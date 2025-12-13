Рус
Почалися перебої зі світлом, є влучання: РФ атакувала Україну ракетами і дронами

Анна Косик
13 грудня 2025, 08:02
421
Загроза для деяких областей станом на ранок досі не минула.
Росія обстрілювала цієї ночі Україну дронами та ракетами / Колаж: Главред, фото: Генштаб ЗСУ, Вікіпедія

Головне:

  • Росія атакувала Україну ракетами і дронами
  • Вибухи прогриміли щонайменше в трьох регіонах України
  • Через атаку РФ українці залишилися частково без світла

У ніч на 13 грудня в деяких областях України прогриміли вибухи через атаку країни-агресорки Росії. Згідно з повідомленнями Повітряних Сил ЗС України, ворог тричі піднімав у небо носії "Кинджалів" МіГ-31К та атакував регіони ракетами і дронами.

Спершу було оголошено повітряну тривогу через загрозу застосування ракетного озброєння близько 01:01 у Києві та області, а згодом і в інших регіонах України.

відео дня

Вже через 35 хвилин у Мережі з'явилася інформація про вибухи в Одесі та Миколаєві. Згодом було оголошено відбій повітряної тривоги, але до ранку російський МіГ-31К ще двічі здіймався в небо.

Що відомо про наслідки атаки РФ

Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що вночі та під ранок ворог атакував критичну та промислову інфраструктуру в області. Через це без електропостачання перебувають населені пункти Баштанського та Миколаївського районів.

"Ведуться роботи з відновлення. Станом на зараз без постраждалих", - додав він.

Про вибухи цієї ночі повідомляли і в Одесі. Офіційно влада поки не коментувала наслідки ворожої атаки, але моніторингові канали стверджують, що вперше за всю війну РФ застосувала дві ракети "Кинджал" для удару по Одеській області.

Ракета Кинджал / Інфографіка: Главред

Водночас місцеві жителі після вибухів поскаржилися на перебої зі світлом, а в ДТЕК проінформували, що у частині Одеського, Пересипського та Приморського районів зникло світло через локальну аварію у мережі.

Сообщение ДТЭК
Повідомленні ДТЕК / фото: скріншот

Очільник Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко заявив, що після опівночі ворог вдарив БпЛА по Дніпру. Пожежа виникла у будівлі, яка не експлуатується.

"Є знищена та пошкоджена автівки. Минулося без постраждалих", - йдеться у повідомленні чиновника.

Атака РФ на Україну триває

Станом на 07:44 у Повітряних Силах повідомляють про рух нових ворожих дронів в сторону Полтавщини, Одещини та Миколаївщини. Небезпека не минула і для усіх областей, окрім західних.

Карта тривог станом на 7:44 / фото: скріншот

Російські атаки на Україну - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що 12 грудня Росія атакувала ударними дронами цивільну інфраструктуру міста Шостка, що у Сумській області. Під удар окупантів потрапила спортивна школа.

За декілька годин до цього, у ніч на 12 грудня, російська окупаційна армія атакувала Одесу та область ударними безпілотниками. Як повідомили в Одеській ОДА, попри активну роботу сил ППО, було пошкоджено об'єкт енергетичної інфраструктури, а також складські приміщення, адміністративну будівлю та гараж.

Напередодні російські окупанти завдали комбінованого удару по Україні. Під атакою були об'єкти критичної інфраструктури. Ворог бив по регіонах ракетами та ударними дронами.

Про джерело: Повітряні сили Збройних сил України

Повітряні сили Збройних сил України — вид збройних сил у складі Збройних сил України, який має на озброєнні винищувальну, бомбардувальну і транспортну авіацію, а також зенітні ракетні війська і радіотехнічні війська. Військово-повітряні сили у цьому вигляді були створені у 2004 році шляхом об'єднання двох видів: Військово-повітряних сил та Військ протиповітряної оборони України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Дніпра війна в Україні новини Миколаєва новини України новини Одеси ракета Кинджал атака дронів Ракетна атака на Україну
