Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Енергетика

"Пів доби зі світлом, пів без": киян попередили про жосткі графіки відключень взимку

Дар'я Пшеничник
13 грудня 2025, 11:57
63
Наразі Київ критично залежить від двох атомних електростанцій - Рівненської та Хмельницької.
отключение света
Відключення світла у Києві / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

Головне з новини:

  • Київ узимку залишатиметься без світла до 14–15 годин на добу
  • Розподіл електрики відбуватиметься вручну
  • Ситуацію можуть різко погіршити сильні морози та нові російські удари

відео дня

Ситуація з електропостачанням у столиці цієї зими буде однією з найскладніших за час повномасштабної війни. Через знищену росіянами підстанцію під Києвом місто втратило можливість отримувати додаткову потужність і тепер критично залежить від Рівненської та Хмельницької АЕС.

Повного блекауту не прогнозують, але кияни можуть залишатися без світла до 14–15 годин на добу, йдеться в матеріалі ТСН.

Дефіцит електроенергії та ручний розподіл

За словами нардепа Олексія Кучеренка, реалістичний сценарій - "пів доби зі світлом, пів без". Дефіцит узимку може сягати 4 ГВт, що становить близько третини потреб столиці. Ще 20% стабільно забирає критична інфраструктура, а решта ресурсу стане предметом боротьби між бізнесом, промисловістю та населенням.

Розподіл електрики фактично відбуватиметься вручну, що неминуче спричинить конфлікти та звинувачення у несправедливості.

Економічний аспект та питання ТРЦ

Одне з найболючіших питань - чому світяться торговельні центри, коли житлові будинки годинами без електрики. Кучеренко пояснює: бізнес платить повну ринкову ціну - до 15 грн за кВт-год, тоді як населення - 4,32 грн.

Повне вимкнення комерційних об’єктів може зруйнувати баланс ринку, а критична інфраструктура - лікарні, зв’язок, водоканали - має працювати за будь-яких умов.

Морози та енергетичні "гойдалки"

Сильні морози, що триматимуться тиждень або більше, можуть різко збільшити споживання та змусити "Укренерго" вводити ще жорсткіші графіки. Після кожного обстрілу ситуація тимчасово покращується, але нові удари знову повертають Київ до глибших черг відключень. Нині місто проводить без світла до 15 годин на добу.

Проблема комунікації та справедливість відключень

Кучеренко наголошує, що відключення - прямий наслідок війни, а не технічних помилок. Влада має активніше пояснювати людям причини дефіциту, щоб уникнути маніпуляцій.

Найбільше обурення викликає нерівномірність графіків між будинками. Депутат закликає місцеву владу фіксувати такі випадки та вимагати корекцій у операторів систем розподілу.

Коли в Україні скасують відключення - прогноз експерта

Енергетичний експерт Станіслав Ігнатьєв прогнозує, що графіки відключень електроенергії в Україні триватимуть всю зиму. Він вважає, що відключення можуть скасувати лише на початку квітня.

За його словами, українцям доведеться звикати до тривалих вимкнень. Крім цього, у разі нових атак вони можуть тривати добами.

Обстріли енергетики України та відключення світла - останні новини

Як писав Главред, до кінця тижня в більшості регіонів України будуть застосовуватися графіки погодинних відключень в обсязі трьох черг. Українці залишатимуться без електропостачання до 12 годин на добу. Голова правління "Укренерго" Віталій Зайченко заявив, що ситуація залишається нестабільною, оскільки енергосистема країни перебуває під постійними атаками Росії. Тому прогнози щодо відключень можуть змінюватися залежно від наслідків обстрілів.

У Києві фіксують відключення електроенергії тривалістю 14-16 годин на добу, і така ситуація може зберігатися щонайменше до березня. Такий прогноз озвучив голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко.

На тлі загрози нових масованих атак з боку Росії, у столиці України розгортається дискусія про можливість евакуації населення в разі тривалого знеструмлення. За інформацією джерела Суспільного, у Києві вже затверджено план евакуації, який передбачає організований виїзд частини мешканців у разі повного блекауту.

