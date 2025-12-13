"Обожнюю цю пісню": Галкін вразив виконанням хіта Степана Гіги

Максим Галкін розповів про свого улюбленого українського виконавця.

https://glavred.net/starnews/obozhayu-etu-pesnyu-galkin-porazil-ispolneniem-hita-stepana-gigi-10723778.html Посилання скопійоване

Максим Галкін заспівав хіт Степана Гіги / колаж: Главред, фото: instagram.com, Максим Галкін, Степан Гіга

Ви дізнаєтеся:

Максим Галкін назвав свого улюбленого українського співака

Яку пісню він виконав

Російський гуморист Максим Галкін, який публічно засуджує повномасштабне вторгнення РФ в Україну, порадував шанувальників виконанням пісні легендарного українського співака Степана Гіги. У TikTok завірусилося відео з виступу артиста в Талліні за кілька днів до смерті співака.

Під час концерту Галкін перейшов на українську мову і поділився з шанувальниками, що вивчає її разом із викладачем з України. Максим зазначив, що навчання дається йому непросто, проте він докладає зусиль, щоб поліпшити свої знання.

відео дня

Максим Галкін - концерт у Талліні / фото: instagram.com, Максим Галкін

"Хотів освіжити свої знання, тому вивчаю українську мову з вчителькою з України, викладачкою і носієм мови. Це дуже складно, тому що викладачі постійно відмовляються від слів, які використовувалися в радянський період. Наприклад, це вже не "фотографія", а краще говорити "світлина", - поділився гуморист.

Також артист розповів аудиторії, що саме Степан Гіга став його улюбленим українським співаком і що він щиро любить його пісні. Максим виконав для глядачів безсмертний хіт виконавця "Цей сон".

Максим Галкін вшанував пам'ять Степана Гіги / скрін із відео

"А зараз я намагаюся не забути слова і хочу заспівати вам пісню мого улюбленого співака. Обожнюю цю пісню! Це буде Степан Гіга", - заявив Галкін зі сцени.

І шанувальники, і коментатори в соцмережах залишилися в захваті від виконання артиста. Особливого значення виступу додало те, що через день Степан Гіга помер.

"Немає вже Степана... але залишилися його неймовірні пісні"

"Повага йому і вдячність від українців"

"Переспівати можна, але заспівати як Степан Гіга ніхто не зможе"

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що російська співачка Ані Лорак, яка продовжує мовчати про терористичний напад РФ на її рідну Україну, може покинути Росію через свого чоловіка. Як повідомляють пропагандистські росЗМІ, Ісаак Віджраку мріє про віллу біля моря.

Також український співак Святослав Вакарчук, який рідко розкриває деталі особистого життя, показав зворушливе спілкування зі своїми дітьми. У кадрі зафіксовано момент теплого відеозв'язку зі Святославом, його сином Іваном і дочкою Соломією.

Вас може зацікавити:

Про персону: Максим Галкін Максим Олександрович Галкін - російський та ізраїльський артист естради, пародист, гуморист, шоумен, стендап-комік, актор, телеведучий.

У лютому 2022 року виступив проти вторгнення Росії в Україну. У березні 2022 року разом із дружиною і дітьми виїхав із РФ до Ізраїлю. 16 вересня 2022 року Мін'юст терористичної Росії заніс Галкіна до списку фізичних осіб - "іноземних агентів".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред