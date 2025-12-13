Дитяче Євробачення 2025: у залі особливо підтримали Україну

Україну по-особливому зустріли під час привітання учасників конкурсу.

https://glavred.net/starnews/detskoe-evrovidenie-2025-v-zale-osobenno-podderzhali-ukrainu-10723838.html Посилання скопійоване

Дитяче Євробачення 2025 фінал / Колаж Главред, фото скріншот

Коротко:

Як зустріли Україну

Який вигляд мала Софія Нерсесян

Сьогодні, 13 грудня 2025 року в місті Тбілісі (Грузія) проходить фінал міжнародного дитячого конкурсу Євробачення 2025 (Junior Eurovision 2025).

Україну цього року представляє10-річна Софія Нерсесянз Києва з піснею "Мотанка". Її українці обрали ще в жовтні під час голосування на нацвідборі.

відео дня

Фінал Дитячого Євробачення 2025 Україна / Скриншот

Цього року Україну особливо тепло зустрічали глядачі під час пришестя. Конкурувати з нею може лише сама Грузія, яка приймає конкурс.

Зокрема, коли учасниця від України з нашим прапором з'явилася на сцені конкурсу, зал вибухнув оваціями та криком.

Фінал Дитячого Євробачення 2025 Україна / Скриншот

Раніше букмекери зробили свій прогноз щодо результатів Дитячого Євробачення 2025. Список переможців на їхню думку виглядає так:

Топ-10 на Дитячому Євробаченні 2025 за прогнозом розподілився в такому порядку:

Вірменія

Польща

Україна

Іспанія

Франція

Грузія

Сан-Марино

Азербайджан

Північна Македонія

Португалія

Як голосувати за Україну на Дитячому Євробаченні-2025

На цьому конкурсі можна голосувати за представника своєї країни. Голосувати можна онлайн через сайт JESC.TV після виконання пісень усіх країн-учасниць Євробачення.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Раніше Главред повідомляв, що в Таїланді знайдена мертвою зірка соціальних мереж Мері Магдалина, яка страждала від пристрасті до пластичної хірургії.

Також учора, 12 грудня, стало відомо про смерть легендарного українського співака Степана Гіги. Як повідомляється, прощання зі Степаном Гігою розпочнеться о 16:00 у неділю, 14 грудня, в Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла у Львові.

Вас також може зацікавити:

Дитяче Євробачення Дитяче Євробачення - щорічний міжнародний телевізійний пісенний конкурс, у якому беруть участь представники країн-членів Європейської мовної спілки. Аналог пісенного конкурсу Євробачення з тією відмінністю, що виконавцями виступають діти та підлітки до 14 років, повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред