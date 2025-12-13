Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Зірки

"Брехня і лукавство": Мішина публічно пройшлася по Наталці Денисенко

Христина Трохимчук
13 грудня 2025, 16:19
80
Між актрисами Ксенією Мішиною і Наталкою Денисенко розгорівся скандал.
Ксенія Мішина про Наталку Денисенко
Ксенія Мішина про Наталку Денисенко / колаж: Главред, фото: instagram.com, Ксенія Мішина, Наталка Денисенко

Ви дізнаєтеся:

  • Що Ксенія Мішина сказала про Наталку Денисенко
  • Як вона відреагувала

Українська акторка Ксенія Мішина опублікувала у своїх соцмережах емоційний пост, присвячений своїй колезі по проєкту "Кріпосна" Наталці Денисенко. В Instagram Stories Мішина звинуватила актрису в брехні та лукавстві.

Як припускають шанувальники, така реакція Мішиної могла бути спровокована недавнім інтерв'ю Денисенко Маші Єфросиніній, де вона розповідала про своє особисте життя. Також акторка торкнулася теми стосунків із колишнім чоловіком Андрієм Фединчиком, якого згадала і Ксенія.

відео дня
Наталка Денисенко
Наталка Денисенко - інтерв'ю Маші Єфросиніній / фото: instagram.com, Наталка Денисенко

"Яка ж підлість, брехня і лукавство! Мені безмежно соромно за тебе, Денисенко! І безмежно шкода, що ти все-таки продала душу дияволу і всій цій дешевій мішурі у вигляді грошей, рейтингів і популярності. Зовсім скоро маятник хитнеться в інший бік, і хочеться вірити, що ти хоча б щось зрозумієш і усвідомлюєш крізь товсту кулю своїх масок і біленьких суконь, які ти щодня одягаєш у надії на гарне майбутнє", - висловилася актриса.

Знаменитість також закликала не вірити словам Наталки і попросила вибачення в її колишнього чоловіка Андрія Фединчика.

Ксенія Мішина
Ксенія Мішина розкритикувала Наталку Денисенко / фото: instagram.com, Ксенія Мішина

"Не вірте жодному слову. Все заради нікчемних переглядів. Все знали вже давно. І пробач нас, Федінчику, що до останнього приховували і дозволили тобі пережити цей жах", - звернулася до аудиторії Мішина.

На випад колеги Денисенко постаралася відреагувати стримано. Вона опублікувала в Stories відео, де декламує вірш із фразою "одягни мої сандалі", натякаючи на необхідність прожити її життєвий досвід, перш ніж судити.

"Подружкам теж присвячується", - загадково підписала актриса.

Наталка Денисенко
Наталка Денисенко відповіла на критику після інтерв'ю / фото: instagram.com, Наталка Денисенко

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що вчора, 12 грудня, стало відомо про смерть легендарного українського співака Степана Гіги. На офіційній сторінці артиста в Instagram опублікували деталі прощання і похорону маестро.

Також російський гуморист Максим Галкін порадував шанувальників виконанням пісні легендарного українського співака Степана Гіги. Під час концерту Галкін перейшов на українську мову і поділився з шанувальниками, що вивчає її разом з викладачем з України.

Вас може зацікавити:

Про персону: Ксенія Мішина

Ксенія Мішина - українська актриса і телеведуча. Найвідоміші роботи: Камілла в серіалі "Спокуса" і Лідія Шефер у "Кріпосній". Була головною героїнею першого сезону романтичного реаліті-шоу "Холостячка" (2020). Переможниця проєкту "Танці з зірками-6".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

скандал новини шоу бізнесу Ксенія Мішина Наталка Денисенко
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Бійці ЗСУ пішли на штурм: зачищають Покровськ і повертають території

Бійці ЗСУ пішли на штурм: зачищають Покровськ і повертають території

17:33Україна
"Мир не за горами": Ердоган після зустрічі з Путіним заговорив про завершення війни

"Мир не за горами": Ердоган після зустрічі з Путіним заговорив про завершення війни

17:08Війна
Всю Україну засипатиме снігом та влупить сильний мороз: де буде найхолодніше

Всю Україну засипатиме снігом та влупить сильний мороз: де буде найхолодніше

16:56Синоптик
Реклама

Популярне

Більше
"Серце зупинилося": помер український співак Степан Гіга

"Серце зупинилося": помер український співак Степан Гіга

Прогриміли потужні вибухи: РФ вдарила по Україні ракетами та дронами

Прогриміли потужні вибухи: РФ вдарила по Україні ракетами та дронами

Чи можна їсти яйця з червоною плямою на жовтку: відповідь здивує багатьох

Чи можна їсти яйця з червоною плямою на жовтку: відповідь здивує багатьох

Гороскоп на завтра 14 грудня: Тельцям - несподівана зустріч, Стрільцям - гнів

Гороскоп на завтра 14 грудня: Тельцям - несподівана зустріч, Стрільцям - гнів

Фінансовий гороскоп на 2026 рік для кожного знака зодіаку

Фінансовий гороскоп на 2026 рік для кожного знака зодіаку

Останні новини

18:07

Дитяче Євробачення-2025: який результат прогнозують Україні

18:06

Хто з українців потрапить під мобілізацію в січні 2026: повний список категорій

17:33

Бійці ЗСУ пішли на штурм: зачищають Покровськ і повертають територіїВідео

17:14

"Ноги не тримають, болі скрізь": онкохвора Симоньян заявила про страх за дітей

17:11

Чому потрібно зайнятися прибиранням: прикмети у велике свято 14 грудня

Росія відводить тіньовий флот до Балтії, удари по танкерах не останні - ЛакійчукРосія відводить тіньовий флот до Балтії, удари по танкерах не останні - Лакійчук
17:08

