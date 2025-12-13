Сотні ракет та десятки дронів: нові подробиці масованої атаки на Україну

Було зафіксовано влучання ракет і дронів на 18 локаціях.

РФ атакувала Україну ракетами і дронами

Що відомо:

РФ атакувала Україну ракетами і дронами

Ворог запустив для удару по Україні майже 500 повітряних цілей

Основний напрямок ударів - Одеська область

Російські окупанти завдали по Україні удари ракетами та дронами. Президент України Володимир Зеленський емоційно відреагував на масований комбінований обстріл.

Росіяни били по об'єктах енергетики. Основний удар був по півдню України та по Одеській області. Внаслідок атаки було пошкоджено понад 10 цивільних об'єктів у Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях. Також окупанти завдали удари по Дніпропетровській та Черкаській областях.

"Важливо, щоб зараз усі бачили, що робить Росія. Кожен їх крок у терорі проти наших людей, всі атаки, бо це точно не про завершення війни. Вони й надалі хочуть знищити нашу державу, завдати якнайбільше болю нашим людям. Саме тому нам потрібна підтримка у всьому, що допоможе захистити життя та закінчити цю війну: посилення ППО та наших воїнів на фронті, посилення нашої далекобійності та посилення тиску на Росію. Щоб усі наші дипломатичні зусилля мали результати, потрібно тиснути на агресора, щоб вони завершували війну, яку розпочали. Дякую всім, хто розуміє це і готовий допомагати", - зазначив президент.

Скільки ракет і дронів запустила Росія

Російські окупанти запустили для атаки на Україну 495 повітряних цілей - 30 ракет та 465 дронів. Основним напрямком удару була Одеська область. Росіяни били по об'єктах критичної інфраструктури. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Окупанти запустили дрони з таких напрямків: Курськ, Орел, Міллерово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ – рф, Чауда, Гвардійське. Також росіяни здійснили пуски 4 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал", 5 балістичних ракет "Іскандер-М/KN-23", 5 крилатих ракет "Іскандер-К", 16 крилатих ракет "Калібр".

Наші захисники збили чи подавили 430 повітряних цілей:

417 дронів,

4 крилатих ракет "Іскандер-К",

9 крилатих ракет "Калібр".

Було зафіксоване влучання 8 ракет та 33 дронів на 18 локаціях, ще впали уламки на 3 локаціях. 6 ракет не досягли цілей.

Нагадаємо, Главред писав, що 12 грудня Росія атакувала ударними дронами цивільну інфраструктуру міста Шостка, що у Сумській області. Під удар окупантів потрапила спортивна школа.

За декілька годин до цього, у ніч на 12 грудня, російська окупаційна армія атакувала Одесу та область ударними безпілотниками. Як повідомили в Одеській ОДА, попри активну роботу сил ППО, було пошкоджено об'єкт енергетичної інфраструктури, а також складські приміщення, адміністративну будівлю та гараж.

Напередодні російські окупанти завдали комбінованого удару по Україні. Під атакою були об'єкти критичної інфраструктури. Ворог бив по регіонах ракетами та ударними дронами.

