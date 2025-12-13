'Мир не за горами': Ердоган після зустрічі з Путіним заговорив про завершення війни

Зустріч Ердогана з Путіним відбулася 12 грудня в Туркменістані.

Путін і Ердоган на зустрічі в Туркменістані / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Ключовы тези Ердогана:

Досягнення мину не таке далеке

Мирний план планують обговорити з Трампом

Чорне море не слід розглядати як поле битви

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган висловив оптимізм щодо перспектив припинення війни між Україною та Росією. Мир в Україні "не за горами". Про це турецький лідер повідомив після зустрічі з лідером РФ Володимиром Путіним, пише Reuters.

Зустріч між лідерами відбулася 12 грудня в Туркменістані. В офісі президента Туреччини зазначили, що Ердоган і Путін дали оцінку "всебічним мирним зусиллям" з припинення війни.

Ердоган підтвердив готовність Туреччини підтримувати мирні ініціативи та наголосив на важливості продовження діалогу на найвищому рівні.

"Після цієї зустрічі з Путіним, ми також сподіваємось отримати можливість обговорити мирний план з президентом США Трампом. Мир не такий далекий. Ми це бачимо", - заявив президент Туреччини.

Окремо Ердоган повідомив, що під час розмови з Путіним звернув увагу на можливі переваги часткового режиму припинення вогню. Йдеться, зокрема, про припинення ударів по енергетичній інфраструктурі та портах.

"Чорне море не слід розглядати як поле битви. Така ситуація лише нашкодить Росії і Україні. Усі потребують безпечного судноплавства у Чорному морі. Це має бути забезпечено", - заявив він.

Американський план закінчення війни / Інфографіка: Главред

Ліквідація тіньового флоту РФ - думка експерта

Керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук розповів в інтерв'ю Главреду, що за останній час підтверджено три успішні удари по російських танкерах у Чорному морі. Усі вони були націлені на двигуни та робочі агрегати суден, що перевозили підсанкційну нафту, і тепер ці судна більше не можуть виконувати свої функції.

"Глобально у чорноморських портах, зокрема в Новоросійську, днями ціна Urals впала до 38 доларів - нижче за маркер у 40 доларів. Очевидно, це також результат ударів по танкерах тіньової флотилії. Ризики участі у таких схемах стають більшими, ніж можливі вигоди", - пояснив Лакійчук.

Удар РФ по порту в Одесі - що відомо

Нагадаємо, 12 грудня Одеська область зазнала чергової комбінованої ракетно-дронової атаки РФ. Попри роботу ППО, пошкоджено об’єкти цивільної та портової інфраструктури, постраждала одна людина. У Чорноморському порту пошкоджено пором під прапором Туреччини та контейнерний перевантажувач, на одному з об’єктів спалахнула пожежа.

Також раніше російська окупаційна армія атакувала Одесу ударними БПЛА. Унаслідок обстрілу пошкоджено адмінбудівлю та висотки. Є постраждалі.

Як повідомляв Главред, у 2026 році Україна зможе завдавати складніших ударів по російських силах у Чорному морі завдяки розвитку морських безпілотників. Про це в інтерв’ю Associated Press заявив керівник підрозділу морських дронів військової розвідки Group 13.

