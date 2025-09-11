Названо об'єкт, який РФ хотіла знищити у Польщі: він пов'язаний з Україною

Росіяни спрямували свої дрони на базу НАТО у Жешуві.

Що було ціллю РФ у Польщі / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Що відомо:

РФ атакувала Польщу "Шахедами"

Ціллю окупантів була військова база НАТО у Жешуві

Російські окупанти атакували безпілотниками Польщу у ніч на 10 вересня. Виявилось, ціллю ворога був головний хаб для західних постачань військового озброєння для України на базі НАТО у Жешуві. про це повідомляє Der Spiegel.

Вже точно підтверджено, що російські безпілотники, які залетіли у Польщу з Білорусі, були оснащені вибухівкою. На логістичний вузол були націлені щонайменше п'ять безпілотників. Над знищенням дронів працювали винищувачі НАТО - F-35 ВПС Нідерландів.

Такою атакою Путін перевіряє обороноздатність країн Заходу та спостерігає за тим, наскільки далеко йому дозволять зайти партнери України.

Що відомо про Шахед / Інфографіка: Главред

Атака на Польщу - думка експерта

В інтервʼю Главреду співдиректор програм зовнішньої політики та міжнародної безпеки Центру Разумкова Олексій Мельник зазначив, що російська атака на Польщу була спланованою та цілеспрямованою. Ворог намагається зруйнувати НАТО зсередини, ставлячи під сумнів позицію НАТО та намагаючись втягнути союзників у дискусію: це слід розглядати як акт агресії чи ні.

"Таким чином Росія намагається внести розкол усередині Альянсу. Адже очевидно, що країни, які відчувають безпосередню загрозу (Польща, країни Балтії), будуть наполягати на тому, що це вже акт агресії і треба реагувати. Інші країни можуть підтримувати протилежну точку зору, і саме ця розбіжність призводить до підриву довіри до колективних гарантій. Це ж класичне питання: хто готовий помирати за Нарву? А тепер може постати нове — хто готовий помирати за Жешув?" - сказав Мельник.

Наліт дронів РФ на Польщу - останні новини

Раніше ЗМІ писали, що російська атака дронів на Польщу є одночасно випробуванням і попередженням, тож реакція Європи і НАТО може мати вирішальне значення для безпеки на цьому континенті.

Главред писав, що після атаки на Польщу "Мадяр" попередив поляків, що без покарання Росія продовжить свої атаки. Він зазначив, що українські фахівці передадуть полякам свій досвід боротьби з "Шахедами".

Напередодні аналітики американського Інституту вивчення війни заявили, що атака на Польщу стала частиною широкої компанії Росії проти європейських країн.

Інші новини:

Про джерело: Der Spiegel Der Spiegel - один із найвідоміших щотижневих інформаційно-політичних журналів Німеччини. Це видання брало участь у розслідуванні замаху на Сергія та Юлію Скрипаль у 2018 році, яких намагалися отруїти "Новачком". Також воно займалося розслідуванням, яке стосувалося замаху на життя російського опозиціонера Олексія Навального. Про це повідомляє Вікіпедія.

