Кіпер підпав під люстрацію, але пізніше, у 2019 році, він домігся через суд скасування цього рішення. З 2021 року він має звання заслуженого юриста України.

