"Цифри, які лякають людей": у 3 ОШБр прокоментували мобілізацію в Україні

Україні необхідно займатися не тільки мобілізацією, а й загальною підготовкою цивільного населення. Таку думку висловив заступник командира Третьої ОШБр Максим Жорін у своєму телеграм-каналі.
На думку Жоріна, ніхто не може порахувати точну кількість бійців, якої потребує українська армія для того, щоб перемогти у війні Росії проти України.
"Будь-які цифри в контексті мобілізації - це п****ж", - сказав заступник командира.
Жорін вважає, що Україні необхідна постійна система мобілізації, постійне наповнення війська і така ж постійна підготовка.
При цьому, додав боєць, займатися потрібно не тільки мобілізацією чоловіків, а й загальною підготовкою цивільного населення.
"А не вигадувати постійно рандомні цифри, які лякають людей", - резюмував Жорін.
Мобілізація в Україні
Мобілізація в Україні - комплекс заходів, які проводяться з 2014 року у зв'язку з військовим вторгненням Російської Федерації.
У період із 2014 до 2015 року Київ провів шість хвиль часткової мобілізації, під час якої до армії призивали переважно громадян із досвідом військових дій або строкової служби в армії у віці від 20 до 60 років.
24 лютого 2022 року Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Київ оголосив загальну мобілізацію. До лав Сил оборони і безпеки призиваються військовозобов'язані громадяни (переважно - чоловіки) віком від 27 до 60 років.
Мобілізація в Україні
Як повідомляв Главред, заступник голови парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв зі "Слуги народу" заявив, що розгляд поправок до законопроєкту про мобілізацію до другого читання в сесійній залі може завершитися наступного тижня. Про це він розповів в ефірі телемарафону.
Також, Україні немає потреби в мобілізації 500 тисяч осіб, тому що на фронті проводяться ротації, а в країну надходять озброєння. Вирішальне значення має військова допомога США в розмірі понад 60 мільярдів доларів. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
До того ж, у Верховній Раді зараз триває розробка ідеї, яка дозволить прикрити "лазівку" для ухильників у законопроєкті про мобілізацію. Про це розповів заступник голови парламентського Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв, повідомляється на сайті Ради.
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