"Пів доби зі світлом, пів без": киян попередили про жосткі графіки відключень взимку

Наразі Київ критично залежить від двох атомних електростанцій - Рівненської та Хмельницької.

Відключення світла у Києві / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

Головне з новини:

Київ узимку залишатиметься без світла до 14–15 годин на добу

Розподіл електрики відбуватиметься вручну

Ситуацію можуть різко погіршити сильні морози та нові російські удари

Ситуація з електропостачанням у столиці цієї зими буде однією з найскладніших за час повномасштабної війни. Через знищену росіянами підстанцію під Києвом місто втратило можливість отримувати додаткову потужність і тепер критично залежить від Рівненської та Хмельницької АЕС.

Повного блекауту не прогнозують, але кияни можуть залишатися без світла до 14–15 годин на добу, йдеться в матеріалі ТСН.

Дефіцит електроенергії та ручний розподіл

За словами нардепа Олексія Кучеренка, реалістичний сценарій - "пів доби зі світлом, пів без". Дефіцит узимку може сягати 4 ГВт, що становить близько третини потреб столиці. Ще 20% стабільно забирає критична інфраструктура, а решта ресурсу стане предметом боротьби між бізнесом, промисловістю та населенням.

Розподіл електрики фактично відбуватиметься вручну, що неминуче спричинить конфлікти та звинувачення у несправедливості.

Економічний аспект та питання ТРЦ

Одне з найболючіших питань - чому світяться торговельні центри, коли житлові будинки годинами без електрики. Кучеренко пояснює: бізнес платить повну ринкову ціну - до 15 грн за кВт-год, тоді як населення - 4,32 грн.

Повне вимкнення комерційних об’єктів може зруйнувати баланс ринку, а критична інфраструктура - лікарні, зв’язок, водоканали - має працювати за будь-яких умов.

Морози та енергетичні "гойдалки"

Сильні морози, що триматимуться тиждень або більше, можуть різко збільшити споживання та змусити "Укренерго" вводити ще жорсткіші графіки. Після кожного обстрілу ситуація тимчасово покращується, але нові удари знову повертають Київ до глибших черг відключень. Нині місто проводить без світла до 15 годин на добу.

Проблема комунікації та справедливість відключень

Кучеренко наголошує, що відключення - прямий наслідок війни, а не технічних помилок. Влада має активніше пояснювати людям причини дефіциту, щоб уникнути маніпуляцій.

Найбільше обурення викликає нерівномірність графіків між будинками. Депутат закликає місцеву владу фіксувати такі випадки та вимагати корекцій у операторів систем розподілу.

Коли в Україні скасують відключення - прогноз експерта

Енергетичний експерт Станіслав Ігнатьєв прогнозує, що графіки відключень електроенергії в Україні триватимуть всю зиму. Він вважає, що відключення можуть скасувати лише на початку квітня.

За його словами, українцям доведеться звикати до тривалих вимкнень. Крім цього, у разі нових атак вони можуть тривати добами.

Обстріли енергетики України та відключення світла - останні новини

Як писав Главред, до кінця тижня в більшості регіонів України будуть застосовуватися графіки погодинних відключень в обсязі трьох черг. Українці залишатимуться без електропостачання до 12 годин на добу. Голова правління "Укренерго" Віталій Зайченко заявив, що ситуація залишається нестабільною, оскільки енергосистема країни перебуває під постійними атаками Росії. Тому прогнози щодо відключень можуть змінюватися залежно від наслідків обстрілів.

У Києві фіксують відключення електроенергії тривалістю 14-16 годин на добу, і така ситуація може зберігатися щонайменше до березня. Такий прогноз озвучив голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко.

На тлі загрози нових масованих атак з боку Росії, у столиці України розгортається дискусія про можливість евакуації населення в разі тривалого знеструмлення. За інформацією джерела Суспільного, у Києві вже затверджено план евакуації, який передбачає організований виїзд частини мешканців у разі повного блекауту.

