Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Зірки

"Обожнюю цю пісню": Галкін вразив виконанням хіта Степана Гіги

Христина Трохимчук
13 грудня 2025, 14:04
185
Максим Галкін розповів про свого улюбленого українського виконавця.
Максим Галкін заспівав хіт Степана Гіги
Максим Галкін заспівав хіт Степана Гіги / колаж: Главред, фото: instagram.com, Максим Галкін, Степан Гіга

Ви дізнаєтеся:

  • Максим Галкін назвав свого улюбленого українського співака
  • Яку пісню він виконав

Російський гуморист Максим Галкін, який публічно засуджує повномасштабне вторгнення РФ в Україну, порадував шанувальників виконанням пісні легендарного українського співака Степана Гіги. У TikTok завірусилося відео з виступу артиста в Талліні за кілька днів до смерті співака.

Під час концерту Галкін перейшов на українську мову і поділився з шанувальниками, що вивчає її разом із викладачем з України. Максим зазначив, що навчання дається йому непросто, проте він докладає зусиль, щоб поліпшити свої знання.

відео дня
Максим Галкин
Максим Галкін - концерт у Талліні / фото: instagram.com, Максим Галкін

"Хотів освіжити свої знання, тому вивчаю українську мову з вчителькою з України, викладачкою і носієм мови. Це дуже складно, тому що викладачі постійно відмовляються від слів, які використовувалися в радянський період. Наприклад, це вже не "фотографія", а краще говорити "світлина", - поділився гуморист.

Також артист розповів аудиторії, що саме Степан Гіга став його улюбленим українським співаком і що він щиро любить його пісні. Максим виконав для глядачів безсмертний хіт виконавця "Цей сон".

Максим Галкин
Максим Галкін вшанував пам'ять Степана Гіги / скрін із відео

"А зараз я намагаюся не забути слова і хочу заспівати вам пісню мого улюбленого співака. Обожнюю цю пісню! Це буде Степан Гіга", - заявив Галкін зі сцени.

І шанувальники, і коментатори в соцмережах залишилися в захваті від виконання артиста. Особливого значення виступу додало те, що через день Степан Гіга помер.

"Немає вже Степана... але залишилися його неймовірні пісні"

"Повага йому і вдячність від українців"

"Переспівати можна, але заспівати як Степан Гіга ніхто не зможе"

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що російська співачка Ані Лорак, яка продовжує мовчати про терористичний напад РФ на її рідну Україну, може покинути Росію через свого чоловіка. Як повідомляють пропагандистські росЗМІ, Ісаак Віджраку мріє про віллу біля моря.

Також український співак Святослав Вакарчук, який рідко розкриває деталі особистого життя, показав зворушливе спілкування зі своїми дітьми. У кадрі зафіксовано момент теплого відеозв'язку зі Святославом, його сином Іваном і дочкою Соломією.

Вас може зацікавити:

Про персону: Максим Галкін

Максим Олександрович Галкін - російський та ізраїльський артист естради, пародист, гуморист, шоумен, стендап-комік, актор, телеведучий.
У лютому 2022 року виступив проти вторгнення Росії в Україну. У березні 2022 року разом із дружиною і дітьми виїхав із РФ до Ізраїлю. 16 вересня 2022 року Мін'юст терористичної Росії заніс Галкіна до списку фізичних осіб - "іноземних агентів".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Максим Галкин новини шоу бізнесу Степан Гіга
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Росіяни "полюють" на будинки українців: "Флеш" попередив про нову загрозу

Росіяни "полюють" на будинки українців: "Флеш" попередив про нову загрозу

13:59Україна
Сотні ракет та десятки дронів: нові подробиці масованої атаки на Україну

Сотні ракет та десятки дронів: нові подробиці масованої атаки на Україну

13:18Війна
РФ розгортає у Білорусі "Орєшнік": у розвідці повідомили, куди направлений приціл

РФ розгортає у Білорусі "Орєшнік": у розвідці повідомили, куди направлений приціл

12:52Світ
Реклама

Популярне

Більше
"Серце зупинилося": помер український співак Степан Гіга

"Серце зупинилося": помер український співак Степан Гіга

Прогриміли потужні вибухи: РФ вдарила по Україні ракетами та дронами

Прогриміли потужні вибухи: РФ вдарила по Україні ракетами та дронами

Долар і євро раптово полетіли вниз: з'явився новий курс валют на 15 грудня

Долар і євро раптово полетіли вниз: з'явився новий курс валют на 15 грудня

РФ пішла на прорив із танками і піхотою: у ЗСУ назвали небезпечний напрямок

РФ пішла на прорив із танками і піхотою: у ЗСУ назвали небезпечний напрямок

Графіки вимкнення світла для Києва та області 13 грудня: якими будуть обмеження ДТЕК

Графіки вимкнення світла для Києва та області 13 грудня: якими будуть обмеження ДТЕК

