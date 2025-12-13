Війська РФ оточені, залишки добивають ЗСУ: деталі розгрому росіян у Куп'янську

Силами угруповання "Хартія" і тільки за даними об'єктивного контролю підтверджується ліквідація понад 1000 солдатів РФ.

Сили оборони контратакували в Куп'янську / колаж: Главред, фото: 22 ОМБр, 21 ОМБр

Головне:

"Кілл-зону" РФ було прорвано відразу на двох ділянках фронту

Війська в Куп'янську були повністю оточені

Успішна контратака Сил оборони України в Куп'янську Харківської області була реалізована завдяки зусиллям пошуково-ударного угруповання "Хартія", розповів журналіст, блогер і військовослужбовець Юрій Бутусов.

Він нагадав про те, що в середині вересня 2025 року ситуація в Куп'янську стала критичною. Ворог переправився на широкому фронті через річку Оскіл, закріпився і почав наступ на півночі від Куп'янська. У результаті було захоплено кілька населених пунктів, а окремі позиції українських воїнів були ворогом фактично відрізані й опинилися в оточенні, а росіяни захопили більшу частину Куп'янська.

Деталі контрнаступу Сил оборони

Пошуково-ударне угруповання "Хартія" отримало завдання відкинути ворога і вийти на Оскол, закрити маршрути до Куп'янська та оточити окупантів у місті й потім звільнити місто у взаємодії з військами 10-го армійського корпусу і тактичної групи "Куп'янськ", уточнив журналіст.

За його словами, ворог розгорнув батальйонний район оборони, і водночас продовжував штурмові дії далі, а також створив "кілл-зону" з високою щільністю дій БПЛА. І незважаючи на такий опір і перевагу ворога в дронах, за рахунок ефективного планування, російська "кіл-зона" була прорвана одразу на двох ділянках, дії Сил оборони стали для ворога неочікуваними і несподіваними.

Які підрозділи відзначилися в боях

штурмові групи 475-го полку "Код 9.2" і 92-ї штурмової бригади розгромили ворожі позиції в районі Кіндрашівки та взяли під контроль ключовий лісовий масив, завдали ворогу колосальних втрат ударами дронів. У лісі під Кіндрашівкою були оточені позиції бійців 114-ї бригади, які були відрізані ворогом 6 місяців тому;

штурмові групи 13-ї бригади "Хартія" розгромили ворога і звільнили Радьківку та виконали мету операції - провалилися в Оскол, повністю відновивши рубіж наземної оборони в цьому районі. У результаті "Хартія" перерізала маршрут заходу ворога до Куп'янська, усі виходи з труби розвідані та перетворені на наші "кіл-зони";

воїни 92-ї бригади та 144-ї бригади закріпилися на вигідних рубежах, б'ються героїчно й ефективно відбивають російські атаки, зачищають і знищують усі прориви та інфільтрації.

"Таким чином, російські війська в Куп'янську на початку листопада були повністю оточені", - пояснив український військовий.

Що відбувається в Куп'янську

"Втрати є і в нас, і вони значні. Але втрати росіян у багато разів вищі. Тільки силами угруповання і тільки за даними об'єктивного контролю підтверджується ліквідація понад 1000 російських солдатів, 13 окупантів узяті в полон", - зазначає він.

Бутусов додав, що угруповання "Хартія" розпочало атаку російських позицій на півночі Куп'янська, і звільнило спільно з воїнами тактичної групи "Куп'янськ" кілька ключових житлових масивів.

"Важливо усвідомлювати, що операція зі звільнення Куп'янська ще не завершена, ще зарано святкувати, ворог щоденно атакує, намагається знову прорватися до міста з півночі та лівим берегом, ворог утримує значну частину міста, і запекла битва триває", - резюмував він.

Ситуація навколо Куп'янська: дані військових

Командир 2-го корпусу Національної гвардії "Хартія" Ігор Оболенський зазначив, що звільнення позицій у районі Куп'янська стало можливим завдяки злагодженим діям усіх підрозділів Сил оборони України. Він наголосив, що операція була результатом спільних зусиль і висловив подяку всім військовим, які брали в ній участь.

Бої за Куп'янськ - новини за темою

Раніше Володимир Зеленський приїхав до Куп'янська після успішної операції Сил оборони. Глава держави записав відео біля напівзруйнованої стели міста, а також привітав Сухопутні війська з їхнім днем.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про успішну операцію ЗСУ. Операцію зі стабілізації обстановки на цьому напрямку розпочало пошуково-ударне угруповання "Хартія".

Нагадаємо, Главред писав, що Збройні сили України майже повністю звільнили Куп'янськ на Харківщині, спростувавши російські твердження про нібито встановлений контроль над містом.

Більше новин:

Що відомо про Куп'янськ Адміністративний центр Куп'янського району Харківської області. Другий найбільший залізничний вузол Харківської області. Також є великим вузлом автомобільних доріг. 27 лютого 2022 року, під час російського вторгнення, російські війська окупували Куп'янськ. 10 вересня 2022 року місто було звільнено від російських окупантів, пише Вікіпедія.

