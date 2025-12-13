Ворог перекидає багато сили у гарячу точку: Сирський доповів про відповідь ЗСУ

Окупанти хочуть прорватися на Покровському напрямку за рахунок чисельної переваги у живій силі.

Як змінилася ситуація на Покровському напрямку / Колаж: Главред, фото: 53 ОМБр, t.me/GeneralStaffZSU

Що повідомив Сирський:

Операція ЗСУ в районі Покровська триває

Українські військові тримають оборону попри постійний тиск ворога

Окупанти перекидають додаткові резерви на Донеччину

Сили оборони України тримають оборону Покровсько-Мирноградської агломерації. Про це у Telegram повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

За його словами, українські військові продовжують операцію на цьому напрямку попри те, що обстановка залишається складною За останніми даними, противник намагається посилити тиск на оборонні позиції України, перекидаючи в район Покровська додаткові резерви.

Якою тактикою користуються українські військові

Головнокомандувач разом із командирами армійських корпусів і підрозділів, які утримують рубежі на Покровському напрямку, уточнив їхні завдання. Також було визначено конкретні кроки для зміцнення оборони.

"Ми залишаємося вірними тактиці активної оборони. Ідеться про покращення оперативного положення, проведення локальних операцій для витіснення противника з окремих територій, створення умов для наступних маневрів наших сил", - додав Сирський.

Покровськ / Інфографіка: Главред

Експерт заявив про відхід ЗСУ з двох важливих міст

Главред писав, що на думку військового експерта Михайла Жирохова, відхід Сил оборони на інші позиції за Покровськом та Мирноградом Донецької області є питанням часу.

На його думку, бої за ці міста стали наслідком кількісної переваги російських окупаційних військ. Свою роль також відіграли сприятливі погодні умови.

Ситуація на Покровському напрямку - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що українські війська здійснили тактичний маневр на Покровському напрямку, відійшовши з частини позицій у районах сіл Сухий Яр та Лисівка.

Раніше повідомлялося, що окупанти використовують руїни для укриття та накопичення техніки в районі Покровська і Мирнограда. При цьому лише невеликі групи противника просочуються в тил українських військових.

Напередодні на Покровському напрямку було проведено маневр задля збереження життя військовослужбовців, покращення логістичного забезпечення угруповання та вирівнювання лінії фронту.

Про персону: Олександр Сирський Сирський Олександр - головнокомандувач Збройних Сил України з 8 лютого 2024 року, командувач Сухопутних військ Збройних Сил України (2019-2024), командувач Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ (2019), генерал-полковник. Герой України (2022), пише Вікіпедія.

