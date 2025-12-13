Бійці ЗСУ пішли на штурм: зачищають Покровськ і повертають території

Сили оборони України контролюють північ Покровська, тут росіяни втратили темп наступу.

ЗСУ повертають території в районі Покровська

Головне:

У Покровську ЗСУ змогли повернути під контроль близько 16 кв. км

Логістика в Мирноград складна, але триває

Головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський заявив про складну оперативну ситуацію: ворог веде наступальні дії практично по всій лінії бойового зіткнення.

"В окремі дні кількість бойових зіткнень сягає 300 - найбільше з початку війни. Однак українська армія стримує тиск, руйнує плани кремля, не відмовляється від тактики активної оборони й ефективно її застосовує", - написав він у Telegram.

Сирський зазначив, що чисельність російського угруповання вже тривалий час становить близько 710 тис. осіб. "При цьому ворогу не вдається наростити цей показник, незважаючи на активний рекрутинг у РФ, бо наші воїни щоденно "мінусують" тисячу окупантів убитими й пораненими", - заявив він.

За його словами, тривають активні дії українських захисників у районі Покровсько-Мирноградської агломерації.

"У самому Покровську за останні кілька тижнів ми змогли повернути під контроль близько 16 кв. км у північній частині міста. Логістика в Мирноград складна, але триває", - поінформував головком.

Водночас, зазначив він, на Куп'янському, Костянтинівському та Придніпровському оперативних напрямках втрат території не допущено.

Крім того, Сирський повідомив, що засобами DeepStrike за минулий місяць виконано 81 вогневе завдання і уражено 98 цілей противника на території РФ. Наші артилеристи в листопаді вразили понад 4,1 тис. об'єктів противника, ракетні війська - понад сотню.

Головком також заявив про дефіцит ракет, але підкреслив, що ефективність протиповітряної оборони утримується.

"Нарощуємо роботу систем РЕБ для радіоелектронного прикриття. Так, засобами РЕБ за місяць придушено 94 тис. засобів повітряного нападу, з них - 2,2 тис. "шахедів", 7 тис. "блискавок", - ідеться в дописі.

"Поставив за підсумками наради необхідні завдання органам військового управління. Серед них - стабілізація обстановки на загрозливих напрямках шляхом активної оборони, забезпечення поповнення для бойових підрозділів, перехід окремих бригад ТрО на структуру з посиленою безпілотною складовою. До кінця року маємо завершити формування Командування Кіберсил ЗСУ", - підсумував головком.

Що відбувається в Покровську: дані ДШВ

Сили оборони України контролюють північ Покровська, тут росіяни втратили темп, ідеться в повідомленні 7 корпусу Десантно-штурмових військ.

"Наголошуємо: Сили оборони контролюють північ Покровська. Тут противник втратив темп і не діють закони ворожої пропаганди. Тривають активні наступальні дії для відновлення нашого контролю над кожним метром міста", - зазначили військові.

Бійці 425 окремого штурмового полку "Скала" у взаємодії з іншими підрозділами в смузі оборони 7 корпусу ШР ДШВ проводять штурмові рейди на південь від залізниці. "Наші військові крок за кроком ліквідовують противника, спалюють ворожі ганчірки та повертають український прапор", - зазначили в 7 корпусі ДШВ.

Йдеться про те, що російські пропагандисти вчетверте за останні півтора місяця оголосили про захоплення всього Покровська, намагаючись видати бажане за дійсне. Єдиний аргумент - фото та відео з центральної частини міста.

"Противник не врахував головного: ця інформаційна провокація працює тільки на тих, для кого телевізор - це їжа. А Покровськ - лише незнайома назва на карті", - зазначили українські захисники.

Також розміщено відео - привітання українських воїнів із Покровська. "Вони руйнують ілюзію "успіху" російських пропагандистів, які поки що можуть рухатися в тумані обмеженим маршрутом на південь від залізниці", - наголосили в 7 корпусі ДШВ.

Дивіться відео - подробиці боїв за Покровськ:

Бої за Покровськ: думка аналітика

Наразі Сили оборони України не мають у своєму розпорядженні ресурсів для повернення контролю над Покровськом через дефіцит оперативних резервів і значну чисельність російських військ на цьому напрямку - близько 150 тисяч осіб. Про це повідомив військово-політичний експерт Дмитро Снєгирьов. За його словами, подальша ситуація навколо Покровська багато в чому залежатиме від переговорного процесу, оскільки військові дії зараз тісно пов'язані з політичними рішеннями.

Про джерело: Десантно-штурмові війська Збройних сил України Десантно-штурмові війська Збройних сил України - окремий рід військ у складі Збройних сил України, призначений діяти як повітряний десант, а також для виконання бойових завдань у тактичному та оперативному тилу ворога. До складу військ входять повітрянодесантні, аеромобільні та штурмові частини, пише Вікіпедія.