"Мир не за горами": Ердоган після зустрічі з Путіним заговорив про завершення війни

16:57

Головні вороги жиру на животі: які продукти слід їсти після 50 років, щоб худнути

16:56

Всю Україну засипатиме снігом та влупить сильний мороз: де буде найхолодніше

16:52

Як виростити вдома манго з розкішним листям: полив, підгодівля, боротьба з хворобамиВідео

Реклама
16:23

Війська РФ оточені, залишки добивають ЗСУ: деталі розгрому росіян у Куп'янську

16:19

"Брехня і лукавство": Мішина публічно пройшлася по Наталці Денисенко

15:41

В ЄС назвали "нісенітницею" вступ України до 2027 року і рознесли ідею США - ЗМІ

14:59

Прощання зі Степаном Гігою: де і коли пройде похорон легендарного співака

14:57

Чайник як новий за декілька хвилин: господині радять простий засіб проти накипу

14:52

Чим зайняти гостей від 5 до 95: найкращі ігри на Різдво та Новий рік 2026

14:04

"Обожнюю цю пісню": Галкін вразив виконанням хіта Степана ГігиВідео

13:59

Росіяни "полюють" на будинки українців: "Флеш" попередив про нову загрозу

13:57

Оригінальна закуска з грибів вразить всіх: новорічний рецепт смачної страви

13:18

Сотні ракет та десятки дронів: нові подробиці масованої атаки на УкраїнуФото

12:58

Зірку "Кримінального чтива" знайдено мертвим у Нью-Йорку

Реклама
12:53

Мирні перемовини щодо України набрали рекордних обертів: в BILD розкрилили деталі

12:52

Мистецтво сідати в автівку: як зберегти гідність навіть у короткій сукніВідео

12:52

РФ розгортає у Білорусі "Орєшнік": у розвідці повідомили, куди направлений приціл

12:16

У Сєдокової великі проблеми: адвокат Яніса Тімми отримала доступ до його телефону

11:57

"Пів доби зі світлом, пів без": киян попередили про жосткі графіки відключень взимку

11:49

Ворог перекидає багато сили у гарячу точку: Сирський доповів про відповідь ЗСУ

11:33

"Людина-епоха": у команді Степана Гіги прокоментували смерть артиста

11:20

Нема води і тепла: Одеса пережила одну з наймасованіших атакФото

10:59

Лише 1 людина з 6 млн: яка група крові зустрічається найрідше і чим вона цінна

10:57

Чи стрибне євро вище 50 гривень: економіст спрогнозував зміну курсу валют

10:14

Київ може отримати від США гарантію на основі 5 статті НАТО: ЗМІ назвали умову

09:43

Країну жорстко штормить: Україну накрила потужна магнітна буря

09:24

Які подарунки вважаються поганим тоном: шість речей, які не варто дарувати

09:22

"Скоро дізнаємося": Трамп заінтригував заявою щодо мирної угоди для України

08:48

В небі яскраві спалахи і вогняний дим над важливими об'єктами: дрони атакували РФ

08:10

Як українські дрони-перехоплювачі стали проблемою для РФПогляд

08:02

Почалися перебої зі світлом, є влучання: РФ атакувала Україну ракетами і дронами

06:10

Як виглядає гібридна війна майбутнього?Погляд

06:00

"Відкриваю таємницю": розкрилася правда про сина Олега Винника

05:43

Гороскоп на завтра 14 грудня: Тельцям - несподівана зустріч, Стрільцям - гнів

Реклама
05:24

Як швидко і легко одягнути підковдру: лайфхак для заміни постільної білизни

04:30

Доля підкаже шлях: яких знаків зодіаку закрутить вихор багатства та достатку

04:00

Як правильно вмикати пічку взимку: механік розкрив головну помилку водіїв

03:30

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинці космонавта за 15 секунд

02:45

Чоловік зрадниці Лорак вирішив вивезти її з РФ - де вони житимуть

02:11

Прогриміли потужні вибухи: РФ вдарила по Україні ракетами та дронами

01:41

Фінансовий гороскоп на 2026 рік для кожного знака зодіаку

01:38

Чи можна їсти яйця з червоною плямою на жовтку: відповідь здивує багатьох

01:30

Зростання тарифів на газ: українцям назвали терміни підвищення цін

00:32

"Крок у крок іде шляхом Союзу": експерт вказав на фатальну помилку Путіна

Новини України
Новини КиєваМобілізаціяПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в Україні
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Новини шоу бізнесу
ПотапСофія РотаруОльга СумськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінФіліп КіркоровНастя КаменськихОлена ЗеленськаВіталій Козловський
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Лайфхаки та хитрощі
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
Новий рік 2026
У чому зустрічати Новий рік 2026Китайський гороскоп на 2026 рікРік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рік
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиЗакускиНапоїСалатиСвяткове меню
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти