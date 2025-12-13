Рус
Війська РФ оточені, залишки добивають ЗСУ: деталі розгрому росіян у Куп'янську

Олексій Тесля
13 грудня 2025, 16:23
332
Силами угруповання "Хартія" і тільки за даними об'єктивного контролю підтверджується ліквідація понад 1000 солдатів РФ.
Війська РФ оточені, залишки добивають ЗСУ: деталі розгрому росіян у Куп'янську
Сили оборони контратакували в Куп'янську / колаж: Главред, фото: 22 ОМБр, 21 ОМБр

Головне:

  • "Кілл-зону" РФ було прорвано відразу на двох ділянках фронту
  • Війська в Куп'янську були повністю оточені

Успішна контратака Сил оборони України в Куп'янську Харківської області була реалізована завдяки зусиллям пошуково-ударного угруповання "Хартія", розповів журналіст, блогер і військовослужбовець Юрій Бутусов.

Він нагадав про те, що в середині вересня 2025 року ситуація в Куп'янську стала критичною. Ворог переправився на широкому фронті через річку Оскіл, закріпився і почав наступ на півночі від Куп'янська. У результаті було захоплено кілька населених пунктів, а окремі позиції українських воїнів були ворогом фактично відрізані й опинилися в оточенні, а росіяни захопили більшу частину Куп'янська.

відео дня

Деталі контрнаступу Сил оборони

Пошуково-ударне угруповання "Хартія" отримало завдання відкинути ворога і вийти на Оскол, закрити маршрути до Куп'янська та оточити окупантів у місті й потім звільнити місто у взаємодії з військами 10-го армійського корпусу і тактичної групи "Куп'янськ", уточнив журналіст.

За його словами, ворог розгорнув батальйонний район оборони, і водночас продовжував штурмові дії далі, а також створив "кілл-зону" з високою щільністю дій БПЛА. І незважаючи на такий опір і перевагу ворога в дронах, за рахунок ефективного планування, російська "кіл-зона" була прорвана одразу на двох ділянках, дії Сил оборони стали для ворога неочікуваними і несподіваними.

Війська РФ оточені, залишки добивають ЗСУ: деталі розгрому росіян у Куп'янську
/ Главред

Які підрозділи відзначилися в боях

  • штурмові групи 475-го полку "Код 9.2" і 92-ї штурмової бригади розгромили ворожі позиції в районі Кіндрашівки та взяли під контроль ключовий лісовий масив, завдали ворогу колосальних втрат ударами дронів. У лісі під Кіндрашівкою були оточені позиції бійців 114-ї бригади, які були відрізані ворогом 6 місяців тому;
  • штурмові групи 13-ї бригади "Хартія" розгромили ворога і звільнили Радьківку та виконали мету операції - провалилися в Оскол, повністю відновивши рубіж наземної оборони в цьому районі. У результаті "Хартія" перерізала маршрут заходу ворога до Куп'янська, усі виходи з труби розвідані та перетворені на наші "кіл-зони";
  • воїни 92-ї бригади та 144-ї бригади закріпилися на вигідних рубежах, б'ються героїчно й ефективно відбивають російські атаки, зачищають і знищують усі прориви та інфільтрації.

"Таким чином, російські війська в Куп'янську на початку листопада були повністю оточені", - пояснив український військовий.

Що відбувається в Куп'янську

"Втрати є і в нас, і вони значні. Але втрати росіян у багато разів вищі. Тільки силами угруповання і тільки за даними об'єктивного контролю підтверджується ліквідація понад 1000 російських солдатів, 13 окупантів узяті в полон", - зазначає він.

Бутусов додав, що угруповання "Хартія" розпочало атаку російських позицій на півночі Куп'янська, і звільнило спільно з воїнами тактичної групи "Куп'янськ" кілька ключових житлових масивів.

"Важливо усвідомлювати, що операція зі звільнення Куп'янська ще не завершена, ще зарано святкувати, ворог щоденно атакує, намагається знову прорватися до міста з півночі та лівим берегом, ворог утримує значну частину міста, і запекла битва триває", - резюмував він.

Ситуація навколо Куп'янська: дані військових

Командир 2-го корпусу Національної гвардії "Хартія" Ігор Оболенський зазначив, що звільнення позицій у районі Куп'янська стало можливим завдяки злагодженим діям усіх підрозділів Сил оборони України. Він наголосив, що операція була результатом спільних зусиль і висловив подяку всім військовим, які брали в ній участь.

Бої за Куп'янськ - новини за темою

Раніше Володимир Зеленський приїхав до Куп'янська після успішної операції Сил оборони. Глава держави записав відео біля напівзруйнованої стели міста, а також привітав Сухопутні війська з їхнім днем.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про успішну операцію ЗСУ. Операцію зі стабілізації обстановки на цьому напрямку розпочало пошуково-ударне угруповання "Хартія".

Нагадаємо, Главред писав, що Збройні сили України майже повністю звільнили Куп'янськ на Харківщині, спростувавши російські твердження про нібито встановлений контроль над містом.

Більше новин:

Що відомо про Куп'янськ

Адміністративний центр Куп'янського району Харківської області. Другий найбільший залізничний вузол Харківської області. Також є великим вузлом автомобільних доріг. 27 лютого 2022 року, під час російського вторгнення, російські війська окупували Куп'янськ. 10 вересня 2022 року місто було звільнено від російських окупантів, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Купянск Юрій Бутусов війна Росії та України
