РФ атакувала турецьке цивільне судно у Чорному морі - ВМС

У ВМС заявили, що удар було завдано за допомогою безпілотного літального апарату за межами дії української ППО.

https://glavred.net/war/rf-atakovala-tureckoe-grazhdanskoe-sudno-v-chernom-more-vms-10723850.html Посилання скопійоване

/ Колаж: Главред, фото: скріншот з відео ВМС

У суботу, 13 листопада, Росія атакувала цивільне судно в Одесі. Цілеспрямований удар здійснено за допомогою безпілотника по турецькому судну VIVA. Про це повідомили ВМС України.

Турецьке судно VIVA прямувало до Єгипту із вантажем соняшникової олії. За даними ВМС, удар був здійснений у відкритому морі, у виключній морській економічній зоні України, поза межами дії української ППО.

"РФ грубо і цинічно порушує норми міжнародного морського права. Подібні дії прямо суперечать основоположним принципам свободи судноплавства та є кричущим порушенням Керівництва Сан-Ремо" - йдеться у повідомленні.

відео дня

На борту судна у момент удару перебувало 11 громадян Туреччини. На щастя, екіпаж не постраждав й судно продовжує шлях до порту призначення у Єгипті.

Військово-Морські Сили України підтримують зв’язок із капітаном судна, а морська пошуково-рятувальна служба перебуває у готовності надати допомогу.

"РФ своїми агресивними діями свідомо робить виклик міжнародному праву та безпеці судноплавства. Але Україну не зламати - ми вистоїмо і відстоїмо свою свободу та право на мирне море", - наголосили в ВМС.

Новина доповнюється...

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред