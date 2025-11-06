Стартує програма "Гроші ходять за вчителем": що це і які умови для педагогів

Близько 100 тисяч педагогічних працівників зможуть самостійно обирати та оплачувати курси підвищення кваліфікації.

Стартує програма "Гроші ходять за вчителем" / колаж: Главред, фото: t.me/svyrydenkoy, УНІАН

Ви дізнаєтеся:

Коли можна буде взяти участь у програмі

Коли стартує реєстрація та навчання

Які навчальні програми можуть подавати провайдери в рамках пілоту

У грудні 2025 року українські педагоги зможуть зареєструватися на платформі "Вектор" для участі в пілоті програми "Гроші ходять за вчителем". Про це повідомляє Міністерство освіти і науки України.

"Гроші ходять за вчителем" - це державна політика, що впроваджує новий механізм фінансування професійного розвитку педагогів. Відтепер держава нараховуватиме фіксовану суму - 1500 гривень - безпосередньо на віртуальний рахунок вчителя, директора або заступника директора закладу освіти.

Педагогічний працівник через державну платформу зможе самостійно обирати суб'єкта та програму підвищення кваліфікації відповідно до власних професійних потреб. Постанова відтепер передбачає і можливість використання коштів на послуги супервізії - професійної підтримки для вчителів.

Коли можна буде взяти участь у пілоті

Платформу для професійного розвитку вчительства готують до запуску. У грудні вона стане доступною для користувачів. Проте педагогічні працівники та суб'єкти підвищення кваліфікації можуть ознайомитися з інформацією про політику та залишити свої контакти на інформаційній сторінці.

"У пілот набираємо перших 100 тисяч педагогічних працівників. До нього можуть долучитися директори, заступники директорів та вчителі, які працюють у 7-9 класах НУШ та 10 пілотних класах старшої профільної школи у 2026-2027 навчальному році", - повідомили в МОН.

Коли стартує реєстрація та навчання

Реєстрація для освітян та суб'єктів підвищення кваліфікації стартує у грудні 2025 року. Педагогічні працівники зможуть обирати та оплачувати курси віртуальними засобами з січня-лютого 2026 року та проходитимуть навчання до кінця календарного року.

Які навчальні програми можуть подавати провайдери в межах пілоту

У межах пілоту можна створювати та подавати курси за такими напрямами:

подолання освітніх втрат;

психосоціальна підтримка учнів;

реалізація державних стандартів у профільній середній освіті;

кар'єрне консультування;

формування наскрізних умінь;

використання цифрових технологій у навчанні;

використання Scaffold;

впровадження інклюзивного навчання тощо. (повний перелік тем тут).

Усі програми мають бути розроблені на основі типових програм, затверджених МОН, які представлять найближчим часом.

Щоб детально роз'яснити, як працюватиме пілот для кожної з груп учасників, МОН спільно з УІРО оголошує серію інформаційних вебінарів. Реєстрація тут.

Як змінять процедуру підвищення кваліфікації вчителів

Процедура підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників зазнає змін.

Ключові зміни - з'явиться єдина цифрова платформа для суб'єктів підвищення кваліфікації та педагогів.

Супервізію офіційно визнали однією з форм підвищення кваліфікації. У МОН зазначають, що це рішення - перший крок до реалізації політики "Гроші ходять за вчителем".

Що сказала Юлія Свириденко про програму

Своєю чергою прем'єр-міністерка Юлія Свириденко підтвердила, що кожен вчитель отримає 1500 гривень на віртуальний рахунок, які можна витратити на навчальні курси відповідно до власних потреб і професійних планів.

"Ці кошти можна буде використати тільки на навчальні курси, які відповідають власним потребам і професійним планам. Весь процес відбуватиметься на державній цифровій платформі. Реєстрація на платформі "Вектор" розпочнеться в грудні 2025 року за посиланням", - ідеться в повідомленні.

Що сказав Оксен Лісовий про програму

Уряд на засіданні в середу, 5 листопада, затвердив постанову про пілот політики "Гроші ходять за вчителем", повідомив у Facebook міністр освіти і науки Оксен Лісовий.

"Це ще один крок для збільшення можливостей професійного розвитку освітян та більш зручних умов підвищення кваліфікації. Пілот дасть можливість протестувати новий механізм фінансування підвищення кваліфікації перед його повноцінним впровадженням", - написав міністр.

За його словами, у рамках політики "Гроші ходять за вчителем" кошти надходитимуть безпосередньо на віртуальний рахунок педагога, і саме він вирішуватиме, у кого навчатися і які курси обрати.

"Це означає - менше бюрократії, більше можливостей вибору за державний кошт того курсу, який насправді цікавий і потрібен педагогу. Важливо, що політика не збільшує кількість обов'язкових годин підвищення кваліфікації - залишається 150 годин за 5 років", - наголосив Лісовий.

Доходи вчителів - головне

З 1 січня 2026 року заробітна плата вчителів в Україні може зрости на 50% і становитиме до 30 тисяч гривень на місяць. Про це заявив народний депутат Руслан Горбенко.

Кабінет міністрів України ухвалив нові правила виплат для педагогів, які стосуються щорічної винагороди, надбавок за стаж і доплат за інклюзивне навчання. Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

Нардеп від фракції "Слуга народу" і голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев висловив думку, що українські освітяни мають отримувати щонайменше 1500 доларів (приблизно 64 тис. грн) на місяць.

