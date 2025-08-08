Рус
Лукашенко вибухнув "ультиматумом" Україні і "пригрозив" Заходу ядерною зброєю

Андрій Ганчук
8 серпня 2025, 16:45
Лукашенко "закликав" Україну до поступок, поки країна-окупант Росія, мовляв, не захопила більше територій.
Лукашенко вибухнув 'ультиматумом' Україні і 'пригрозив' Заходу ядерною зброєю
Лукашенко "закликав", мовляв, до домовленостей щодо України / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, скріншот YouTube

Головне:

  • Лукашенко "не вірить" у поразку РФ у війні
  • Лукашенко "пригрозив" Заходу ядерною зброєю Росії
  • Лукашенко "розмріявся" про розподіл України

Уявний президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Росія, мовляв, не програє війну проти України, адже така поразка "занадто дорого обійдеться всім". За його словами, РФ не програє, оскільки має ядерну зброю.

"Поразка дуже дорого обійдеться всім нам"

В інтерв'ю Time він розповів про те, що, мовляв, якщо будуть "розумні" поступки і переговори, Росія "ніколи більше не буде воювати з Україною".

Крім того, політик сказав, що, Москва, мовляв, не планує воювати з НАТО, якщо ті "якихось дурниць не накопають".

"Поразки Росії не буде. Поразка дуже дорого обійдеться всім нам. Вам насамперед. Зокрема людям за океаном. Тому що у ядерної цієї країни перше місце за ядерним запасом. Поразки не буде. Не буде! А ось Україна може зазнати поразки. Не треба цього допускати. Давайте домовимося зараз", - "пригрозив" Лукашенко.

Лукашенко вибухнув 'ультиматумом' Україні і 'пригрозив' Заходу ядерною зброєю
Які країни мають ядерну зброю / Інфографіка: Главред

"А взагалі її можуть розділити"

Крім того, білоруський диктатор вибухнув погрозою подальшої окупації українських територій, за якої лінія розмежування буде, мовляв, проходити по Дніпру, а ворожі сили буцімто захоплять Київ.

"Ось чого треба побоюватися, що можете втратити всю Україну. А взагалі її можуть розділити: Угорщина шматочок забере, Польща - вона вже руки потирає, Західну Україну прихопити і так далі. І залишиться якась смужка", - "розмріявся" Лукашенко.

Що каже експерт

Путін може затягнути переговори щодо завершення війни, вважає політолог Петро Олещук. На його думку, Путін спробує тягнути ситуацію до зими, щоб поліпшити свої переговорні позиції.

"Була інформація в медіа про нібито доповідь Генштабу, що через два-три місяці український фронт розвалиться, і він переможе. Думаю, Путін хоче протягнути до зими, сподіваючись, що тоді в нього буде краща позиція для перемовин", - пояснив Олещук.

Плани щодо завершення війни в Україні - новини за темою:

Як повідомляв Главред, 8 серпня президент США Дональд Трамп заявив про "великі шанси" на зустріч із Володимиром Путіним і Володимиром Зеленським. Втім, Трамп визнав, що проривів на перемовинах Віткоффа і Путіна не було.

Як вважають у Кремлі, Путін і Трамп можуть зустрітися наступного тижня. Помічник глави РФ Юрій Ушаков сказав, що Штати зробили РФ пропозицію, яка влаштовує Москву. Коментувати перспективу зустрічі Путіна і Зеленського росіяни поки що відмовляються.

Час завершувати війну, сказав президент України Володимир Зеленський. Раніше Зеленський зазначив, що Росія, схоже, тепер більше налаштована на припинення вогню. Але головне, щоб РФ знову не обдурила США та Україну.

Про джерело: Time

Time - американський щотижневий журнал та інформаційний портал. Штаб-квартира видання розташована в Нью-Йорку. Також у Time є підрозділи в Європі, Латинській Америці, Гонконзі та Австралії.

Тime є ядром WarnerMedia - найбільшого у світі холдингу в галузі ЗМІ та шоу-бізнесу.

Також журнал Time відомий тим, що в останньому грудневому номері називає "людину року". Номінація присуджується людям з 1927 року, а першим її удостоївся льотчик Чарльз Ліндберг, який став першим в історії, кому вдалося самотужки перелетіти Атлантику, пише Вікіпедія.

