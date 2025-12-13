Київ може отримати від США гарантію на основі 5 статті НАТО: ЗМІ назвали умову

Обговорення можливих гарантій безпеки триває.

США хочуть надати гарантії безпеки в обмін на територіальні поступки / Колаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, скріншот з DeepState

Головне:

США з українськими та європейськими чиновниками обговорили "демілітаризовану зону"

Україна може отримати гарантію безпеки на основі 5 статті НАТО

Адміністрація президента США Дональда Трампа пропонує Києву потужну, юридично зобов'язуючу гарантію безпеки, засновану на 5 статті НАТО.

Як повідомляє видання Axios, під час віртуальної зустрічі Віткофф і Кушнер обговорили з радниками з національної безпеки України, Німеччини, Франції та Великої Британії план створення "демілітаризованої зони".

Представник Білого дому заявив, що ці обговорення, як і останній раунд переговорів США та України, показали "достатній прогрес".

Що США хочуть запропонувати Україні

Високопоставлений представник США стверджує, що Україна може отримати гарантію на основі 5 статті НАТО, яка буде схвалена Конгресом. Але є умова. Україна збереже сувернітет над 80% своєї території, однак має вийти з Донбасу.

"Коли люди бачать, що вони отримають, а не тільки те, що вони віддадуть, вони більш охоче йдуть на поступки", - наголосив американський чиновник.

5-а стаття НАТО / Інфографіка: Главред

Які гарантії безпеки хоче отримати Україна

Главред писав, що за словами посла України у Великій Британії Валерія Залужного, важливим елементом формування політичних цілей сьогодні є питання гарантій безпеки.

Гарантіями безпеки можуть бути членство України в НАТО, ядерна зброя на українській території або потужні Збройні Сили, здатні протистояти Росії. Проте сьогодні ми про це не говоримо. І через технологічну та доктринальну неготовність будь-якого члена НАТО чи будь-якої іншої країни, окрім Росії, України та Китаю, це питання взагалі не може обговорюватися.

Гарантії безпеки Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що мирний план президента США Дональда Трампа щодо завершення війни в Україні містить гарантії безпеки, засновані на статті 5 Статуту НАТО.

Напередодні генсек НАТО Марк Рютте заявив, що альянс зобов'язується надати достатньо надійні гарантії безпеки для України, щоб Росія більше ніколи не здійснювала спроб нападу на країну.

Раніше президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що на шляху до перемир'я стоять три великі питання: гарантії безпеки для України, відновлення її економіки та досягнення "певного порозуміння щодо територіальних претензій".

