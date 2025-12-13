Рус
"Людина-епоха": у команді Степана Гіги прокоментували смерть артиста

Олена Кюпелі
13 грудня 2025, 11:33
Ірена Зайко зворушливо звернулася до покійного артиста Степана Гіги.
Публіцист Степана Джіджі розповів про її втрату
Піарниця Степана Гіги розповіла про втрату / Колаж Главред, фото Instagram/irena_zayko

Коротко:

  • Що повідомила піар-директорка артиста
  • Які принципи були у Гіги

Піар-директорка українського артиста Степана Гіги Ірена Зайко прокоментувала смерть легендарного співака Степана Гіги.

Свій пост пам'яті вона написала на сторінці в Instagram. "Важко знайти слова, коли стикаєшся з таким болем. Сьогодні ми втратили Людину, чия творчість була більше за музику - вона стала частиною самої України", - пише Зайко.

Степан Гіга
Степан Гіга помер 12 грудня/ фото: instagram.com, Степан Гіга

За її словами, Степан Гіга - справжній голос народу, який ніколи не зраджував своїм принципам, "не співав по-російськи, не піддавався спокусам великих гонорарів і вкладав любов до рідної землі в кожну ноту".

"Артист масштабу, що народжується раз на покоління. Людина-епоха", - написала вона.

"Три роки, що здаються цілою вічністю. Скільки всього пережили, скільки планували і скільки ще могло статися. Але, на жаль, завжди йдуть найкращі. Безмежно вдячна долі за можливість бути частиною Його команди, вчитися, рости і працювати поруч із Легендою. Вічна пам'ять, Степане Петровичу. Щирі співчуття рідним і близьким. Ваше світло продовжує жити в серцях", - додала Зайко.

Зазначимо, як повідомляв Главред, 12 грудня, стало відомо про смерть українського відомого співака Степана Гіги, який нещодавно переніс складну операцію.

Раніше також на сумну звістку про смерть українського артиста Степана Гіги вже відреагували друзі та колеги Степана Петровича.

Про персону: Степан Гіга

Степан Гіга - український співак (ліричний тенор), композитор. З 2002 року - Народний артист України. За даними Вікпедії, за заслуги перед українським народом і за розвиток української культури Степана Гігу 2002 року було нагороджено золотим орденом князя Костянтина Острозького I ступеня, у листопаді 2005 року - отримав срібний орден Андрія Первозванного II ступеня, а через кілька місяців, у січні 2006 року, йому вручили золотий орден Андрія Первозванного I ступеня.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини шоу бізнесу Степан Гіга
