Прощання зі Степаном Гігою: де і коли пройде похорон легендарного співака

У Львові відбудеться загальноміське прощання зі Степаном Гігою.

Степан Гіга похорон / колаж: Главред, фото: instagram.com, Степан Гіга, pexels.com

Ви дізнаєтеся:

Як пройде похорон Степана Гіги

Де можна буде попрощатися зі співаком

Учора, 12 грудня, стало відомо про смерть легендарного українського співака Степана Гіги. На офіційній сторінці артиста в Instagram опублікували деталі прощання і похорону маестро.

Як повідомляється, прощання зі Степаном Гігою розпочнеться о 16:00 у неділю, 14 грудня, в Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла у Львові. О 19:00 буде звершено чин парастасу. Попрощатися зі співаком можна буде до 23:00.

Степан Гіга - де пройде прощання / фото: instagram.com, Степан Гіга

Похорон Гіги розпочнеться в понеділок о 14:00 у Гарнізонному храмі. Після цього о 15:00 пройде загальноміське прощання з артистом на площі Ринок. Поховають Степана Гігу на 75 полі Личаківського кладовища.

"Степан Гіга був і назавжди залишиться голосом, який знає і впізнає Україна. Його пісні - пам'ять поколінь, щирість, любов і правда, які звучатимуть вічно. Дякую кожному, хто прийде розділити цей біль і провести артиста в останню путь", - написали на сторінці співака.

Чому помер Степан Гіга

За інформацією блогера Богдана Беспалова, Степан Гіга потрапив до лікарні через хворобу - вірусна застуда дала значні ускладнення через цукровий діабет співака. Журналіст Віталій Глагола, посилаючись на близькі до сім'ї джерела, стверджував, що на тлі стресу і підвищення цукру в крові в артиста було порушено кровообіг у нижній кінцівці, що призвело до необхідності ампутації ноги для порятунку життя. Незважаючи на всі зусилля лікарів і проведені операції, артист не зміг оговтатися від наслідків хірургічного втручання і боротьби з хворобою.

Степан Гіга помер / фото: instagram.com, Степан Гіга

Про персону: Степан Гіга Степан Гіга - український співак (ліричний тенор), композитор. З 2002 року - Народний артист України. За даними Вікпедії, за заслуги перед українським народом і за розвиток української культури Степана Гігу 2002 року було нагороджено золотим орденом князя Костянтина Острозького I ступеня, у листопаді 2005 року - отримав срібний орден Андрія Первозванного II ступеня, а через кілька місяців, у січні 2006 року, йому вручили золотий орден Андрія Первозванного I ступеня.

