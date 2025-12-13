В небі яскраві спалахи і вогняний дим над важливими об'єктами: дрони атакували РФ

Внаслідок нічної атаки безпілотників є щонайменше два уражені об'єкти.

https://glavred.net/world/v-nebe-yarkie-vspyshki-i-ognennyy-dym-nad-vazhnymi-obektami-drony-atakovali-rf-10723721.html Посилання скопійоване

Українські дрони уразили важливі для РФ об'єкти / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео, t.me/andriyshTime

Що повідомив Андрющенко:

Росію вночі атакували десятки дронів

У Саратові уражено НПЗ

У Воронезькій області атаковано підприємство холдингу "Росхім"

У ніч на 13 грудня країну-агресорку Росію атакували дрони. В Міноборони РФ відзвітували про нібито перехоплення та знищення 41 українського безпілотника над п'ятьма російськими областями та тимчасово окупованим Кримом.

Однак відомство ніяк не прокоментувало влучання у важливі об'єкти на території РФ. Про них у Telegram повідомив керівник Центру Вивчення окупації Петро Андрющенко.

відео дня

Що відомо про наслідки атаки на Росію

Місто Саратов ще приблизно з 23:10 12 грудня за українським часом протягом декількох годин атакували дрони. Внаслідок масованої атаки, попередньо, було уражено місцевий НПЗ.

"Російське ППО влучно приземлило наші дрони по багатоповерхівках, скорочуючи популяцію власного населення", - додав Андрющенко.

Також гучно цієї ночі було у місті Розсош, що у Воронезькій області РФ. Там місцеві жителі повідомили про атаку на АТ "Міндобрива". Це підприємство холдингу "Росхім" виробляє аміак, азотну кислоту та інші речовини, які використовуються у виробництві вибухових речовин і боєприпасів.

Скріншот з телеграм-каналу Главред

Дивіться відео атаки дронів на Росію:

"Модернізовані потужності заводу дозволяють щороку випускати: близько 1,2 млн тонн аміаку, понад 550 тис. тонн аміачної селітри, понад 1,2 млн тонн нітроамофоски, більш як 850 тис. тонн неконцентрованої азотної кислоти, до 200 тис. тонн технологічної крейди", - зауважив керівник Центру Вивчення окупації.

НПЗ в Росії / Інфографіка: Главред

Як удари України впливають на Росію

Главред писав, що за словами очільника ГУР МО України Кирила Буданова, втрати від українських атак для РФ набагато більші, ніж усі санкції західних країн.

"Коли ми говоримо про 18, 20, 21% нафтопереробної галузі РФ (яка була уражена), то це не зовсім коректний вираз. Правильно казати - нафтоперероблення за категорією "бензин", де ми дійсно завдали понад 20% втрат РФ. Це дуже болісно для фінансового стану країни, адже це 1/5 всього потенціалу", - зазначив він.

Удари вглиб Росії - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що у ніч на 12 грудня дрони атакували одразу кілька регіонів країни-агресора Росії. Зокрема у Твері вибухи прогриміли близько третьої години ранку.

Раніше стало відомо, що у Росії припинив переробку нафти Сизранський нафтопереробний завод після того, як був пошкоджений ударом українського дрона.

Напередодні безпілотники вдев'яте за останній рік атакували Рязанський НПЗ. На заводі було уражено установку низкотемпературнох ізомерації Ізомалк-2-ЛІН-800.

Більше новин:

Про персону: Петро Андрющенко Петро Андрющенко - радник мера Маріуполя Вадима Бойченка. Після повномасштабного вторгнення РФ в Україні у лютому 2022 року став фактичним "голосом" Маріуполя. На своєму Telegram-каналі "Андрющенко Time" розповідає правду про жахіття окупації, депортацію людей російськими окупантами та про "фільтраційні" табори на Донбасі.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред