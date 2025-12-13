Світло вимикатимуть не всюди: з'явилися нові графіки відключень на 14 грудня

Укренерго застосовуватиме обмеження для населення і промисловості.

Графіки вимкнення світла на 14 грудня / Колаж: Главред, фото: freepik.com

У неділю, 14 грудня, для населення застосовуватимуть графіки погодинних відключень електроенергії. Проте світло вимикатимуть не у всіх регіонах України. Про це повідомило Укренерго.

"У більшості регіонів України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності", - йдеться у повідомленні. відео дня

За даним компанії, окрім обмежень для населення, графіки обмеження потужності діятимуть й для промисловості. Причиною запровадження обмежень стали наслідки російських ракетно-дронових ударів по енергооб’єктах.

В Укренерго нагадали, що ситуація в енергосистемі може змінюватися, тому час і обсяг відключень за конкретною адресою слід уточнювати на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні. Також енергетики закликали споживачів ощадливо використовувати електроенергію, коли вона з’являється за графіком.

Ситуація в Одесі

Начальник Одеської МВА Сергій Лисак заявив за підсумками брифінгу із очільником ОВА та заступником голови ДСНС, що наразі невідомо, коли в Одесі відновлять електроенергію та водопостачання. За його словами, комунальники ліквідували негативні наслідки обстрілів.

"Поки проходить обстеження, результати будуть трошки пізніше, і тоді ми будемо розуміти, коли ми будемо з теплом, коли ми будемо зі світлом і водою", - сказав він.

За інформацією ДТЕК Одеські електромережі, нараз знайдено технічне рішення, аби заживити 40 тис абонентів. Лисак додав, що спеціалісти роблять усе можливе і неможливе, щоб стабілізувати ситуацію та першочергово подати напругу на обʼєкти критичної інфраструктури.

Як повідомляв Главред, у ніч на 12 грудня російські дрони атакували Одесу та область. Пошкоджено об’єкт енергетичної інфраструктури, житловий будинок і цивільні споруди. Частина населених пунктів залишилася без світла.

Також у ніч на 13 грудня Росія атакувала кілька регіонів України ракетами та дронами, піднімаючи МіГ-31К із "Кинджалами". Внаслідок ударів пошкоджено критичну та промислову інфраструктуру Миколаївщини, де без електропостачання залишилися населені пункти Баштанського та Миколаївського районів. За даними моніторингових каналів, вперше застосовано дві ракети "Кинджал" по Одеській області.

Крім цього, цієї зими Київ зіткнеться з однією з найскладніших ситуацій з електропостачанням за час війни. Через зруйновану підстанцію місто залежить від Рівненської та Хмельницької АЕС. Блекауту не прогнозують, але кияни можуть залишатися без світла до 14-15 годин на добу.

