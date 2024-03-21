"27 років - це неадекватно": боєць ЗСУ емоційно висловився щодо мобілізації

Жорін попередив про небезпечні наслідки, якщо мобілізація триватиме такими ж темпами, як зараз.

https://glavred.net/ukraine/27-rokiv-ce-neadekvatno-boyec-zsu-emociyno-vislovivsya-shchodo-mobilizaciji-10551980.html Посилання скопійоване

В Україні триває загальна мобілізація / Колаж: Главреда. Фото: скріншот, facebook.com / zelenskyy.official

Залучати до лав армії, що воює, повинні молодь. 27 років, визначений законодавством наразі, є абсолютно неадекватним віком для військовозобовʼязаних, висловився майор ЗСУ, заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін.

Однак, за його словами, цей вибір "має бути свідомим".

"Воювати мають молоді. Якщо проаналізувати досвід війн минулого сторіччя, ця істина стане всім зрозумілою. І мова тут в першу чергу про свідомий вибір молоді брати відповідальність за свою країну. Молодь - це краща фізична підготовка, швидші рішення, більш креативне мислення", - написав Жорін. відео дня

Військовий наголосив, що саме залучення молодих людей зумовили успіх "Азову" у 2014 році.

На думку Жоріна, треба якомога більше залучати до війни молодь.

"27 років - це абсолютно неадекватний вік призову, і це потрібно змінювати. Залучати молодь, яка після війни матиме достатньо досвіду, амбіцій, сил та моральних прав, аби брати на себе керівництво державою. Ніщо не замінить особисту залученість у війну", - зазначив боєць.

Мобілізація в Україні Мобілізація в Україні - комплекс заходів, які проводяться з 2014 року у зв'язку з військовим вторгненням Російської Федерації. У період із 2014 до 2015 року Київ провів шість хвиль часткової мобілізації, під час якої до армії призивали переважно громадян із досвідом військових дій або строкової служби в армії віком від 20 до 60 років. 24 лютого 2022 року Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Київ оголосив загальну мобілізацію. До лав Сил оборони і безпеки призиваються військовозобов'язані громадяни (переважно - чоловіки) віком від 27 до 60 років.

Існуюча політика мобілізація ризикує привести Україну до поразки, вважає він.

"Якщо ж ми продовжимо існуючу політику мобілізації, ризикуємо програти війну і фізично (подивіться на цифри армії РФ), і ментально - коли для значної частини цілого покоління війна залишиться чимось стороннім, що не впливатиме на формування їхньої особистості", - наголосив Жорін.

Мобілізація в Україні - останні новини

Раніше Жорін підкреслив, що Україні необхідно займатися не тільки мобілізацією, а й загальною підготовкою цивільного населення. На його думку, ніхто не може порахувати точну кількість бійців, якої потребує українська армія для того, щоб перемогти у війні Росії проти України.

Як писав Главред, у законопроєкті Кабміну про мобілізацію, поправки до якого обговорюють, ідеться про збільшення штрафів за порушення, але чи будуть вони на рівні 100 тисяч грн, чи 200 тисяч грн - на це запитання в парламентаріїв поки немає однозначної відповіді.

Зауважимо, що уряд працює над змінами до бронювання працівників на період мобілізації. Один із варіантів - бронювання за рівнем зарплати та податками.

Вас також можуть зацікавити новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред