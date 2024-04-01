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Хто з українців має право на бронь від мобілізації з 1 квітня - список

Дмитро Відоменко
1 квітня 2024, 08:15
В Україні під час війни броні від мобілізації можуть отримати військовозобов'язані працівники критично важливих компаній, органів державної влади тощо.
Мобілізація, військовий квиток
Бронь від мобілізації: хто в Україні має право / колаж Главред, фото УНІАН

В Україні під час війни мобілізації підлягають військовозобов'язані чоловіки віком від 18 до 60 років, але для них є певні винятки. Зокрема, на військову службу можуть не взяти "заброньованих" працівників критично важливих компаній, органів державної влади. Річ у тім, що 2023 року Верховна Рада ухвалила закон про порядок бронювання військовозобов'язаних, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації.

Згідно з документами, бронь може поширюватися на такі категорії громадян:

  • працівників органів державної влади, місцевого самоврядування, оскільки їхня робота необхідна для забезпечення функціонування цих органів в особливий період;
  • співробітників критично важливих підприємств, установ та організацій (наприклад, тих, що займаються виробництвом товарів, виконують роботи та надають послуги оборонного призначення для потреб ЗСУ);
  • працівників підприємств, які критично важливі для економіки та забезпечення життєдіяльності населення України під час війни.

Крім того, наразі мобілізації не підлягають військовозобов'язані народні депутати в період своєї каденції навіть без бронювання. Але депутати місцевих рад, працівники керівних посад мобілізації підлягають і бронювання на них не поширюється.

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Мобілізація в Україні

Мобілізація в Україні - комплекс заходів, які проводяться з 2014 року у зв'язку з військовим вторгненням Російської Федерації.

У період із 2014 до 2015 року Київ провів шість хвиль часткової мобілізації, під час якої до армії призивали переважно громадян із досвідом військових дій або строкової служби в армії віком від 20 до 60 років.

24 лютого 2022 року Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Київ оголосив загальну мобілізацію. До лав Сил оборони та безпеки призиваються військовозобов'язані громадяни (переважно - чоловіки) віком від 27 до 60 років.

Мобілізація в Україні: що відомо

Нагадаємо, що в Раді озвучили деталі законопроєкту про мобілізацію. Як розповіли в комітеті Ради з нацбезпеки, оборони та розвідки, йдеться про обмеження кількості опікунів для людей з інвалідністю. Народні обранці зараз шукають прийнятну формулу.

У Кабміні розкрили плани Києва щодо мобілізації 500 тисяч українців. Україні для продовження боротьби з агресором Росією потрібні артилерійські снаряди, а також ракети великої та малої дальності, сказав Денис Шмигаль.

Боєць ЗСУ емоційно висловився про мобілізацію та необхідність молодих бійців. Військовий зауважив, що саме залучення молодих людей зумовили успіх "Азова" у 2014 році. На думку Жоріна, треба якомога більше залучати до війни молодь.

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мобілізація ЗСУ Бронь від мобілізації
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