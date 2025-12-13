Рус
Прощання зі Степаном Гігою: де і коли пройде похорон легендарного співака

Христина Трохимчук
13 грудня 2025, 14:59
451
У Львові відбудеться загальноміське прощання зі Степаном Гігою.
Похорон Степана Гіги
Степан Гіга похорон / колаж: Главред, фото: instagram.com, Степан Гіга, pexels.com

Ви дізнаєтеся:

  • Як пройде похорон Степана Гіги
  • Де можна буде попрощатися зі співаком

Учора, 12 грудня, стало відомо про смерть легендарного українського співака Степана Гіги. На офіційній сторінці артиста в Instagram опублікували деталі прощання і похорону маестро.

Як повідомляється, прощання зі Степаном Гігою розпочнеться о 16:00 у неділю, 14 грудня, в Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла у Львові. О 19:00 буде звершено чин парастасу. Попрощатися зі співаком можна буде до 23:00.

відео дня
Степан Гіга
Степан Гіга - де пройде прощання / фото: instagram.com, Степан Гіга

Похорон Гіги розпочнеться в понеділок о 14:00 у Гарнізонному храмі. Після цього о 15:00 пройде загальноміське прощання з артистом на площі Ринок. Поховають Степана Гігу на 75 полі Личаківського кладовища.

"Степан Гіга був і назавжди залишиться голосом, який знає і впізнає Україна. Його пісні - пам'ять поколінь, щирість, любов і правда, які звучатимуть вічно. Дякую кожному, хто прийде розділити цей біль і провести артиста в останню путь", - написали на сторінці співака.

Чому помер Степан Гіга

За інформацією блогера Богдана Беспалова, Степан Гіга потрапив до лікарні через хворобу - вірусна застуда дала значні ускладнення через цукровий діабет співака. Журналіст Віталій Глагола, посилаючись на близькі до сім'ї джерела, стверджував, що на тлі стресу і підвищення цукру в крові в артиста було порушено кровообіг у нижній кінцівці, що призвело до необхідності ампутації ноги для порятунку життя. Незважаючи на всі зусилля лікарів і проведені операції, артист не зміг оговтатися від наслідків хірургічного втручання і боротьби з хворобою.

Помер Степан Гіга
Степан Гіга помер / фото: instagram.com, Степан Гіга

Раніше Главред повідомляв, що Російський гуморист Максим Галкін, який публічно засуджує повномасштабне вторгнення РФ в Україну, порадував шанувальників виконанням пісні легендарного українського співака Степана Гіги. У TikTok завірусилося відео з виступу артиста в Талліні.

Також російська співачка Ані Лорак, яка продовжує мовчати про терористичний напад РФ на її рідну Україну, може покинути Росію через свого чоловіка. За словами приятельок Лорак, чоловік зрадниці України втомився від російського холоду та постійних гастролей дружини.

Про персону: Степан Гіга

Степан Гіга - український співак (ліричний тенор), композитор. З 2002 року - Народний артист України. За даними Вікпедії, за заслуги перед українським народом і за розвиток української культури Степана Гігу 2002 року було нагороджено золотим орденом князя Костянтина Острозького I ступеня, у листопаді 2005 року - отримав срібний орден Андрія Первозванного II ступеня, а через кілька місяців, у січні 2006 року, йому вручили золотий орден Андрія Первозванного I ступеня.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини шоу бізнесу Степан Гіга
