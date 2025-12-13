Прогриміли потужні вибухи: РФ вдарила по Україні ракетами та дронами

Російські ракети заходили в повітряний простір України з південного напрямку.

https://glavred.net/ukraine/progremeli-moshchnye-vzryvy-rf-udarila-po-ukraine-raketami-i-dronami-10723715.html Посилання скопійоване

РФ вдарила ракетами і дронами / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Головне:

РФ завдала нового ракетно-дронового удару

В Одесі після оголошення повітряної тривоги прогриміли кілька вибухів

Україна опинилася під новою ракетно-дроновою атакою країни-агресора РФ у ніч на суботу, 13 грудня.

Про пуски ворожих крилатих ракет ідеться в повідомленні Повітряних сил Збройних сил України.

відео дня

Зазначалося, що російські ракети заходили в повітряний простір України з південного напрямку.

За повідомленнями "Суспільного", в Одесі після оголошення повітряної тривоги прогриміли кілька вибухів.

Після цього в місті та області почалися серйозні перебої з електроенергією, а в деяких частинах живлення повністю зникло.

Подробиці атаки РФ

Раніше в Одесі близько опівночі прогриміли вибухи після попередження про загрозу дронів росіян, повідомляє "Суспільне Одеса".

"В Одесі чути вибух. Ще вибух в Одесі", - йшлося в повідомленні.

Зазначимо, що пізніше з'явилися повідомлення про вибухи в Дніпрі. При цьому раніше з'явилося попередження про рух груп ворожих дронів у напрямку міста.

Крім того, також повідомлялося про вибухи в Миколаєві. "У Миколаєві було чути звуки вибухів", - йшлося в повідомленні "Суспільного".

/ Главреда

Ситуація в Одесі: думка аналітика

Військово-політичний аналітик Олександр Коваленко заявив, що те, що відбувається в Одесі, і раніше помічені тактичні прорахунки - результат тривалої бездіяльності місцевої влади. За його словами, міські структури не зуміли модернізувати ППО під нові, все більш складні методи атак з боку Росії. При цьому в Одесі та області окупанти задіяли таку кількість ударних безпілотників, яку не застосовували навіть по Харкову.

Удари РФ: новини за темою

Нагадаємо, раніше російська окупаційна армія атакувала Одесу ударними дронами. Унаслідок обстрілу пошкоджено адмінбудівлю та висотки. Є постраждалі.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти завдали масованого удару по південних районах Одеської області, використовуючи безпілотники типу "Шахед". Основними цілями ворога стали об'єкти цивільної та енергетичної інфраструктури.

Як писав Главред, російські окупаційні війська завдали масованого удару ударними дронами по Одесі. Під час атаки на місто спостерігалися перебої з електроенергією.

Інші новини:

Про джерело: Повітряні сили Збройних сил України Повітряні сили Збройних сил України — вид збройних сил у складі Збройних сил України, який має на озброєнні винищувальну, бомбардувальну і транспортну авіацію, а також зенітні ракетні війська і радіотехнічні війська. Військово-повітряні сили у цьому вигляді були створені у 2004 році шляхом об'єднання двох видів: Військово-повітряних сил та Військ протиповітряної оборони України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред