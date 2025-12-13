Рус
Чи стрибне євро вище 50 гривень: економіст спрогнозував зміну курсу валют

Анна Косик
13 грудня 2025, 10:57
Економіст назвав діапазони, в яких будуть коливатися курс долара та євро.
Чи стрибне євро вище 50 гривень: економіст спрогнозував зміну курсу валют
Як зміниться курс валют в Україні наступного тижня / Колаж: Главред, фото: freepik.com

Що сказав Плотников:

  • До кінця року в Україні курс долара буде відносно стабільним
  • Наступного тижня курс євро не має перевищити психологічну позначку у 50 гривень

З початку грудня офіційний курс долара, встановлений НБУ, коливається в межах 42,05–42,34 гривень і така тенденція збережеться до кінця року. Про це Новини.LIVE розповів доктор економічних наук Олексій Плотніков.

За його словами, держава не буде стримувати девальвацію, а в бюджеті на 2026 рік закладено, що середній курс становитиме 45,70 гривні за долар.

Як зміниться ситуація на валютному ринку наступного тижня

До 21 грудня, за прогнозом Плотнікова, на ринку можливі копійчані коливання долара, щоб до кінця 2025 року вартість американської валюти вийшла на показник 42,50 гривні.

Доллар США, курс доллара, инфографика Главред
Курс долара / Інфографіка: Главред

Подібна ситуація буде і з курсом євро, адже ЄС наступного тижня почне входити у період різдвяно-новорічних свят. Тому жодних процесів, які б призвели до різких коливань на ринку не очікується. У найлижчий час курс євро буде маневрувати у діапазоні 49,20–49,70 гривень.

"Поточне співвідношення буде зберігатися, принаймні, до першого тижня січня", - наголосив Плотніков.

Як зміниться курс долара і євро з понеділка

Главред писав, що за даними НБУ, на понеділок, 15 грудня, офіційний курс долара США до гривні встановлено на рівні 42,19 гривні за долар. Таким чином долар подешевшав на 8 копійок.

Євро також знизив свої позиції. Офіційний курс європейської валюти на понеділок встановлено на рівні 49,47 гривні за один євро, тобто гривня зросла на 5 копійок.

Курс валют в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що у грудні 2025 року ситуація на валютному ринку залишатиметься стабільною. Очікується, що гривня коливатиметься в коридорі 42,0 - 43,0 грн. за долар.

Раніше банкір попереджав, що нинішні коливання на валютному ринку аж ніяк не свідчать про нестабільність, а є частиною нормальної ринкової динаміки. Тож українцям хвилюватися не варто.

Напередодні стало відомо, що протягом зими різких стрибків курсу долара не очікується. Нацбанк утримує курс у межах, де він росте повільніше, ніж інфляція, що підтримує споживчий попит і бізнес-активність.

Про персону: Олексій Плотніков

Олексій Плотніков - економіст, доктор економічних наук (1994), професор (1998), заслужений економіст України (2010). Народний депутат України V-VI скликань.

Народився в Запоріжжі. У 1986 році закінчив Київський інститут народного господарства, економіст. Володіє англійською, болгарською, сербською, хорватською мовами.

У 1994 році захистив докторську дисертацію. Потім працював керівником групи експертів з питань економіки Українського центру економічних і політичних досліджень (нині - Центр Разумкова), входив до експертної ради Вищої атестаційної комісії та наукової ради при НДІ Міністерства фінансів України. Автор понад 150 наукових праць.

"Серце зупинилося": помер український співак Степан Гіга

