"Скоро дізнаємося": Трамп заінтригував заявою щодо мирної угоди для України

Анна Косик
13 грудня 2025, 09:22
Американський лідер різко відмовився коментувати конкретні пункти мирного плану.
Трамп наголосив, що ситуація навколо мирного врегулювання війни складна / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, скріншот з відео, facebook.com/WhiteHouse

Що сказав Трамп:

  • Мирна угода для України може спрацювати
  • Наразі незрозуміло, чи вдасться укласти угоду між Україною і РФ
  • США хочуть зупинити постійні загибелі людей

Президент США Дональд Трамп заявив, що мирна угода, над якою працюють американці, могла б спрацювати. Про це він сказав під час заходу в Білому домі, повідомляє Укрінформ.

Трамп переконаний, що багато людей хоче, щоб Україна та країна-агресорка Росія таки уклали мирну угоду. При цьому він не гарантує, чи станеться це у найближчий час, чи хоча б колись.

"Побачимо, що станеться. Ми працюємо над тим, аби побачити, чи зможемо зараз укласти угоду. Ми скоро дізнаємося", - наголосив він.

Трамп відмовився від коментарів щодо мирного плану

Журналісти попросили американського лідера пояснити деякі пункти мирного плану, зокрема, щодо створення буферної зони та контролю над територіями. Однак від відмовився детальніше обговорювати ці питання.

"Це дуже складна ситуація, але це могло б спрацювати, і багато людей хочуть побачити, як це спрацює, подивитися на це. Все, що я хочу зробити – зупинити загибель 25 тисяч людей щомісяця", - перевів розмову в інше русло Трамп.

Як Україна працює над досягенням мирної угоди

Главред писав, що за даними британського The Telegraph, Україна розглядає можливість відведення військ на Донбасі, але за умови, що Росія зробить те саме.

Видання зазначає, що Зеленський наголосив, що не має повноважень передавати території Росії і не піде проти волі українців. Водночас він доручив переговорній групі "конструктивно працювати" з американськими пропозиціями.

Американський план закінчення війни
Американський план закінчення війни / Інфографіка: Главред

Мирний план США - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що президент США заявив, що Америка готова надати необхідні гарантії безпеки Україні. При цьому, за його словами, українському лідеру Володимиру Зеленському нібито не подобається нинішній мирний план.

Раніше повідомлялося, що міністр закордонних справ країни-агресорки Сергій Лавров заявив, що Кремль не погоджується з низкою положень мирного плану США для України та Росії, який містить 28 пунктів, і фактично вимагає капітуляції нашої держави.

Напередодні стало відомо, що Україна може вступити до Європейського Союзу до 1 січня 2027 року в рамках прискореного плану, який обговорюється на переговорах про припинення війни за посередництва США.

