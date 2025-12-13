Рус
Читати російською
Росіяни "полюють" на будинки українців: "Флеш" попередив про нову загрозу

Дар'я Пшеничник
13 грудня 2025, 13:59
Окупанти можуть попросити встановити у дворі чи в будинку "невелику коробку".
Шахеды
Українців попереджають про небезпечний задум армії РФ / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Ключове:

  • Російські військові намагаються встановлювати обладнання для наведення "Шахедів" у приватних будинках
  • Окупанти можуть просити підключити "невелику коробку" до розетки та Інтернету
  • Аналітики закликають попереджати родичів і сусідів про небезпеку

Російські військові на тимчасово окупованих територіях можуть намагатися використовувати приватні оселі мирних жителів як приховані точки для встановлення обладнання, що працює як ретранслятор або елемент системи наведення ударних дронів-камікадзе типу "Шахед". Про нову тактику ворога попередив військовий аналітик Сергій Бескрестнов, відомий під позивним "Флеш".

За його словами, окупанти можуть навмисно обирати будинки літніх людей, розраховуючи на їхню довірливість і меншу пильність. Аналітик закликав українців попередити своїх родичів старшого віку та сусідів, аби ті не погоджувалися на жодні прохання сторонніх осіб щодо встановлення невідомих пристроїв.

Бескрестнов наголосив, що мова може йти про "невелику коробку", яку загарбники пропонують підключити до електромережі та, за можливості, до Інтернету. Таке обладнання здатне працювати як частина системи, що допомагає ворогу коригувати або посилювати сигнали для ударних дронів.

Аналітик підкреслив: будь-які подібні звернення — це потенційна загроза, і про них слід негайно повідомляти українським службам безпеки.

Росіяни модернізували "Шахеди" - пояснення експерта

Раніше у коментарі Главреду фахівець Сергій "Флеш" Бескрестнов розповів, що Росія модернізувала ударні дрони типу "Шахед". За його словами, окупанти перенесли антени CRPA з крил у центральну частину корпусу.

"Такі антени ми не можемо придушити нашим існуючім РЕБ скрізь по всій країні. Поки що тільки закриваємо важливі для країни об’єкти", - пояснив експерт.

Бескрестнов також додав, що адаптація корпусу дронів під китайські антени свідчить про довготривалу та стабільну співпрацю Росії з Китаєм.

Російські удари по Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що 12 грудня Росія атакувала ударними дронами цивільну інфраструктуру міста Шостка, що у Сумській області. Під удар окупантів потрапила спортивна школа.

За декілька годин до цього, у ніч на 12 грудня, російська окупаційна армія атакувала Одесу та область ударними безпілотниками. Як повідомили в Одеській ОДА, попри активну роботу сил ППО, було пошкоджено об'єкт енергетичної інфраструктури, а також складські приміщення, адміністративну будівлю та гараж.

Напередодні російські окупанти завдали комбінованого удару по Україні. Під атакою були об'єкти критичної інфраструктури. Ворог бив по регіонах ракетами та ударними дронами.

Про персону: Сергій "Флеш" Бескрестнов

Бескрестнов Сергій Олександрович, позивний "Флеш" - український фахівець і консультант у галузі військових радіотехнологій, технічний блогер. Голова ГО "Центр радіотехнологій", пише Вікіпедія.

З квітня 2022 року займається консультаціями та навчанням різних військових підрозділів та інших силових структур України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні дрони Дрон Shahed-136 Сергій Флеш Бескрестнов
13:59Україна
Сотні ракет та десятки дронів: нові подробиці масованої атаки на Україну

Сотні ракет та десятки дронів: нові подробиці масованої атаки на Україну

13:18Війна
РФ розгортає у Білорусі "Орєшнік": у розвідці повідомили, куди направлений приціл

РФ розгортає у Білорусі "Орєшнік": у розвідці повідомили, куди направлений приціл

12:52Світ
"Серце зупинилося": помер український співак Степан Гіга

"Серце зупинилося": помер український співак Степан Гіга

Прогриміли потужні вибухи: РФ вдарила по Україні ракетами та дронами

Прогриміли потужні вибухи: РФ вдарила по Україні ракетами та дронами

Долар і євро раптово полетіли вниз: з'явився новий курс валют на 15 грудня

Долар і євро раптово полетіли вниз: з'явився новий курс валют на 15 грудня

РФ пішла на прорив із танками і піхотою: у ЗСУ назвали небезпечний напрямок

РФ пішла на прорив із танками і піхотою: у ЗСУ назвали небезпечний напрямок

Графіки вимкнення світла для Києва та області 13 грудня: якими будуть обмеження ДТЕК

Графіки вимкнення світла для Києва та області 13 грудня: якими будуть обмеження ДТЕК

21:54

Тричі опинявся під дулом - який український поет дивом уникнув розстрілу

21:48

Наука проти міфу: чому глобальний Всесвітній Потоп був неможливим з точки зору геології

21:36

РФ вдарила по суднах у чорноморських портах: що відомо про поранених і "прильоти"

