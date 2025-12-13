Всю Україну засипатиме снігом та влупить сильний мороз: де буде найхолодніше

Найближчої ночі температура повітря опуститься до -5 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 14 грудня / фото: УНІАН

Погода в Україні буде між двома антициклонами. У регіони можу прийти навіть мокрий сніг. Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.

Погода 14 грудня

У більшості областей України 14 грудня буде хмарно. У західних областях очікуються дощі. В інших регіонах буде мокрий сніг з налипанням та ожеледицею на дорогах. У східних областях істотні опади малоймовірні. У західних областях буде штормовий вітер.

"Температура повітря найближчої ночі в Україні 0,-5 градусів, завтра вдень від 3 морозу до 3 тепла. У західних областях буде найтепліше, вночі +1+3 градуси, вдень у неділю +3+6 градусів", - йдеться у повідомленні.

Погода у Києві 14 грудня

У Києві у суботу, 14 грудня, буде хмарно. Періодично падатиме мокрий сніг, а на дорогах буде ожеледиця.

"Вночі -1-3 градуси, завтра вдень близько нуля", - йдеться у повідомленні.

Погода в Україні - останні новини

Український гідрометеорологічний центр повідомляв, що зима 2025 - 2026 років підготувала українцям сюрпризи з можливими суттєвими похолоданнями. Зокрема, не виключені періоди холодної погоди тривалістю від 3 до 7 днів з мінімальною температурою здебільшого в діапазоні від 5 до 18 градусів морозу.

Як повідомляв Главред, в Укргідрометцентрі говорили, що погода в Україні 12 грудня буде штормовою. Синоптики прогнозують дощі, туман та мокрий сніг.

Синоптикиня Наталія Діденко заявляла, що з 13-14 грудня у більшості областей України температура повітря знизиться. За її словами, похолодання буде не сильним, проте дороги та тротуари через появу навіть невеликих мінусів стануть слизькими.

Про персону: Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

