Росіяни "полюють" на будинки українців: "Флеш" попередив про нову загрозу

Російські військові намагаються встановлювати обладнання для наведення "Шахедів" у приватних будинках

Окупанти можуть просити підключити "невелику коробку" до розетки та Інтернету

Аналітики закликають попереджати родичів і сусідів про небезпеку

Російські військові на тимчасово окупованих територіях можуть намагатися використовувати приватні оселі мирних жителів як приховані точки для встановлення обладнання, що працює як ретранслятор або елемент системи наведення ударних дронів-камікадзе типу "Шахед". Про нову тактику ворога попередив військовий аналітик Сергій Бескрестнов, відомий під позивним "Флеш".

За його словами, окупанти можуть навмисно обирати будинки літніх людей, розраховуючи на їхню довірливість і меншу пильність. Аналітик закликав українців попередити своїх родичів старшого віку та сусідів, аби ті не погоджувалися на жодні прохання сторонніх осіб щодо встановлення невідомих пристроїв.

Бескрестнов наголосив, що мова може йти про "невелику коробку", яку загарбники пропонують підключити до електромережі та, за можливості, до Інтернету. Таке обладнання здатне працювати як частина системи, що допомагає ворогу коригувати або посилювати сигнали для ударних дронів.

Аналітик підкреслив: будь-які подібні звернення — це потенційна загроза, і про них слід негайно повідомляти українським службам безпеки.

Росіяни модернізували "Шахеди" - пояснення експерта

Раніше у коментарі Главреду фахівець Сергій "Флеш" Бескрестнов розповів, що Росія модернізувала ударні дрони типу "Шахед". За його словами, окупанти перенесли антени CRPA з крил у центральну частину корпусу.

"Такі антени ми не можемо придушити нашим існуючім РЕБ скрізь по всій країні. Поки що тільки закриваємо важливі для країни об’єкти", - пояснив експерт.

Бескрестнов також додав, що адаптація корпусу дронів під китайські антени свідчить про довготривалу та стабільну співпрацю Росії з Китаєм.

Російські удари по Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що 12 грудня Росія атакувала ударними дронами цивільну інфраструктуру міста Шостка, що у Сумській області. Під удар окупантів потрапила спортивна школа.

За декілька годин до цього, у ніч на 12 грудня, російська окупаційна армія атакувала Одесу та область ударними безпілотниками. Як повідомили в Одеській ОДА, попри активну роботу сил ППО, було пошкоджено об'єкт енергетичної інфраструктури, а також складські приміщення, адміністративну будівлю та гараж.

Напередодні російські окупанти завдали комбінованого удару по Україні. Під атакою були об'єкти критичної інфраструктури. Ворог бив по регіонах ракетами та ударними дронами.