Вас може зацікавити:

    Про персону: Олексій Кучеренко

    Олексій Кучеренко – український політик. Міністр з питань житлово-комунального господарства України в другому уряді Юлії Тимошенко. Народний депутат Верховної Ради України III (безпартійний), V (Блок "Наша Україна"), VI (Наша Україна — Народна самооборона), IX (Батьківщина) скликань. Голова Запорізької облдержадміністрації у 2000-2001 роках. З 2007 року очолює всеукраїнську громадську організацію "Спілка власників житла України", пише Вікіпедія.

    Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

    Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

    обстріли свет енергетика відключення світла
    Новини партнерів

    Головне за день

    Більше
    "Пів доби зі світлом, пів без": киян попередили про жосткі графіки відключень взимку

    "Пів доби зі світлом, пів без": киян попередили про жосткі графіки відключень взимку

    11:57Енергетика
    Ворог перекидає багато сили у гарячу точку: Сирський доповів про відповідь ЗСУ

    Ворог перекидає багато сили у гарячу точку: Сирський доповів про відповідь ЗСУ

    11:49Фронт
    Нема води і тепла: Одеса пережила одну з наймасованіших атак

    Нема води і тепла: Одеса пережила одну з наймасованіших атак

    11:20Війна
    Реклама

    Популярне

    Більше
    "Серце зупинилося": помер український співак Степан Гіга

    "Серце зупинилося": помер український співак Степан Гіга

    Коли водіям можна не пропускати пішоходів: інструктор назвав єдиний випадок

    Коли водіям можна не пропускати пішоходів: інструктор назвав єдиний випадок

    "Вчіть російську мову": утікач Олег Винник потрапив у новий скандал

    "Вчіть російську мову": утікач Олег Винник потрапив у новий скандал

    "Насичений маршрут": що відомо про приїзд Алли Пугачової до Москви з дочкою

    "Насичений маршрут": що відомо про приїзд Алли Пугачової до Москви з дочкою

    Прогриміли потужні вибухи: РФ вдарила по Україні ракетами та дронами

    Прогриміли потужні вибухи: РФ вдарила по Україні ракетами та дронами

    Останні новини

    12:16

    У Сєдокової великі проблеми: адвокат Яніса Тімми отримала доступ до його телефону

    11:57

    "Пів доби зі світлом, пів без": киян попередили про жосткі графіки відключень взимку

    11:49

    Ворог перекидає багато сили у гарячу точку: Сирський доповів про відповідь ЗСУ

    11:33

    "Людина-епоха": у команді Степана Гіги прокоментували смерть артиста

    11:20

    Нема води і тепла: Одеса пережила одну з наймасованіших атакФото

    Росія відводить тіньовий флот до Балтії, удари по танкерах не останні - ЛакійчукРосія відводить тіньовий флот до Балтії, удари по танкерах не останні - Лакійчук
    10:59

    Лише 1 людина з 6 млн: яка група крові зустрічається найрідше і чим вона цінна

    10:57

    Чи стрибне євро вище 50 гривень: економіст спрогнозував зміну курсу валют

    10:14

    Київ може отримати від США гарантію на основі 5 статті НАТО: ЗМІ назвали умову

    09:43

    Країну жорстко штормить: Україну накрила потужна магнітна буря

    Реклама
    09:24

    Які подарунки вважаються поганим тоном: шість речей, які не варто дарувати

    09:22

    "Скоро дізнаємося": Трамп заінтригував заявою щодо мирної угоди для України

    08:48

    В небі яскраві спалахи і вогняний дим над важливими об'єктами: дрони атакували РФ

    08:10

    Як українські дрони-перехоплювачі стали проблемою для РФПогляд

    08:02

    Почалися перебої зі світлом, є влучання: РФ атакувала Україну ракетами і дронами

    06:10

    Як виглядає гібридна війна майбутнього?Погляд

    06:00

    "Відкриваю таємницю": розкрилася правда про сина Олега Винника

    05:43

    Гороскоп на завтра 14 грудня: Тельцям - несподівана зустріч, Стрільцям - гнів

    05:24

    Як швидко і легко одягнути підковдру: лайфхак для заміни постільної білизни

    04:30

    Доля підкаже шлях: яких знаків зодіаку закрутить вихор багатства та достатку

    04:00

    Як правильно вмикати пічку взимку: механік розкрив головну помилку водіїв

    Реклама
    03:30

    Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинці космонавта за 15 секунд

