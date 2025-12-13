Рус
Прогриміли потужні вибухи: РФ вдарила по Україні ракетами та дронами

Олексій Тесля
13 грудня 2025, 02:11
Російські ракети заходили в повітряний простір України з південного напрямку.
РФ вдарила ракетами і дронами

Головне:

  • РФ завдала нового ракетно-дронового удару
  • В Одесі після оголошення повітряної тривоги прогриміли кілька вибухів

Україна опинилася під новою ракетно-дроновою атакою країни-агресора РФ у ніч на суботу, 13 грудня.

Про пуски ворожих крилатих ракет ідеться в повідомленні Повітряних сил Збройних сил України.

Зазначалося, що російські ракети заходили в повітряний простір України з південного напрямку.

За повідомленнями "Суспільного", в Одесі після оголошення повітряної тривоги прогриміли кілька вибухів.

Після цього в місті та області почалися серйозні перебої з електроенергією, а в деяких частинах живлення повністю зникло.

Подробиці атаки РФ

Раніше в Одесі близько опівночі прогриміли вибухи після попередження про загрозу дронів росіян, повідомляє "Суспільне Одеса".

"В Одесі чути вибух. Ще вибух в Одесі", - йшлося в повідомленні.

Зазначимо, що пізніше з'явилися повідомлення про вибухи в Дніпрі. При цьому раніше з'явилося попередження про рух груп ворожих дронів у напрямку міста.

Крім того, також повідомлялося про вибухи в Миколаєві. "У Миколаєві було чути звуки вибухів", - йшлося в повідомленні "Суспільного".

Ситуація в Одесі: думка аналітика

Військово-політичний аналітик Олександр Коваленко заявив, що те, що відбувається в Одесі, і раніше помічені тактичні прорахунки - результат тривалої бездіяльності місцевої влади. За його словами, міські структури не зуміли модернізувати ППО під нові, все більш складні методи атак з боку Росії. При цьому в Одесі та області окупанти задіяли таку кількість ударних безпілотників, яку не застосовували навіть по Харкову.

Удари РФ: новини за темою

Нагадаємо, раніше російська окупаційна армія атакувала Одесу ударними дронами. Унаслідок обстрілу пошкоджено адмінбудівлю та висотки. Є постраждалі.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти завдали масованого удару по південних районах Одеської області, використовуючи безпілотники типу "Шахед". Основними цілями ворога стали об'єкти цивільної та енергетичної інфраструктури.

Як писав Главред, російські окупаційні війська завдали масованого удару ударними дронами по Одесі. Під час атаки на місто спостерігалися перебої з електроенергією.

Про джерело: Повітряні сили Збройних сил України

Повітряні сили Збройних сил України — вид збройних сил у складі Збройних сил України, який має на озброєнні винищувальну, бомбардувальну і транспортну авіацію, а також зенітні ракетні війська і радіотехнічні війська. Військово-повітряні сили у цьому вигляді були створені у 2004 році шляхом об'єднання двох видів: Військово-повітряних сил та Військ протиповітряної оборони України.

Прогриміли потужні вибухи: РФ вдарила по Україні ракетами та дронами
02:11Україна

