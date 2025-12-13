"Брехня і лукавство": Мішина публічно пройшлася по Наталці Денисенко

Між актрисами Ксенією Мішиною і Наталкою Денисенко розгорівся скандал.

Ксенія Мішина про Наталку Денисенко / колаж: Главред, фото: instagram.com, Ксенія Мішина, Наталка Денисенко

Українська акторка Ксенія Мішина опублікувала у своїх соцмережах емоційний пост, присвячений своїй колезі по проєкту "Кріпосна" Наталці Денисенко. В Instagram Stories Мішина звинуватила актрису в брехні та лукавстві.

Як припускають шанувальники, така реакція Мішиної могла бути спровокована недавнім інтерв'ю Денисенко Маші Єфросиніній, де вона розповідала про своє особисте життя. Також акторка торкнулася теми стосунків із колишнім чоловіком Андрієм Фединчиком, якого згадала і Ксенія.

Наталка Денисенко - інтерв'ю Маші Єфросиніній / фото: instagram.com, Наталка Денисенко

"Яка ж підлість, брехня і лукавство! Мені безмежно соромно за тебе, Денисенко! І безмежно шкода, що ти все-таки продала душу дияволу і всій цій дешевій мішурі у вигляді грошей, рейтингів і популярності. Зовсім скоро маятник хитнеться в інший бік, і хочеться вірити, що ти хоча б щось зрозумієш і усвідомлюєш крізь товсту кулю своїх масок і біленьких суконь, які ти щодня одягаєш у надії на гарне майбутнє", - висловилася актриса.

Знаменитість також закликала не вірити словам Наталки і попросила вибачення в її колишнього чоловіка Андрія Фединчика.

Ксенія Мішина розкритикувала Наталку Денисенко / фото: instagram.com, Ксенія Мішина

"Не вірте жодному слову. Все заради нікчемних переглядів. Все знали вже давно. І пробач нас, Федінчику, що до останнього приховували і дозволили тобі пережити цей жах", - звернулася до аудиторії Мішина.

На випад колеги Денисенко постаралася відреагувати стримано. Вона опублікувала в Stories відео, де декламує вірш із фразою "одягни мої сандалі", натякаючи на необхідність прожити її життєвий досвід, перш ніж судити.

"Подружкам теж присвячується", - загадково підписала актриса.

Наталка Денисенко відповіла на критику після інтерв'ю / фото: instagram.com, Наталка Денисенко

Про персону: Ксенія Мішина Ксенія Мішина - українська актриса і телеведуча. Найвідоміші роботи: Камілла в серіалі "Спокуса" і Лідія Шефер у "Кріпосній". Була головною героїнею першого сезону романтичного реаліті-шоу "Холостячка" (2020). Переможниця проєкту "Танці з зірками-6".

