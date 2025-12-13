В ЄС назвали 'нісенітницею' вступ України до 2027 року і рознесли ідею США - ЗМІ

Коротко:
- США запропонували вступ України до ЄС уже до січня 2027 року
- Пропозиція міститься в американському мирному плані
- У Брюсселі вважають термін нереалістичним
Пропозиція США щодо прискореного вступу України до Європейського Союзу вже у січні 2027 року викликала критику та скептицизм серед європейських дипломатів і високопосадовців. Про це повідомляє The Guardian.
Як зазначає видання, відповідний пункт міститься в останньому американському плані щодо припинення війни між Україною та Росією, який наразі активно обговорюється на міжнародному рівні. Ініціатива Вашингтона передбачає значне пришвидшення євроінтеграційного процесу України, однак у Брюсселі до такої ідеї поставилися скептично.
Головна причина критики полягає в нереалістичності запропонованого терміну (січень 2027 року). Європейські чиновники наголошують, що процес вступу вимагає років складних переговорів, виконання численних критеріїв і глибоких внутрішніх реформ з боку країни-кандидата.
"2027 рік - це завтра", - прокоментував один із чиновників ЄС, підкреслюючи, наскільки мало часу залишається на такий масштабний процес.
Європейські дипломати висловили незадоволення самим підходом Вашингтона, розцінюючи його як ігнорування внутрішніх процедур і політичних реалій Євросоюзу.
"Ніби американці збираються вирішувати за нас", - заявив один із дипломатів.
Інший співрозмовник назвав пропозицію "нісенітницею" та додав, що наразі в ЄС немає достатнього політичного "апетиту до розширення".
Як подолати вето Угорщини на вступ України до ЄС - думка експертки
Народна депутатка України, голова Комітету Верховної Ради з питань інтеграції до ЄС Іванна Климпуш-Цинцадзе пояснила в інтерв’ю Главреду, що Україна має виконувати вимоги ЄС не формально, а максимально якісно - "не на 99%, а на 110%". За її словами, йдеться про досягнення такого рівня відповідності європейським стандартам, за який країні не буде соромно і який стане переконливим аргументом у переговорах з усіма державами-членами.
Климпуш-Цинцадзе зазначила, що сьогодні проти розширення може виступати одна країна, завтра - інша, тому Україні потрібні "залізні аргументи" та бездоганна репутація у питаннях верховенства права, боротьби з корупцією, прав і свобод та свободи медіа. Вона підкреслила, що Україна не є "другосортною" державою і здатна виконати всі необхідні умови для вступу до ЄС
Вступ України до ЄС - новини за темою
Нагадаємо, у проєкті звіту Єврокомісії йдеться, що Україна зберігає високу відданість курсу на вступ до ЄС, однак має усунути негативні тенденції у боротьбі з корупцією та прискорити реформи у сфері верховенства права. У Брюсселі позитивно оцінили прогрес Києва.
Як повідомляв Главред, Україна може найближчим часом отримати довгострокову мирну угоду із міжнародними гарантіями безпеки, інтеграцією до ЄС та масштабною економічною підтримкою США й Європи, пише The Washington Post. За даними джерел, пакет передбачає вступ України до ЄС уже з 2027 року.
За даними Financial Times, Україна може вступити до ЄС уже до 1 січня 2027 року за прискореною процедурою, яку обговорюють у межах мирних переговорів за посередництва США. Водночас у Брюсселі наголошують, що дата 2027 року ще не узгоджена, а раніше йшлося про 2030-й.
Читайте також:
- Трамп зажадав від лідерів Європи змусити Зеленського прийняти мирний план США - WSJ
- Трамп сказав, хто заважає мирному плану і чи дадуть США гарантії безпеки Україні
- Миру чи перемир'я не буде: названо плани Кремля на рік щодо війни
Про джерело: The Guardian
"Гардіан" - щоденна ліволіберальна газета у Великій Британії, заснована в Манчестері 1821 року під назвою The Manchester Guardian. У 1959 році змінила назву на нинішню, а 1964 року редакція переїхала до Лондона. Недільний випуск оформлений у вигляді газети The Observer.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред