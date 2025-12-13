Почалися перебої зі світлом, є влучання: РФ атакувала Україну ракетами і дронами

Загроза для деяких областей станом на ранок досі не минула.

Росія обстрілювала цієї ночі Україну дронами та ракетами / Колаж: Главред, фото: Генштаб ЗСУ, Вікіпедія

Головне:

Росія атакувала Україну ракетами і дронами

Вибухи прогриміли щонайменше в трьох регіонах України

Через атаку РФ українці залишилися частково без світла

У ніч на 13 грудня в деяких областях України прогриміли вибухи через атаку країни-агресорки Росії. Згідно з повідомленнями Повітряних Сил ЗС України, ворог тричі піднімав у небо носії "Кинджалів" МіГ-31К та атакував регіони ракетами і дронами.

Спершу було оголошено повітряну тривогу через загрозу застосування ракетного озброєння близько 01:01 у Києві та області, а згодом і в інших регіонах України.

Вже через 35 хвилин у Мережі з'явилася інформація про вибухи в Одесі та Миколаєві. Згодом було оголошено відбій повітряної тривоги, але до ранку російський МіГ-31К ще двічі здіймався в небо.

Що відомо про наслідки атаки РФ

Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що вночі та під ранок ворог атакував критичну та промислову інфраструктуру в області. Через це без електропостачання перебувають населені пункти Баштанського та Миколаївського районів.

"Ведуться роботи з відновлення. Станом на зараз без постраждалих", - додав він.

Про вибухи цієї ночі повідомляли і в Одесі. Офіційно влада поки не коментувала наслідки ворожої атаки, але моніторингові канали стверджують, що вперше за всю війну РФ застосувала дві ракети "Кинджал" для удару по Одеській області.

Ракета Кинджал / Інфографіка: Главред

Водночас місцеві жителі після вибухів поскаржилися на перебої зі світлом, а в ДТЕК проінформували, що у частині Одеського, Пересипського та Приморського районів зникло світло через локальну аварію у мережі.

Повідомленні ДТЕК / фото: скріншот

Очільник Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко заявив, що після опівночі ворог вдарив БпЛА по Дніпру. Пожежа виникла у будівлі, яка не експлуатується.

"Є знищена та пошкоджена автівки. Минулося без постраждалих", - йдеться у повідомленні чиновника.

Атака РФ на Україну триває

Станом на 07:44 у Повітряних Силах повідомляють про рух нових ворожих дронів в сторону Полтавщини, Одещини та Миколаївщини. Небезпека не минула і для усіх областей, окрім західних.

Карта тривог станом на 7:44 / фото: скріншот

Російські атаки на Україну - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що 12 грудня Росія атакувала ударними дронами цивільну інфраструктуру міста Шостка, що у Сумській області. Під удар окупантів потрапила спортивна школа.

За декілька годин до цього, у ніч на 12 грудня, російська окупаційна армія атакувала Одесу та область ударними безпілотниками. Як повідомили в Одеській ОДА, попри активну роботу сил ППО, було пошкоджено об'єкт енергетичної інфраструктури, а також складські приміщення, адміністративну будівлю та гараж.

Напередодні російські окупанти завдали комбінованого удару по Україні. Під атакою були об'єкти критичної інфраструктури. Ворог бив по регіонах ракетами та ударними дронами.