Останні новини

14:04

"Обожнюю цю пісню": Галкін вразив виконанням хіта Степана Гіги

13:59

Росіяни "полюють" на будинки українців: "Флеш" попередив про нову загрозу

13:57

Оригінальна закуска з грибів вразить всіх: новорічний рецепт смачної страви

13:18

Сотні ракет та десятки дронів: нові подробиці масованої атаки на УкраїнуФото

12:58

Зірку "Кримінального чтива" знайдено мертвим у Нью-Йорку

Росія відводить тіньовий флот до Балтії, удари по танкерах не останні - ЛакійчукРосія відводить тіньовий флот до Балтії, удари по танкерах не останні - Лакійчук
12:53

Мирні перемовини щодо України набрали рекордних обертів: в BILD розкрилили деталі

12:52

Мистецтво сідати в автівку: як зберегти гідність навіть у короткій сукніВідео

12:52

РФ розгортає у Білорусі "Орєшнік": у розвідці повідомили, куди направлений приціл

12:16

У Сєдокової великі проблеми: адвокат Яніса Тімми отримала доступ до його телефону

Реклама
11:57

"Пів доби зі світлом, пів без": киян попередили про жосткі графіки відключень взимку

11:49

Ворог перекидає багато сили у гарячу точку: Сирський доповів про відповідь ЗСУ

11:33

"Людина-епоха": у команді Степана Гіги прокоментували смерть артиста

11:20

Нема води і тепла: Одеса пережила одну з наймасованіших атакФото

10:59

Лише 1 людина з 6 млн: яка група крові зустрічається найрідше і чим вона цінна

10:57

Чи стрибне євро вище 50 гривень: економіст спрогнозував зміну курсу валют

10:14

Київ може отримати від США гарантію на основі 5 статті НАТО: ЗМІ назвали умову

09:43

Країну жорстко штормить: Україну накрила потужна магнітна буря

09:24

Які подарунки вважаються поганим тоном: шість речей, які не варто дарувати

09:22

"Скоро дізнаємося": Трамп заінтригував заявою щодо мирної угоди для України

08:48

В небі яскраві спалахи і вогняний дим над важливими об'єктами: дрони атакували РФ

Реклама
08:10

Як українські дрони-перехоплювачі стали проблемою для РФПогляд

08:02

Почалися перебої зі світлом, є влучання: РФ атакувала Україну ракетами і дронами

06:10

Як виглядає гібридна війна майбутнього?Погляд

06:00

"Відкриваю таємницю": розкрилася правда про сина Олега Винника

05:43

Гороскоп на завтра 14 грудня: Тельцям - несподівана зустріч, Стрільцям - гнів

05:24

Як швидко і легко одягнути підковдру: лайфхак для заміни постільної білизни

04:30

Доля підкаже шлях: яких знаків зодіаку закрутить вихор багатства та достатку

04:00

Як правильно вмикати пічку взимку: механік розкрив головну помилку водіїв

03:30

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинці космонавта за 15 секунд

02:45

Чоловік зрадниці Лорак вирішив вивезти її з РФ - де вони житимуть

02:11

Прогриміли потужні вибухи: РФ вдарила по Україні ракетами та дронами

01:41

Фінансовий гороскоп на 2026 рік для кожного знака зодіаку

01:38

Чи можна їсти яйця з червоною плямою на жовтку: відповідь здивує багатьох

01:30

Зростання тарифів на газ: українцям назвали терміни підвищення цін

00:32

"Крок у крок іде шляхом Союзу": експерт вказав на фатальну помилку Путіна

00:28

Фатальну помилку допускає більшість: один засіб робить унітаз ідеально чистимВідео

00:07

Б'є далі Москви: українську ракету "Сапсан" запустили в серійне виробництво

12 грудня, п'ятниця
23:53

Прання взуття у машинці без ризику: експерти розкрили перевірений метод

23:33

Удари по Москві та блекаут у РФ: названо ймовірні цілі для ЗСУ

23:33

Після скандального зізнання батька: яка учасниця вилетіла з "Холостяка"

Реклама
23:05

"Покинув нас": близькі та колеги Степана Гіги висловилися про його смерть

22:48

Що робити, якщо батарея зверху тепла, а знизу холодна

22:38

Успішна операція ЗСУ: залишки росіян у Куп'янську оточені

22:32

Трамп не проти пустити на дно "тіньовий флот" РФ: спливли несподівані деталі

22:22

"Буде важко": експерт розкрив можливі сценарії зимових відключень

22:21

Курив і сам писав пісні: яким було життя Степана Гіги

22:09

Це не ШІ: який вигляд має дівчина з губами за 2 млн гривень

21:54

Тричі опинявся під дулом - який український поет дивом уникнув розстрілу

21:48

Наука проти міфу: чому глобальний Всесвітній Потоп був неможливим з точки зору геології

21:36

РФ вдарила по суднах у чорноморських портах: що відомо про поранених і "прильоти"

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Економіка
ТарифиКурс валютЦіни на продуктиГрошова допомога
Новини шоу бізнесу
Філіп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга Сумська
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Новий рік 2026
Рік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рікУ чому зустрічати Новий рік 2026Китайський гороскоп на 2026 рік
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти