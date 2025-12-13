Рус
В ЄС назвали "нісенітницею" вступ України до 2027 року і рознесли ідею США - ЗМІ

Руслана Заклінська
13 грудня 2025, 15:41
У Брюсселі вважають термін 2027 року нереалістичним для завершення процедури вступу.
Зеленський з Урсулою фон дер Ляєн / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, ua.depositphotos.com

Коротко:

  • США запропонували вступ України до ЄС уже до січня 2027 року
  • Пропозиція міститься в американському мирному плані
  • У Брюсселі вважають термін нереалістичним

Пропозиція США щодо прискореного вступу України до Європейського Союзу вже у січні 2027 року викликала критику та скептицизм серед європейських дипломатів і високопосадовців. Про це повідомляє The Guardian.

Як зазначає видання, відповідний пункт міститься в останньому американському плані щодо припинення війни між Україною та Росією, який наразі активно обговорюється на міжнародному рівні. Ініціатива Вашингтона передбачає значне пришвидшення євроінтеграційного процесу України, однак у Брюсселі до такої ідеї поставилися скептично.

Головна причина критики полягає в нереалістичності запропонованого терміну (січень 2027 року). Європейські чиновники наголошують, що процес вступу вимагає років складних переговорів, виконання численних критеріїв і глибоких внутрішніх реформ з боку країни-кандидата.

"2027 рік - це завтра", - прокоментував один із чиновників ЄС, підкреслюючи, наскільки мало часу залишається на такий масштабний процес.

Європейські дипломати висловили незадоволення самим підходом Вашингтона, розцінюючи його як ігнорування внутрішніх процедур і політичних реалій Євросоюзу.

"Ніби американці збираються вирішувати за нас", - заявив один із дипломатів.

Інший співрозмовник назвав пропозицію "нісенітницею" та додав, що наразі в ЄС немає достатнього політичного "апетиту до розширення".

Вступ країн до ЄС / Інфографіка: Главред

Як подолати вето Угорщини на вступ України до ЄС - думка експертки

Народна депутатка України, голова Комітету Верховної Ради з питань інтеграції до ЄС Іванна Климпуш-Цинцадзе пояснила в інтерв’ю Главреду, що Україна має виконувати вимоги ЄС не формально, а максимально якісно - "не на 99%, а на 110%". За її словами, йдеться про досягнення такого рівня відповідності європейським стандартам, за який країні не буде соромно і який стане переконливим аргументом у переговорах з усіма державами-членами.

Климпуш-Цинцадзе зазначила, що сьогодні проти розширення може виступати одна країна, завтра - інша, тому Україні потрібні "залізні аргументи" та бездоганна репутація у питаннях верховенства права, боротьби з корупцією, прав і свобод та свободи медіа. Вона підкреслила, що Україна не є "другосортною" державою і здатна виконати всі необхідні умови для вступу до ЄС

Вступ України до ЄС - новини за темою

Нагадаємо, у проєкті звіту Єврокомісії йдеться, що Україна зберігає високу відданість курсу на вступ до ЄС, однак має усунути негативні тенденції у боротьбі з корупцією та прискорити реформи у сфері верховенства права. У Брюсселі позитивно оцінили прогрес Києва.

Як повідомляв Главред, Україна може найближчим часом отримати довгострокову мирну угоду із міжнародними гарантіями безпеки, інтеграцією до ЄС та масштабною економічною підтримкою США й Європи, пише The Washington Post. За даними джерел, пакет передбачає вступ України до ЄС уже з 2027 року.

За даними Financial Times, Україна може вступити до ЄС уже до 1 січня 2027 року за прискореною процедурою, яку обговорюють у межах мирних переговорів за посередництва США. Водночас у Брюсселі наголошують, що дата 2027 року ще не узгоджена, а раніше йшлося про 2030-й.

Про джерело: The Guardian

"Гардіан" - щоденна ліволіберальна газета у Великій Британії, заснована в Манчестері 1821 року під назвою The Manchester Guardian. У 1959 році змінила назву на нинішню, а 1964 року редакція переїхала до Лондона. Недільний випуск оформлений у вигляді газети The Observer.

Євросоюз війна в Україні новини України Вступ України до Євросоюзу