    02:45

    Чоловік зрадниці Лорак вирішив вивезти її з РФ - де вони житимуть

    02:11

    Прогриміли потужні вибухи: РФ вдарила по Україні ракетами та дронами

    01:41

    Фінансовий гороскоп на 2026 рік для кожного знака зодіаку

    01:38

    Чи можна їсти яйця з червоною плямою на жовтку: відповідь здивує багатьох

    01:30

    Зростання тарифів на газ: українцям назвали терміни підвищення цін

    00:32

    "Крок у крок іде шляхом Союзу": експерт вказав на фатальну помилку Путіна

    00:28

    Фатальну помилку допускає більшість: один засіб робить унітаз ідеально чистимВідео

    00:07

    Б'є далі Москви: українську ракету "Сапсан" запустили в серійне виробництво

    12 грудня, п'ятниця
    23:53

    Прання взуття у машинці без ризику: експерти розкрили перевірений метод

    23:33

    Удари по Москві та блекаут у РФ: названо ймовірні цілі для ЗСУ

    23:33

    Після скандального зізнання батька: яка учасниця вилетіла з "Холостяка"

    23:05

    "Покинув нас": близькі та колеги Степана Гіги висловилися про його смерть

    22:48

    Що робити, якщо батарея зверху тепла, а знизу холодна

    22:38

    Успішна операція ЗСУ: залишки росіян у Куп'янську оточені

    22:32

    Трамп не проти пустити на дно "тіньовий флот" РФ: спливли несподівані деталі

    22:22

    "Буде важко": експерт розкрив можливі сценарії зимових відключень

    22:21

    Курив і сам писав пісні: яким було життя Степана Гіги

    22:09

    Це не ШІ: який вигляд має дівчина з губами за 2 млн гривень

    21:54

    Тричі опинявся під дулом - який український поет дивом уникнув розстрілу

    Реклама
    21:48

    Наука проти міфу: чому глобальний Всесвітній Потоп був неможливим з точки зору геології

    21:36

    РФ вдарила по суднах у чорноморських портах: що відомо про поранених і "прильоти"

    21:02

    Познайомився з рідним братом Ескобара: Дмитро Комаров розповів про важливу зйомку

    20:56

    Євросоюз безстроково заморозив російські активи: розкрито деталі важливого рішення

    20:55

    Святковий Лондон: від королівських ялинок до українського Різдва у британському стилі

    20:53

    Не варто відкладати: експерт розкрив, чим зимова обрізка ефективніша за веснянуВідео

    20:46

    Ризик ДТП зростає в рази: який популярний напій не варто вживати водіям

    20:25

    Підірвано великий НПЗ у РФ і важливі цілі окупантів: деталі потужних ударів ЗСУ

    20:23

    "На протезі ще не виступала": ветеранка Руслана Данілкіна йде на "Танці з зірками"

    20:22

    "Серце зупинилося": помер український співак Степан Гіга

    Новини України
    Новини КиєваМобілізаціяПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в Україні
    Гороскоп
    Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
    Новини шоу бізнесу
    ПотапСофія РотаруОльга СумськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінФіліп КіркоровНастя КаменськихОлена ЗеленськаВіталій Козловський
    Привітання
    З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
    Лайфхаки та хитрощі
    ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
    Новий рік 2026
    У чому зустрічати Новий рік 2026Китайський гороскоп на 2026 рікРік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рік
    Економіка
    Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
    Цікаве
    ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
    Синоптик
    Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
    Мода та краса
    Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
    Рецепти
    Прості стравиЛегкі десертиЗакускиНапоїСалатиСвяткове меню
    Культура
    Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн

    © 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

    Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
    Ми використовуемо cookies
    Прийняти