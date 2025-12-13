"Ноги не тримають, болі скрізь": онкохвора Симоньян заявила про страх за дітей

Пропагандистка Маргарита Симоньян зіткнулася з ускладненнями після третьої хіміотерапії.

Маргарита Симоньян хворіє на рак / колаж: Главред, скрін із відео

Російська пропагандистка Маргарита Симоньян, яка намагається лікуватися від раку, відверто розповіла про стан свого здоров'я. В особистому Telegram-каналі путіністка зізналася, що в неї з'явився страх за дітей.

За словами Симоньян, її стан після третьої хіміотерапії продовжує погіршуватися. Симптоми онкології проявляються болем у всьому тілі та регулярними госпіталізаціями.

Маргарита Симоньян діагноз / скрін із відео: youtube.com

"Ноги трошки не тримають, болі скрізь (цілком, утім, терпимі), печія ось постійна змучила, нічого не допомагає. Але це, знаєте, буває в людей і без усякої онкології. А ось перший час після хімії доводиться важко. Госпіталізують інколи назад до лікарень, часто до найближчих, щоб терміново прокапати і стабілізувати стан, коли небезпечно падають показники крові або шлунок зі стравоходом божеволіють через пошкодження слизової", - поскаржилася пропагандистка.

Через постійне погіршення стану в житті Маргарити з'явився сильний страх за своїх малолітніх дітей. Путіністка допускає думку про те, що може померти і не побачити дорослішання своїх нащадків.

Маргарита Симоньян - діти / фото: іnstagram.com

"Що облисіла, що смак пропадає - це само собою. Про ковід, про те, що шкіра псується, я не переживаю. Та я, зізнатися, ні про що не переживаю, крім того, щоб встигнути виростити своїх дітей. Усе в руках Господа. Як буде, так і буде. Через різке падіння імунітету мені не можна перебувати там, де багато людей... Зараз у мене такий період, коли до кухні своєї іноді дійти неможливо - не те що до банкету", - поділилася Симоньян.

Про персону: Маргарита Симоньян Маргарита Симоньян - російська головна редакторка інформаційного агентства "Россия сегодня", керівниця телеканалу "Russia Today" і пропагандистка. Дружина російського режисера і журналіста Тиграна Кеосаяна, пише Вікіпедія. Із 7 січня 2023 року перебуває під санкціями РНБО за антиукраїнську діяльність. З 2022 року Вірменія оголосила її персоною нон ґрата за пропагандистські висловлювання і їй заборонено в'їзд до Республіки Вірменія.

